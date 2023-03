Renato Steffen mit Hattrick der Held der Nati

Fussball-Nati Hattrick-Held Renato Steffen: Warum er ein Liebling des Trainers ist und wem er den Matchball schenken wird Als Teenager war er weg vom Fenster, kickte in der Provinz und machte eine Lehre als Maler. Nun ist er mit seinen drei Treffern beim 5:0 gegen Weissrussland der Held der Schweizer Nati. Wird er deswegen nun Ansprüche stellen? François Schmid-Bechtel, Novi Sad Jetzt kommentieren 26.03.2023, 16.10 Uhr

Drei Tore in einer Halbzeit: Den Matchball darf Renato Steffen mit nach Hause nehmen. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Er grinst wie ein Honigkuchenpferd, als er mit dem Matchball unter dem Arm zur improvisierten Mixed-Zone schreitet. Schliesslich kommt es äusserst selten vor, dass Renato Steffen nach einem Länderspiel die Hauptattraktion für die Medienschaffenden ist. Aber von diesem Spiel gegen Weissrussland wird der 31-Jährige wohl Zeit seines Lebens erzählen. Nicht, weil die Ambiance einen bleibenden Eindruck hinterlässt - im archaischen Stadion von Novi Sad sind keine Zuschauer zugelassen. Steffen wird erzählen können, dass er an diesem regnerischen Abend stärker war als die bösesten Geister.

In der Regel ist für Steffen im Nationalteam die Rolle als Lückenbüsser vorgesehen. Wie zuletzt auch an der WM, wo er in vier Partien nur einmal zum Einsatz kommt. Für 31 Minuten gegen Brasilien. Trotzdem zweifelt er am allerwenigsten, dass er seine Berechtigung in der Nati hat. «Ich weiss, dass ich nicht zu den Top-Top-Spielern zähle», sagt Steffen. «Aber ich bin zurecht hier und versuche stets, der Mannschaft zu helfen und dem Trainer das Vertrauen zurückzuzahlen, wenn ich gebraucht werde. Das ist mir in der Vergangenheit zwar nicht immer gelungen. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat.»

Steffen spielt nur, weil Shaqiri verletzt fehlt

Zum Auftakt in die EM-Qualifikation wird Steffen gebraucht, weil Xherdan Shaqiri verletzt in Chicago geblieben ist. Was der quirlige Flügelspieler daraus macht, bringt ihm sogar einen Eintrag in die Geschichtsbücher ein.

Nach den ersten 29 Minuten dieser Partie gegen Weissrussland hat Steffen bereits dreimal getroffen. Ein Hattrick, und zwar ein lupenreiner, weil er die drei Tore innerhalb von einer Halbzeit erzielt. Zum Dank darf er den Matchball behalten und wird mit einer Denkaufgabe konfrontiert: Kennen Sie Seppe Hügi?

Der legendäre Spieler des FC Basel, der 1995 verstorben ist, war der letzte, der in der Nationalmannschaft einen lupenreinen Hattrick erzielt hat. «Ich haben den Namen in der Kabine zum ersten Mal gehört», sagt Steffen. «Ich glaube, ihm ist als letzter Natispieler das gleiche gelungen wie mir und zwar etwa um 1950.» Nicht ganz: Hügi hat 1960 beim 6:2 gegen Frankreich drei Tore in einer Halbzeit erzielt.

Hattrick-Held Renato Steffen beim TV-Interview, während ihm Captain Granit Xhaka anerkennend über den Kopf streicht. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Steffen vertreibt mit seinem Hattrick die bösen Geister, die sich mit dem denkwürdigen 1:6 im WM-Achtelfinal gegen Portugal im Haus des Fussballs eingenistet haben. Ausgerechnet er, der in den 28 Länderspiel-Einsätzen zuvor nur einmal getroffen hat.

«Ich hätte kein Problem, wenn ich am Dienstag auf die Bank müsste»

Frage an den Helden von Novi Sad: Sind Sie nun in der Position, um Ansprüche in der Nati zu stellen? «Nein», sagt Steffen. «Ich kann mich nicht auf diesen drei Toren ausruhen und Tee trinken. Schliesslich warten so viel gute Jungs hinten dran, die auch spielen wollen. Ich muss also in jedem Training zeigen, dass ich eine Option für die Startelf bin. Aber ich hätte auch kein Problem, wenn ich am Dienstag gegen Israel auf die Bank müsste.»

Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland Die Schweizer Spiele in der Gruppe I 25.3.2023: Weissrussland-Schweiz 0:5

28.3.2023: Schweiz-Israel 20:45 Uhr in Genf

16.6.2023: Andorra-Schweiz

19.6.2023: Schweiz-Rumänien

9.9.2023: Kosovo-Schweiz

12.9.2023: Schweiz-Andorra

12.10.2023: Israel-Schweiz

15.10.2023: Schweiz-Weissrussland

18.11.2023: Schweiz-Kosovo

21.11.2023: Rumänien-Schweiz



Tabelle: 1. Schweiz 1/3. 2. Rumänien 1/3. 3.



Modus: Der Gruppenerste und der Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die EM 2024 in Deutschland. Die Gruppendritten bestreiten eine Barrage.

Vielleicht nicht als Held, so dient Steffen doch als Vorbild für all die jungen Menschen, die auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Träume aus der Bahn geworfen werden. Beim Aargauer kommt es schon im Teenager-Alter zu einem Rückschlag.

Weil man beim FC Aarau nicht an Steffens Fähigkeiten glaubt, scheint die Profikarriere beendet, bevor sie begonnen hat. Während sich andere 15-jährige Talente in einem professionellen Umfeld ausschliesslich auf Fussball konzentrieren, kickt Steffen beim FC Schöftland und macht nebenbei eine Lehre als Maler.

Einer glaubt weiter an Renato Steffen - er selbst. Mit 20 schafft er es doch noch in den Profifussball. Und danach gehts schnell: Thun, YB, Basel, Wolfsburg und seit letztem Sommer Lugano. Es ist ein eindrücklicher Weg eines Mannes, der ein grosses Arbeitsethos hat, sich nie schont und für nichts zu schade ist. Diese Charaktereigenschaften sind es, die Murat Yakin an Steffen schätzt und Steffen zu einem der Trainer-Lieblinge machen. «Renato ist sehr beliebt im Team, weil er fast immer gut drauf ist und einen ausgeprägten Eigenantrieb hat», sagt Yakin.

Die Trophäe kriegt Sohn Lian

Bleibt die Frage zu klären, was Steffen mit seiner Trophäe von Novi Sad, dem Matchball, machen wird. Schliesslich ist es Usus, dass man als Hattrick-Schütze den Ball behalten darf. «Ich werde ihn von allen Teamkollegen unterschreiben lassen und bringe ihn meinem Sohn Lian nach Hause. Er wird sich freuen. Denn er hat mir vor dem Spiel ein Foto mit einer Jubelpose geschickt.»