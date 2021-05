Fussball Nach Coronapause: Zentralschweizer Drittligisten hoffen auf Aufstiegsspiele Im Regionalfussball könnte bald wieder Betrieb herrschen. Nicht alle Klubs wären von einer Fortsetzung dieser Saison begeistert – aber einige brennen auch darauf. Peter Birrer 17.05.2021, 16.45 Uhr

Der Plan steht, und er macht Hoffnung, dass bald auf regionalen Plätzen wieder Fussball gespielt werden darf. Der Bundesrat hat den 31. Mai als Datum definiert, an dem der Betrieb wieder aufgenommen werden kann – definitiv entscheiden will er fünf Tage davor. Konkret bedeutet das für den Innerschweizer Fussballverband (IFV), dass gegen Mitte Juni die unterbrochenen Meisterschaften fortgesetzt würden.

Wobei einer das nicht nur hofft, sondern erwartet: Urs Dickerhof, der Präsident des IFV. Weil für ihn Fussball in unteren Ligen mehr ist als ein Wettkampf:

«Wenn der Bundesrat nun Lockerungen beschliesst, ist das erfreulich und für das Vereinsleben wichtig.»

Das Ziel besteht darin, die Vorrunde zu Ende zu spielen, um die Saison werten zu können. Aber daran haben nicht alle Vereine ein Interesse. Jene, die sich im Abstiegskampf befinden, würden eher einen Abbruch befürworten. Der FC Altdorf etwa gehört zu diesen Vertretern, die erste Mannschaft steckt in der 2. Liga im Abstiegskampf. Wenn aus der 2. Liga interregional drei Innerschweizer Klubs absteigen, werden nicht nur zwei, sondern drei Teams aus der 2. in die 3. Liga relegiert. Altdorf belegt derzeit den drittletzten Platz bei noch drei verbleibenden Partien.

Ligaerhalt: Altdorfs Präsident ist optimistisch

«Wir hätten uns gegen eine Wiederaufnahme der Meisterschaft ausgesprochen, weil für uns sehr fraglich ist, ob das nach sieben Monaten Pause und kurzer Vorbereitung unter normalen Bedingungen überhaupt fair ist», sagt Altdorf-Präsident Armin Auf der Maur. Offen fügt er an: «Wir befinden uns in einer schwierigen sportlichen Situation.» Auf der Maur, seit vergangenem September erst im Amt, ist sich bewusst:

«Der Entscheid, wie es weitergeht, liegt nicht in unseren Händen. Wir haben in den vergangenen zwei Monaten intensiv trainiert, soweit das die Regeln zuliessen.»

Auf der Maur gibt sich optimistisch, dass das Team den Ligaerhalt schafft. Zuerst geht es zum ambitionierten FC Hochdorf, bevor mit Stans und Gunzwil zwei Direktkonkurrenten gegen den Abstieg empfangen werden.

Schwierige Situation: Der FC Altdorf mit Captain Markus Zurfluh (am Ball) steckt in der 2. Liga regional im Abstiegskampf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 4. Oktober 2020)

Für die 3. Liga wäre eigentlich geregelt, wer aufsteigen darf, falls 50 Prozent des Pensums bewältigt ist. Die zwei Mannschaften, die in den drei Gruppen insgesamt am besten dastehen, sollen ab Sommer Zweitligisten sein. Allerdings schwebt den Spitzenteams ein anderes Szenario vor. Sie wollen nicht auf die beliebten Aufstiegsspiele verzichten. Beat Niederberger, Präsident des FC Ebikon, gehört zu den Initianten, die beim IFV einen entsprechenden Antrag deponiert haben. Sieben der neun Klubs, die noch die grössten Aussichten auf einen der ersten zwei Plätze in ihrer Gruppe und damit auf die Aufstiegspoule haben, unterstützen diesen Vorstoss, der nun von der Wettspielkommission (WK) behandelt wird. Rolf Rüdisser, Präsident der WK, kündigt einen «zeitnahen Entscheid» an:

«Die Vereine müssen eine gewisse Vorlaufzeit haben.»

«Im Juni ist genügend Zeit vorhanden», sagt Niederberger und führt nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Argumente an: «Wenn wieder maximal 300 Zuschauer erlaubt sind, würde das auch einen Umsatz ermöglichen, der nach dieser langen Zeit ohne Spiele eine kleine Entschädigung wäre.» Dann berichtet er von der Reaktion der Fussballer, als sie hörten, dass für diese Saison keine Aufstiegsspiele vorgesehen sind:

«Ihnen ging der Laden runter. Da war für uns klar, dass wir beim IFV vorstellig werden wollen.»

Hat er aber nicht doch auch Verständnis für Vereine, bei denen sich die Lust auf eine Wiederaufnahme in Grenzen hält? «Durchaus. Vielleicht hätten wir auch so reagiert, wenn wir in der Tabelle nicht da stünden. Aber eines spüre ich eben schon auch: Das Verlangen nach Spielen ist gross – bei Spielern, Trainern und Zuschauern.»

Dagmerseller wollen nichts erzwingen

Der FC Dagmersellen ist ein anderer Verein, der Aufstiegsperspektiven hat. Als die Saison 2019/20 abgebrochen wurde, befand er sich als Leader auf Kurs Richtung 2. Liga, jetzt belegt er Platz 2. «Wenn es der zeitliche Rahmen zulässt, wären wir auch für die Austragung von Aufstiegsspielen», sagt Präsident Martin Huber. Allerdings fügt er an:

«Ich halte es nicht für eine gute Idee, etwas unter allen Umständen erzwingen zu wollen.»

Neben der Meisterschaft gibt es für Dagmersellen auch noch den Cup, das Team hat sich für den Achtelfinal qualifiziert.

Gewiss, Huber sähe es liebend gerne, wenn sein FCD in beiden Wettbewerben die sehr spezielle Saison 2020/21 erfolgreich abschliessen würde. Aber er möchte die Bedeutung des Sports auf regionaler Stufe nicht überhöhen: «In der aktuellen Situation mit der Coronapandemie ist der Fussball zweitrangig. Wir sollten nicht ständig Entscheide der Behörden hinterfragen, sondern uns an die Vorgaben halten. Hoffentlich lösen sich die Probleme dann – und wir können uns auf eine neue Saison ohne Einschränkungen freuen.»