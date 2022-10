Steffen im Interview über Lugano, Basel, Wolfsburg und die WM

Fussball Nationalspieler Renato Steffen im grossen Interview: «Es stand zu viel auf dem Spiel» Im August wechselte Renato Steffen von der Bundesliga zurück in die Schweiz. Nicht aber zurück zum FC Basel, sondern zum FC Lugano. Im Interview erklärt er seine Entscheidung, welche Rolle Georg Heitz und Bernhard Heusler dabei spielten – und natürlich auch die WM im Winter in Katar. Interview: Céline Feller Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Ende August unterschrieb Renato Steffen bei Lugano. Es folgten ein Treffer im Début-Spiel und Startelf-Einsätze in allen Ligaspielen. Urs Lindt / freshfocus

Renato Steffen kommt ein paar Minuten zu spät zum Interview. Er entschuldigt sich, er sei aufgehalten worden, weil er als Mitglied des Mannschaftsrates noch ein, zwei Dinge klären musste.

Oder haben Sie sich einfach schon ganz schnell an den Tessiner Lifestyle gewöhnt?

Renato Steffen: (lacht) Ich fühle mich zumindest schon wirklich sehr, sehr wohl. Ich kann es manchmal aber noch nicht ganz glauben, dass ich wieder zurück bin. Es ging alles so schnell. Wenn etwas mehr Zeit vergangen ist, ich wirklich mal runterfahren kann, dann realisiere ich es vielleicht.

Wie lange haben Sie studiert, ob der Schritt für Sie als Nationalspieler und nach viereinhalb Jahren Bundesliga zum FC Lugano wirklich der Richtige ist?

Die Verantwortlichen wussten, in welcher Phase ich steckte bei Wolfsburg. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich musste mich fragen, ob ich in Deutschland bleiben will, ob ich in ein anderes Land möchte. Und ich kann auch nicht mehr nur für mich bestimmen, sondern auch für meine Familie. Das war der grösste und schwierigste Punkt an der ganzen Entscheidungsfindung. Glücklicherweise hatte ich aber keinen Stress, ich hätte bei Wolfsburg ja noch Vertrag bis kommenden Sommer gehabt. Und ich wollte nicht einfach wechseln um des Wechsels willen. Es musste alles stimmen. Das mit Lugano war dann eine Sache von vielleicht drei Tagen. Bevor ich zusagte, habe ich aber noch einmal das Gespräch mit Wolfsburg-Trainer Niko Kovac gesucht, um zu wissen, ob ich wirklich keine Chance gehabt hätte.

Zur Person Renato Steffen Der 30-jährige Renato Steffen ist fussballerisch ein Spätzünder. Erst mit 21 Jahren und nach abgeschlossener Maler-Lehre debütiert er 2012 beim FC Thun als Profi. Danach folgen für den Aargauer die Stationen YB und FC Basel, mit Letzterem wird er zweimal Meister und einmal Cupsieger. Im Januar 2018 wechselt er zum VfL Wolfsburg, wo er in viereinhalb Jahren 144 Spiele absolviert. Im August unterschreibt er beim FC Lugano bis 2025. Steffen ist Nationalspieler. Er spielte bisher 27 Mal für die Schweiz. (cfe)

Wenn Sie von den Verantwortlichen von Lugano sprechen, sprechen Sie auch von Georg Heitz, den Sie aus der gemeinsamen Zeit in Basel kennen. Welche Rolle spielte er bei Ihrer Rückkehr?

Klar war ich mit Georg Heitz viel in Kontakt, nicht erst in dieser Transferphase, sondern vorher schon. Auch mit Bernhard Heusler. Diese Kontakte waren mir immer wichtig. Ich bin ja ein Spieler, der diese Nähe braucht, dieses Gefühl, gebraucht zu werden. Wenn man mich da packen kann, dann hat man mich. Dann lasse ich auch nicht mehr los. Das ist ein bisschen wie in einer Freundschaft. Wer mir etwas Gutes will, für den bin ich ein Leben lang da. Diesbezüglich waren die Gespräche mit Gegge natürlich sehr wichtig. Aber es war nicht nur er. Es waren auch der Sportchef, der Trainer, alle. Alle haben mich angerufen, mir den Plan erzählt, mir gezeigt, wie sie mich schätzen. Das hat mir gezeigt, wie wichtig es ihnen war und war am Ende der springende Punkt.

