Fussball Meistertrainer auf dem Abstellgleis: Die letzten drei Schweizer Titelträger sind allesamt vereinslos Von den letzten vier Meistertrainern hat nur noch einer einen Job in der Bundesliga – Urs Fischer bei Union Berlin. Dafür sind André Breitenreiter, Gerardo Seoane und Adi Hütter nach ihrem Transfers nach Deutschland vereinslos. Wie stehen die Chancen auf dem Trainermarkt? Raphael Gutzwiller 15.02.2023, 05.00 Uhr

Im letzten Sommer noch der gefeierte Meistertrainer beim FC Zürich, nun der vom Hof gejagte Trainer bei der TSG Hoffenheim: André Breitenreiter ist inzwischen ohne Job. Er reiht sich damit ein in die Liste der letzten Schweizer Meistertrainer. Während die drei letzten ohne Arbeitgeber sind, läuft es ausgerechnet dem Trainer, der in der Schweiz entlassen wurde und danach einen Schritt zurück machte, richtig gut.

André Breitenreiter: Hoffenheim passte nicht

Ist nicht mehr Trainer der TSG: André Breitenreiter. Andreas Gora / dpa

Am Ende war der Zerfall der TSG Hoffenheim gross, die Entlassung nur noch eine Frage der Zeit. Gegen Bochum im letzten Spiel hatten die Kraichgauer absolut keine Chance, tauchten mit 2:5, Breitenreiter musste danach den Hut nehmen. Sein Nachfolger ist der ehemalige Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo. Auf dem Markt müsse Breitenreiter wieder von vorne beginnen, erklärt Christoph Graf, der Chef der Schweizer Spielerberater. «Breitenreiter hatte in Deutschland keinen besonderen Ruf, als er in der Schweiz startete. Nun hat es bei Hoffenheim zu Beginn zwar gut ausgesehen, aber es hat dann doch nicht funktioniert.»

Dabei hat Breitenreiter den FC Zürich mit begeisterndem Fussball zum Meistertitel geführt. Ein klares System mit überzeugendem Umschaltfussball führte dazu, dass Breitenreiter bei Hoffenheim wieder in die Bundesliga zurückkehren konnte. «Breitenreiter hat gezeigt, dass er ein guter Trainer ist», sagt Graf. «Vielleicht hat Hoffenheim aber nicht zu seiner Spielweise gepasst.» Auf dem Markt sei die Nachfrage für ihn dennoch vorhanden, wenn ein Team nach einem guten Umschalttrainer suche, sagt Graf.

Gerardo Seoane: Ist ein Spanien ein Thema?

Gerardo Seoane ist auf Jobsuche. Andreas Gora / dpa

Der Aufstieg von Gerardo Seoane war schnell und steil nach oben. Zunächst U21-Trainer beim FC Luzern, dann wird er im Januar 2018 erfolgreicher Cheftrainer der 1. Mannschaft, im Sommer darauf übernimmt er schon bei Meister YB. Nach drei Meistertiteln in Folge verabschiedet er sich dann in Richtung Leverkusen. Auch dort funktioniert es für den professionell auftretenden Trainer gut. Er führt Leverkusen in seiner ersten Saison auf den dritten Rang und in die Champions League. Doch in dieser Spielzeit lief es Seoane und Leverkusen gar nicht, nach einem Fehlstart mit nur zwei Siegen in zwölf Spielen musste Seoane gehen.

Am Ende ist der Innerschweizer zwar entlassen worden, doch Spielerberater und Szenenkenner Christoph Graf möchte nicht davon sprechen, dass Seoane in der Bundesliga gescheitert sei. «Er hat lange einen guten Job bei Leverkusen gemacht. Er ist ein intelligenter Mann, der den Fussball versteht und weiter spannend für andere Vereine ist.» Tatsächlich soll Seoane einer der Trainer sein, die auf der Liste beim FC Basel stehen. Ein solches Angebot muss Seoane nicht zwingend annehmen, findet Graf. «Basel ist für einen Schweizer Trainer immer spannend. Aber bei der aktuellen Lage ist es auch verständlich, wenn Seoane den Job nicht annehmen würde.»

Stattdessen könnte Seoane auf ein gutes Angebot aus der Bundesliga oder der spanischen La Liga warten. Als junger Spieler hatte er einst für Deportivo La Coruña gespielt, der schweizerisch-spanische Doppelbürger spricht fliessend Spanisch. «Doch das Problem ist, dass die spanischen Klubs normalerweise nicht wirklich in die Schweiz schauen. Deshalb gibt es auch nur wenige Schweizer in Spanien. Somit wird es für Seoane schwierig, dort Fuss zu fassen.» So oder so müsse er sich keine grossen Sorgen machen. «Er ist noch jung und hat grosses Potenzial. Für ihn werden gute Angebote kommen», sagt Graf.

Adi Hütter: Grantiert solide Resultate

Bei Mönchengladbach wurde Adi Hütter nicht glücklich. Jan Woitas / AP

Das Datum ist in der Bundeshauptstadt heilig: Am 28. April 2018 schafften die Young Boys das, worauf der Klub 32 Jahre lang gewartet hatte. Mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Luzern haben die Berner endlich wieder den Meistertitel geholt. Der Österreicher Adi Hütter hatte aus dem Team eine funktionierende Einheit geformt und aus dem Team, das für das Scheitern bekannt war, eine Siegertruppe geformt. Danach lockte Eintracht Frankfurt den Österreicher in die deutsche Bundesliga. Dort feierte Hütter drei Jahre grosse Erfolge, unter anderem mit dem Einzug in den Europa-League-Halbfinal. Im Sommer 2021 wechselte Hütter schliesslich zu Borussia Mönchengladbach für die Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro.

Dort passte es jedoch nicht, nach einer Saison, in der Gladbach nur 10. wurde, trat Hütter selber zurück. Graf sagt, Hütter sei in der Bundesliga weiterhin ein spannender Trainer. «Er hat bei YB und in Frankfurt sehr erfolgreich und gut gearbeitet», sagt Graf. «Man kann nun nicht den Stab über Hütter brechen. Adi Hütter ist zwar nicht so kreativ und innovativ wie Julian Nagelsmann, aber kann solide Resultate garantierten.» Graf geht davon aus, dass Hütter bald wieder einen deutschen Bundesligisten trainiert.

Urs Fischer: Die erfolgreiche Ausnahme in Berlin

Ist sehr erfolgreich: Urs Fischer bei Union Berlin. Andreas Gora / dpa

Dass es manchmal auch gut ist, einen Schritt zurück zu gehen, zeigt die Geschichte von Urs Fischer. Als er im Sommer 2017 nach zwei Meistertiteln mit dem FC Basel entlassen wurde, wartete er zunächst eine Weile auf ein passendes Angebot. Ein Jahr später heuerte er beim 1. FC Union Berlin an. Damals waren die «Eisernen» ein ambitionierter Zweitligist mit dem Traum von der Bundesliga. Viereinhalb Jahre später ist Union ein Topteam in Deutschland und spielt oben mit. An der Seitenlinie ist noch immer Urs Fischer.

Graf sagt, Fischer habe bei seiner Entscheidung für Union Berlin vieles richtig gemacht: «Ein Trainer soll nicht eitel sein, wenn er eine neue Aufgabe annimmt. Stattdessen ist es wichtig, zu merken, welcher Klub zu einem passt. Und Urs Fischer passt sehr gut zum Arbeiterverein Union.» Die Geschichte Fischers zeigt auch, dass Schweizer Trainer in Deutschland durchaus noch gefragt sein können. An der Qualität der Schweizer Trainer liegt es nicht.