Das Fussball-Wochenende in der Zusammenfassung

fussball Liverpool und Manchester City im Gleichschritt, Real Madrid feiert Titelgewinn, Lausanne kurz vor dem Abstieg: Das Fussball-Wochenende kompakt Das und weitere Geschichten des Wochenendes von den Fussballplätzen in der Schweiz und Europa. Pascal Däscher 01.05.2022, 19.59 Uhr

Real Madrid feiert den vorzeitigen Titelgewinn mit einem 4:0-Heimsieg gegen Espanyol Barcelona. Bernat Armangue / AP

Super League: GC mit Remis, YB siegt dank Siebatcheu

Zum Auftakt der 32. Runde in der Super League trennten sich die Grasshoppers und der FC Lugano in einer ereignisreichen Partie 1:1-Unentschieden. Fast hätten die Zürcher ihren dritten Sieg in Serie eingefahren, in der 75. Minute machte ihnen Lugano-Captain Jonathan Sabbatini mit seinem Ausgleich einen Strich durch die Rechnung.

Zuvor ging GC nach einer knappen Stunde durch Léo Bonatini etwas entgegen dem Spielverlauf in Führung. Die beste Gelegenheit auf den Sieg vergab Lugano-Akteur Reto Ziegler in der 78. Minute, als dieser aus drei Metern völlig freistehend am hervorragend reagierenden GC-Goalie Moreira scheiterte. In der 84. Minute hatten die Zürcher durch Ayumu Seko und Hayao Kawabe (Abseitstor) beste Chancen auf den Siegtreffer.

Die Young Boys festigen mit einem Penaltytreffer von Liga-Topscorer Jordan Siebatcheu in der 97. Minute den dritten Platz in der Super League. Zu Beginn bekunden die Berner aufgrund der tief stehenden Sittener Mühe, trotz viel Ballbesitz und spielerischen Vorteilen schafften es die Berner nicht, in der ersten Hälfte nicht reüssieren. Mit dem ersten Abschluss in der zweiten Halbzeit köpfelte Sierro die Young Boys im Tourbillon nach 65. Minuten in Führung, eine Viertelstunde später traf der eingewechselte Stojilkovic zum Ausgleich. Nach einem Foul von Cavaré an Garcia in der Nachspielzeit schoss Siebatcheu die Berner mittels Penalty zum Sieg.

St. Gallen stösst dank Traumtor auf Rang 4 vor

Der FC St. Gallen befindet sich in der Rückrunde weiterhin im Hoch: In einem ausgeglichenen Spiel im Stade de Genève besiegen die Ostschweizer Servette mit 2:0 und rücken so auf den vierten Platz in der Tabelle vor. Der Start der St. Galler war stark, die erste gute Gelegenheit bot sich allerdings dem Genfer Kastriot Imeri, der nach einer guten halben Stunde mit einem Freistoss nur den Pfosten traf. In der zweiten Hälfte erlöste dann Innenverteidiger Betim Fazliji den FC St. Gallen mit einem tollen Schuss ins Lattenkreuz von der Strafraumgrenze. Kurz vor Schluss traf Christopher Lungoyi zum 2:0-Endstand.

Betim Fazliji entscheidet mit seinem Traumtor die Partie gegen Servette. Claudio Thoma / freshfocus

Lausanne mit einem Bein in der Challenge League

Im Abstiegskampf zwischen Luzern auf Platz 9 und Lausanne auf Rang 10 galt insbesondere bei den Westschweizern: verlieren verboten. Luzern machte in einer umkämpften Partie den spielerisch besseren Eindruck und ging durch ihren erst 21-jährigen Captain Marco Burch nach knapp 30 Minuten in Führung.

Die beste Chance auf den Ausgleich der Lausanner verhinderte Luzern-Goalie Marius Müller kurz vor der Pause mit einem tollen Reflex. In der 54. Minute war es der 19-jährige Ardon Jashari, der mit einem tollen Schlenzer die Partie entschied. Ugrinic sorgte mit einem Penalty eine Viertelstunde vor Schluss für klare Verhältnisse in der Swissporarena. Luzern ist nur noch vier Punkte vom rettenden achten Platz entfernt, Lausanne hat mit 10 Punkten Rückstand bei noch vier ausstehenden Spielen kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt.

Premier League: Liverpool und Manchester City siegen weiter

Es ist beeindruckend, was für eine starke Saison sowohl Manchester City als auch der FC Liverpool spielen. Einerseits die Leistung in der Champions League, wo beide Teams gute Chancen auf den Finaleinzug haben, andererseits der spannende Zweikampf beider Teams um den Titel in der Premier League.

Auch an diesem Wochenende setzten sich sowohl Guardiolas Manchester City (4:0 bei Leeds) als auch Klopps Liverpool (1:0 bei Newcastle) durch. Der 30-jährige Nationalspieler Fabian Schär spielte bei Newcastle bis zur 61. Minute, ehe er angeschlagen vom Feld musste. Der Titelkampf erinnert stark an die Saison 2018/19, wo Manchester City den Titel mit einem Punkt Vorsprung vor Liverpool gewinnen konnte. Vier Spieltage vor Schluss der laufenden Saison stehen die «Skyblues» wiederum einen Punkt vor den «Reds» an der Spitze.

