Fussball Magnin in Altach wieder im Jobmodus – kurzer Ärger wegen FCL ist verflogen Ludovic Magnin war Trainerkandidat beim FC Luzern. Morgen Samstag (14.30 Uhr) ist er mit dem österreichischen Bundesligisten SCR Altach in der Swisspor-Arena Gegner im Testspiel. Daniel Wyrsch 21.01.2022, 15.52 Uhr

Ludovic Magnin am Tag der Vorstellung als neuer Trainer des österreichischen Bundesligisten SCR Altach. Keystone

Ludovic Magnin hatte zusammen mit Alex Frei zur finalen Auswahl für den Trainerjob beim FC Luzern gehört. Das Rennen machte schliesslich Mario Frick. Magnin konnte seine Ideen zweimal den Verantwortlichen in Luzern präsentieren. «Klar war ich enttäuscht, dass es am Schluss nicht reichte. Aber solche Entscheide gehören zum Fussball.»

Dass Frick den Zuschlag erhielt, erfuhr der 42-jährige Waadtländer aus den Medien. «Schade, dass die anderen Kandidaten nicht vorher informiert worden waren. Aber die Gespräche mit dem FCL beeindruckten mich. Präsident Stefan Wolf machte einen sehr guten Eindruck, mit Sportchef Remo Meyer habe ich weiterhin regelmässig Kontakt, um über Spieler zu diskutieren», sagt Magnin.

Eingerechnet den zwei Gesprächen wird Magnin heute innerhalb von kurzer Zeit zum dritten Mal die Swisspor-Arena besuchen. «Das Testspiel mit Altach wurde aber schon vorher fixiert», erwähnt er lächelnd. Er ist froh bei den Vorarlbergern in der österreichischen Bundesliga angekommen zu sein. 15 Monate nach der Freistellung beim FC Zürich steht er wieder an der Seitenlinie.

«Mein Akku war nach einem halben Jahr aufgeladen, nun freue ich mich, wieder zu arbeiten. In Altach fühle ich mich sehr wohl.»

Grosse Budget-Differenzen zwischen FCL und Altach

Der SCR Altach ist Tabellenletzter – bei einem Engagement in Luzern wäre das in der Super League auch der Fall gewesen. Allerdings erkennt Magnin grosse Unterschiede zwischen den beiden Klubs: «Luzern hat das viel grössere Budget. Ich hatte oft das Gefühl, das Team ist genauso gut wie der Gegner oder sogar besser, nur Zählbares holte es nicht.» Der Ex-Nationalspieler ist sich sicher:

«Die Luzerner werden sich retten, das Kader ist zu gut.»

Und auch für sein neues Team ist er zuversichtlich: «Mein Ziel mit Altach ist wieder eine Begeisterung zu entfachen und den Zusammenhalt in der Mannschaft weiter zu stärken. So werden wir am Ende den Klassenerhalt schaffen!»

Die Underdog-Rolle mit Altach nimmt Magnin an – Wien ist weit entfernt:

«Altach kämpft wie Asterix und Obelix gegen die Römer.»

Als energiegeladener, passionierter Coach wolle er sein neues Team nach vorne bringen. Die Meisterschaft fängt erst am 12. Februar an, «das Resultat im Testspiel ist für uns weniger wichtig. Wir befinden uns in einer anderen Phase der Vorbereitung als Luzern.» Derzeit hat er verletzungs- und krankheitsbedingt nur zehn bis zwölf Feldspieler im Training. «Wir erwarten noch Verstärkungen.»

Bildeten beim FC Zürich ein erfolgreiches Trainerduo: Chefcoach Ludovic Magnin (links) mit seinem Assistenten René van Eck. Keystone

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit René van Eck beim FC Zürich

Eine FCL-Legende schätzt Magnin sehr: «Mein Ex-Assistent René van Eck und ich waren beim FCZ ein Duo wie Nitroglicerin und Dynamit, das hat einfach gepasst zwischen uns.» Zusammen feierten sie mit Zürich den Cupsieg 2018 und besiegten Leverkusen in der Europa League.

«René und ich sind in Kontakt geblieben, können uns beide vorstellen, in Zukunft wieder zusammenzuarbeiten.»

Derzeit trainiert van Eck den SC Kriens, der mit grossem Abstand Tabellenletzter der Challenge League ist.