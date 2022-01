SC Kriens gewinnt Testspiel gegen FC Luzern U21

Fussball Krienser Minisieg im Test gegen die FCL-Talente Der SC Kriens gewinnt auch sein drittes Testspiel vor der Wiederaufnahme der Challenge-League-Rückrunde: Die Mannschaft von Trainer René van Eck besiegt im Kleinfeld das Team des FC Luzern U21 (1. Liga) knapp mit 1:0 (1:0). 19.01.2022, 21.21 Uhr

Lino Lang erzielte das einzige Tor der Partie.

(Claudio Thoma/freshfocus) Claudio Thoma/Freshfocus / freshfocus

Einziger Torschütze für Kriens war der ausgeliehene FCL-Offensivmann Lino Lang in der 18. Minute. Die ersten beiden Testpartien hatte Kriens mit 2:1 (gegen den FC Luzern) und mit 6:1 (gegen den FC Kickers) gewonnen. Am Samstag testet der SCK gegen den FC Hergiswil (2. Liga inter). Am Sonntag, 30. Januar, gilt es für Kriens auswärts in Winterthur wieder ernst. (tbu.)