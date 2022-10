Warum die Kritik an der WM in Katar nicht lauter ist

Fussball Kritik, klar, aber alles halb so laut: Es läuft gut für die WM in Katar In einem Monat beginnt die Fussball-WM in Katar. Sie ist umstritten wie keine zuvor, doch die aktuelle Weltlage und insbesondere der Ukraine-Krieg und seine Folgen spielen den Scheichs in die Hände. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Alles auf Hochglanz: WM in Katar.

Als sich die Organisatoren der WM in Katar diese Woche an die Medien wandten, hatten sie auch ein paar Worte von Fifa-Präsident Gianni Infantino dabei. Der Schweizer konnte zwar nicht vor Ort, in Doha, der katarischen Hauptstadt, sein. Doch er schickte eine schöne Videobotschaft.

Darin schwärmt Infantino, dass in Katar alles bereit sei für den Anlass, der heute in einem Monat mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber und Ecuador beginnt. Betont noch einmal, dass alle, wirklich alle willkommen seien im Land. Der Wüstenstaat wie angekündigt die beste WM aller Zeiten liefern werde. Katar habe eine «amazing» – eine unglaubliche – WM versprochen. Und amazing werde das alles auch.

Alles amazing also? Das schon nicht. Aber es könnte schlimmer sein für die Katarer und ihr WM-Projekt, bei dem es um viel mehr geht als um den Sport. Nämlich um Aussen-, Innen- und Wirtschaftspolitik. Um nichts weniger als die Zukunft des Landes und seine Aussendarstellung.

Fans, Restaurants und Städte wehren sich, Politik schweigt

Es laufen im Fernsehen zwar viele Dokumentationen über all die düsteren Seiten dieser WM, die als umstrittenste aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird. Sie tragen Titel wie «WM der Schande». So heisst die Serie, die ARD gerade zeigt. Es geht um Korruption, um Menschenrechte, um diskriminierte Homosexuelle, um ausgebeutete Arbeiter und Tausende von ungeklärten Todesfällen.

Da sind auch noch: eine Reihe von Städten, vornehmlich in Frankreich, die keine Public Viewings während der WM veranstalten werden, weil sie den Anlass missbilligen. Oder Restaurants von Bern bis Hamburg, die keine WM-Spiele zeigen wollen. Und natürlich bearbeiten NGOs wie Amnesty International, die seit Jahren auf die Missstände in Katar aufmerksam machen, das Thema nach Kräften.

Aber damit hat es sich dann auch bald einmal mit der Kritik.

Europäische Spitzenpolitiker etwa lassen in Sachen Katar kaum von sich hören. Das hat viel mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu tun. Der absorbiert jede Menge Aufmerksamkeit, politische und mediale. Und er hat dazu geführt, dass sich westliche Regierungsvertreter in Katar dieses Jahr die Klinke in die Hand gaben, weil sie auf das katarische Flüssiggas als Ersatz für das russische Gas hofften. Kritik an der WM wäre da vor allem eines: kontraproduktiv.

Thomas Beschorner, HSG-Professor. PD

Thomas Beschorner denkt auch an die weltpolitische Grosswetterlage, wenn er sagt, es laufe gerade «ganz prima» für die Katarer und ihre WM. «Der Ukraine-Krieg nimmt natürlich Druck weg», sagt er. Beschorner ist Professor für Wirtschaftsethik an der Universität St.Gallen. Im Sommer hat ihn der Sportausschuss des Deutschen Bundestags eingeladen, um ethische Fragen im Zusammenhang mit der WM in Katar zu diskutieren.

Beschorner ist dann auch nach Berlin gefahren, aber über den Zeitpunkt hat er sich schon gewundert. Für ihn kam das alles, nur ein paar Monate vor Turnierbeginn, ganz schön spät. Und vor allem als symbolische Geste daher, für die Galerie, wenn man so will.

Für die Galerie: Das ist sowieso der zentrale Befund von Beschorner, wenn er darauf schaut, was von Politik und Sport bezüglich der WM in Katar gemacht oder gesagt worden ist. «Das Ganze ist unglaublich zynisch», sagt er und spricht von einem «Reparaturmodus», in dem sich nun alle befänden.

