Zweiter Saisonsieg für den SC Kriens beim Heimspiel gegen Wil

Fussball Kompliment: Der zweite Saisonsieg für den SC Kriens Der SC Kriens gewinnt das Heimspiel gegen den FC Wil verdient 2:0 (2:1). Aber klar: Ohne Zittern ging es nicht. Torschützen für die Krienser waren Liridon Mulaj und Albian Avdijaj. Turi Bucher Jetzt kommentieren 09.04.2022, 21.42 Uhr

Es geschehen noch Fussballwunder. Den Ligaerhalt kann der SC Kriens zwar nicht mehr schaffen, aber … Achtung: Kriens kann noch gewinnen. Mit einer kämpferischen Topleistung verdiente sich die Mannschaft von Trainer René van Eck den Sieg gegen Wil. Es ist erst der zweite Vollerfolg für den SCK in dieser Saison, aber einer, der gerade deshalb von Charakter zeugt.

Dem SC Kriens gelang der Führungstreffer in der 12. Minute. Lino Lang hatte das 1:0 mit seiner Hereingabe von der rechten Seite vorbereitet. Nach einem Absatzkick von Mittelstürmer Albion Avdijaj und einer Wiler Abwehr gelangte der Ball im Strafraum zu Liridon Mulaj, der zwischen den Beinen von Teamkollege Ashvin Balaruban die Lücke ins Netz fand.

Kriens hatte auch Chancen zum 3:0

Drei Minuten später stand es schon 2:0 für die Krienser. Wieder kam die Hereingabe von rechts, wieder von Lang. Avdijaj konnte in der Mitte stehend einschieben.

Der Krienser 2:0-Torschütze Albian Avdijaj. Bild: Daniel Gehrig

Ursprung dieses zweiten SCK-Tores war eine mit beeindruckend aggressiven Mitteln erzwungene Balleroberung im Mittelkreis. 2:0 für Kriens – echt? Ja, wirklich, es war kein Traum. Und das in der Woche, als die Vereinsleitung bekannt gegeben hatte, dass der Vertrag mit Trainer René van Eck im Sommer nicht verlängert wird.

Es wäre beinahe noch besser gekommen: Izer Aliu (17.) und Balaruban (21.) hatten bald darauf gute Möglichkeiten, sogar auf ein vorentscheidendes 3:0 zu erhöhen. Wil war zwar überlegen, sehr oft am Strafraum der Krienser, mit Ballbesitz über der 60-Prozent-Marke. Doch: Avdijaj hatte dafür in der 42. Minute wieder eine 3:0-Möglichkeit.

Ein Wiedersehen gab’s in Kriens übrigens mit Burim Kukeli. Der ehemalige Super-League-Spieler (FC Luzern, FC Zürich, FC Sion) ist seit vergangenem November Assistenztrainer in Wil. Der 38-Jährige hatte von 2019 bis 2021 noch zwei Saisons beim SC Kriens gespielt.

Starker 3.-Liga-Spieler Petar Ivanov

In der zweiten Halbzeit verriegelte Kriens die Gefahrenzone mit einer Abwehrbarriere an der Strafraumlinie, meistens mit neun Mann. Torhüter Joschua Neuenschwander musste kurz vor Ablauf der Stunde einen gefährlichen Schuss von Valon Fazliu parieren. In der 64. Minute landete ein Schuss des eingewechselten Ex-Kriensers Amel Rustemoski an der Latte, und in der 69. Minute konnte ein Wil-Freistoss mit Ach und Krach abgewehrt werden.

Kriens kämpfte und kämpfte und verteidigte, so gut es ging, die 2:0-Führung aus der ersten Hälfte. Und das mit einer langen Liste von Stammkräften, die abwesend waren. Captain Marijan Urtic war gesperrt; Helios Sessolo, Mark Marleku, Anthony Goelzer und Ivan Harambasic mussten sich verletzt abmelden, ebenso wie die Langzeitausfälle Diogo Costa und Elia Alessandrini.

Kriens-Verteidiger Elis Isufi. Bild: Daniel Gehrig

Erfrischend dafür der Auftritt des 19-jährigen Petar Ivanov in der Krienser Innenverteidigung. Ivanov ist eigentlich Abwehrspieler in der 3.-Liga-Mannschaft und rückte am Samstag in die Startelf, weil eben Urtic, Goelzer, Haramabasic und so weiter fehlten. Ivanov hielt sich im Abwehrzentrum wacker, machte Wil-Star Silvio das Leben schwer. Das Kriens-Talent wird sicher auch in der Promotion League seine Chance erhalten.

Van Eck: «Mit Leidenschaft und Herz»

Doch Kriens musste am Schluss doch noch um diesen zweiten Saisonsieg zittern. Derweil das Van-Eck-Team vorne nichts mehr zu Stande brachte, fiel der Anschlusstreffer durch die Ostschweizer in der 87. Minute durch Rustemoski. Es folgte noch eine sechsminütige Leidenszeit. Hier noch ein Corner, da noch ein Freistoss in den Krienser Strafraum. Endlich, nach 93 Minuten, erlöste der Schlusspfiff die Krienser: Endlich wieder einmal Siegesjubel im Kleinfeld. Kompliment, es war ein bissiger, hartnäckiger, zweikampfstarker Auftritt des SCK. Und das insgesamt zaghafte, ungenaue und viel zu wenig zielstrebige Wil ohne den gesperrten Captain Philipp Muntwiler an diesem Samstagabend genau der richtige Gegner, um diese drei Punkte zu holen. Kriens hatte für einmal auch das Ballglück, die Details auf seiner Seite.

Trainer Van Eck ballte nach seinem ersten Sieg mit dem SCK jubelnd die Fäuste, sagte später: «Wir haben gewonnen, weil wir bis zum Schluss gekämpft haben, und zwar mit Herz, Leidenschaft und Spielfreude. Ich freue mich vor allem für die Mannschaft.» Aber nach dem Anschlusstreffer der St. Galler zitterte auch Van Eck nochmals:

«Ich dachte: Das darf doch nicht wahr sein! Doch wir haben uns diesen Sieg sicher verdient.»

Kriens – Wil 2:1 (2:0)

Kleinfeld. – 580 Zuschauer. – SR Von Mandach.



Tore: 12. Mulaj 1:0. 15. Avdijaj 2:0. 87. Rustemoski 2:1.



Kriens: Neuenschwander; Bürgisser (89. Bollati), Isufi, Ivanov, Busset; Lang, Aliu, Mistrafovic, Balaruban; Mulaj (82. Yesilçayir); Avdijaj.



Wil: Keller; Dickenmann, Talabidi, Sauter, Heule (76. Frei); Ndau (90. Abazi); Zumberi (56. Rustemoski), Fazliu; Bahloul (76. Saho), Silvio, Touré (56. Lukembila).



Bemerkungen: Kriens ohne Urtic (gesperrt), Sessolo, Marleku, Goelzer, Harambasic, Costa und Alessandrini (alle verletzt). Wil ohne Muntwiler, Brahimi (beide gesperrt), Malinowksi und Ismaili (beide verletzt). 64. Lattenschuss Rustemoski. 79. Tor von Avdijaj wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 50. Zumberi, 67. Sauter, 69. Bürgisser (Fouls).