Manchester City hat weiterhin die besseren Karten im Titelkampf gegen den FC Liverpool. Rui Vieira / AP

Bundesliga: Haaland-Hattrick reicht nicht zum Sieg

Borussia Dortmund musste in dieser Saison die bereits sechste Heimniederlage hinnehmen, obwohl Starstürmer Erling Haaland in seinem wohl vorletzten Heimspiel für die Borussia einen Hattrick erzielte. Das 3:4 gegen Aufsteiger VfL Bochum war auch den heimischen Fans zu viel, sie pfiffen die eigenen Spieler nach dem Spiel gnadenlos aus. Insgesamt verlief auch diese Saison für Dortmund enttäuschend, Trainer Marco Rose sprach nach der heutigen Partie von einer «Nicht-Leistung» seiner Mannschaft. Die Bochumer feierten hingegen frenetisch den letztlich souveränen Klassenerhalt.

Der FC Bayern hinterliess an diesem Wochenende gegen Mainz 05 einen desolaten Eindruck. Die Mainzer feierten zuhause gegen die Münchner einen verdienten 3:1-Sieg, der aufgrund der Mainzer Dominanz auch deutlich höher hätte ausfallen können. Entsprechend genervt gab sich Bayern-Coach Julian Nagelsmann nach der Partie, der von einer fehlenden Grundleidenschaft seines Teams sprach. Der Aarauer Silvan Widmer spielte bei Mainz wie gewohnt durch und kann bislang auf eine tolle erste Saison mit acht Torbeteiligungen (drei Tore) zurückblicken.

Die Dortmunder wurden von den eigenen Fans nach dem Spiel beschimpft und ausgepfiffen. Martin Meissner / AP

Primera Division: Real Madrid feiert souveränen Titelgewinn

Real Madrid krönt eine überragende Saison mit dem vorzeitigen Titelgewinn. Die «Königlichen» sicherten sich dank eines 4:0-Siegs gegen Espanyol Barcelona den bereits 35. Titel in der höchsten spanischen Spielklasse. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, Trainer Carlo Ancelotti konnte es sich auch im Hinblick auf die Champions League leisten, die ganz grossen Stars zu Beginn zu schonen.

Dem Brasilianer Rodrygo gelang ein Doppelpack, Karim Benzema erzielte kurz vor Schluss seinen 26. Saisontreffer. Historisch: Carlo Ancelotti ist der erste Trainer, der durch den Titelgewinn mit den «Königlichen» nun in sämtlichen fünf europäischen Topligen mindestens eine Meisterschaft gewonnen hat.

Die Saison Madrids war von Konstanz geprägt, einzig die 0:4-Klatsche gegen Barcelona sticht negativ heraus. Vor allem die erfahrenen Spieler wie Kroos, Modric oder Benzema zeigten, wie wichtig sie nach wie vor für ihre Mannschaft sind. Insbesondere der 34-jährige Karim Benzema glänzte sowohl in der Liga als auch in der Champions League, aktuell steht er bei 41 Toren in 41 Spielen.

Real-Coach Carlo Ancelotti schafft Historisches wird von seiner Mannschaft gefeiert. Chema Moya / EPA

Serie A: Spannender Titelkampf zwischen der AC Milan und Inter

Ähnlich wie in England ist auch die Meisterschaft in Italien an Spannung kaum zu überbieten. Dabei kämpfen die AC Mailand und Stadtrivale Inter um den «Scudetto», Napoli und Juventus Turin (mit Denis Zakaria) gehen als Aussenseiter in die letzten drei Meisterschaftsrunden.

Sowohl Inter als auch die AC Milan erfüllten die Pflicht. Die AC Milan gewann zuhause vor 70'000 Zuschauern gegen die AC Florenz verdient mit 1:0. Das Resultat war aufgrund des Spielverlaufs viel zu knapp, sowohl Giroud, Kessié als auch Théo Hernandez vergaben auf Seiten Milans beste Gelegenheiten. Auf der anderen Seite hatte der Ex-Basler Arthur Cabral die beste Gelegenheit auf den Siegtreffer Fiorentinas, praktisch im Gegenzug schoss der 22-jährige Rafael Leao die Mailänder in der 82. Minute zum Sieg.

Die AC Milan feiert einen wichtigen Sieg im Hinblick auf die Meisterschaft. Matteo Bazzi / EPA

Inter gab sich auswärts gegen Udinese keine Blösse und siegte verdient mit 2:1. Ivan Perisic und Lautaro Martinez trafen für die Mailänder, Pussetto konnte für die Hausherren lediglich verkürzen. Somit hat Inter auf Rang zwei in der Tabelle nach wie vor zwei Punkte Rückstand auf die AC Milan.