Ärger über «hasenfüssige» Fussballverbände

Der Ethiker hätte sich mehr gewünscht, klare Kante, ein deutliches Zeichen. Ein Boykott wäre für ihn das Richtige gewesen. Fussballverbände, auch der Schweizerische, und selbst NGOs wie Amnesty International haben sich gegen einen solchen ausgesprochen. Sie verweisen auf die vielen Veränderungen, welche die WM und ihr Druck bewirkt haben, etwa mit Blick auf die Arbeiterrechte.

Beschorner sagt, das sei schon oft behauptet worden vor Grossanlässen, aber nachhaltig sei das nie gewesen. «Ich bleibe dabei: Das Einzige, das Wirkung gezeigt hätte, wäre ein Boykott gewesen», sagt er. Jetzt bekämen die katarischen Organisatoren zwar etwas Kritik ab, aber am Ende doch, was sie wollen: weltweite Aufmerksamkeit für ihr Land, geprägt durch funkelnde Stadionneubauten.

Dass eine Reihe von Fussballverbänden – darunter auch England, Deutschland und die Schweiz – ihre Captains an der WM bunte Kapitänsbinden tragen lässt, Motto «One Love», für Toleranz, Respekt, ist für ihn «rein symbolträchtiger Natur». Und Ausdruck der «Hasenfüssigkeit» der Verbände, weil für ihn diese Art der Kritik nicht reicht – genauso wenig wie ein paar kritische Aussagen in der Presse.

In der Residenz des katarischen Botschafters in der Schweiz standen vor ein paar Wochen weisse Zelte im Garten. Darin gab es Modelle der WM-Stadien zu sehen, es wurden Häppchen gereicht und Reden gehalten. Von Fatma Samoura, der Fifa-Generalsekretärin. Vom katarischen Botschafter in der Schweiz, Mohammed al-Kuwari. Und auch von Lars Guggisberg, SVP-Nationalrat.

Allen war gemein, dass sie launig waren und voller Vorfreude. Der Begriff Arbeiter dagegen fiel kein einziges Mal. Nicht einmal Guggisberg, der Mann, der als Mitglied des Schweizer Parlaments auftrat, nahm ihn in den Mund.

Amherd und Cassis: Derzeit keine Reise nach Katar geplant

Das passt zur Haltung der offiziellen Schweiz, von der bisher in Sachen WM in Katar kaum etwas zu hören war. Die Grüne-Nationalrätin Aline Trede kritisiert das. Sie fordert in einem Vorstoss vom Bundesrat eine sportdiplomatische Offensive. «Die Schweiz muss endlich mehr Verantwortung übernehmen», sagt die Bernerin. Ihr komme als Sitz grosser Sportverbände wie Fifa und IOC eine besondere Rolle zu. Konkret schwebt Trede vor, dass die Schweiz Mindestanforderungen definiert, die sie für die Teilnahme an einem Grossanlass stellt. Diese sollen Aspekte wie Menschenrechte und Nachhaltigkeit umfassen.

Aline Trede, Nationalrätin. keystone

Mit Blick auf die WM in Katar sagt die Fraktionschefin der Grünen, sie hätte sich zu diesem Zeitpunkt eine breitere Debatte und mehr Kritik am Grossanlass gewünscht. Sie nimmt dabei weniger die Fussballer in die Pflicht. «Für sie ist das ein Highlight ihres Berufslebens, in meinen Augen liegt das Problem weiter oben», sagt Trede. Und meint damit die Politik.

Vom Bundesrat erwartet sie, dass er den Anlass boykottiert – anders als noch die WM 2018 in Russland. «Es darf keine offizielle Schweizer Vertretung in Katar geben», sagt sie. Das ist primär an Sportministerin Viola Amherd und Bundespräsident Ignazio Cassis gerichtet. Auf Anfrage schreiben deren Departemente, dass im Moment weder ein Besuch Amherds noch Cassis’ in Katar vorgesehen sei.