Von Georg Heitz und Bernhard Heusler zum FCB geholt, feierte Renato Steffen (Mitte, rechts) in Basel nicht nur zwei Meistertitel und einen Cup-Sieg, sondern auch magische Nächte in der Champions League - wie hier beim 1:0 über Manchester United. Urs Lindt/Freshfocus / Urs Lindt/freshfocus

Heisst im Umkehrschluss, dass Sie vom FC Basel niemand angerufen hat und sagte, dass man Sie will?

Sagen wir es so: Sie wollten es tun. Ich hatte auch kurze Zeit Kontakt mit Alex Frei, er wollte mich anrufen. Gekommen ist es aber nie dazu, wir konnten nur schreiben. Ich verstehe das, das ist überhaupt kein Vorwurf an ihn. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Er hatte so viel zu tun mit der Qualifikation für die Conference League, dass es nicht klappte. Aber David Degen und Philipp Kaufmann haben meine Nummer auch, sie hätten auch anrufen können. Dann wäre die Situation vielleicht anders gewesen … Wer weiss, wie es dann rausgekommen wäre? Im Fussball sind die Dinge manchmal, wie sie sollen. Ich bin glücklich, wie es läuft. Sportlich, aber auch zu Hause. Und ich habe bislang keine Sekunde bereut, wie ich mich entschieden habe.

Sie wären aber auch gerne in Wolfsburg geblieben, oder?

Eigentlich schon, ja. Von der Art und Weise, wie Nico Kovac Fussball spielen will, hat es mir sehr zugesagt. Auch in den Trainings. Ich hatte wieder richtig Lust, habe mich gut gefühlt, nach den schwierigen Monaten unter Florian Kohfeldt, wo ich doch ziemlich beissen musste. Mit Kovac fühlte es sich an wie ein Neuanfang. Ich dachte, dass das wirklich in die richtige Richtung gehen kann. Auch das Feedback von gewissen Leuten im Klub war entsprechend.

Was passierte dann?

Drei Tage später sagte man mir in einem Gespräch, dass man nicht mehr auf mich setzen werde. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich wollte das gar nicht wahrhaben. Sie forderten auch genau das, was ich hätte bringen könne. Aber ich musste es akzeptieren. Verstehen tue ich es immer noch nicht. Ich merkte dann, dass ich nicht bleiben kann, weil ich auf dem Platz stehen will. Das ist, was mir am meisten Spass macht. Darum verliess ich Wolfsburg, auch wenn ich gerne geblieben wäre.

Wieso setzte man nicht mehr auf Sie?

Man sagte mir, dass man die Spieler, die nur noch ein Jahr Vertrag haben, verkaufen werde. Ausserdem sei ich nicht mehr der Jüngste, also legten Sie einen Transfer nahe. In dem Moment konnte ich mich nicht mal wehren. Im Nachhinein hätte ich das vielleicht tun sollen. Aber ich wusste nicht, was ich hätte sagen sollen, weil es zuvor immer hiess, wie wichtig ich für die Mannschaft sei. Und ich denke auch, dass ich in meinen viereinhalb Jahren bewiesen habe, weshalb ich in der Bundesliga und bei Wolfsburg gespielt habe und wieso ich mich durchsetzen konnte.

Viereinhalb Jahre spielte Renato Steffen beim Vfl Wolfsburg, kam auf 144 Partien. Bis man im Sommer plötzlich nicht mehr auf ihn setzen wollte. Swen Pfortner / AP

Sie sind immer noch enttäuscht.

Ja. Weil ich merkte, dass ich nichts mehr dagegen tun konnte. Und weil mir auch von der Seite von Marcel Schäfer (Sportdirektor von Wolfsburg, Anm.d.Red.) gewisse Gründe nicht wirklich plausibel erklärt wurden. Früher hätte ich mich mehr gegen so etwas gewehrt. Aber sich immer wieder beweisen zu müssen, bei jedem Trainer aufs Neue, das macht müde. Ich mochte keine Energie mehr verschwenden. Daher liess ich die Diskussion sein und entschied mich, einfach vernünftig zu sein. Es stand zu viel auf dem Spiel, gerade auch mit der Nati. Mit Murat Yakin stand ich deshalb auch immer im Kontakt. Er konnte mir den Entscheid nicht abnehmen, aber er konnte mir den Weg weisen.

Renato Steffen ist vernünftig geworden. Ist das das Alter?

(lacht)

Ich weiss, was Sie meinen. Aber früher dachte ich immer, dass Nachgeben ein Zeichen von Schwäche ist. Dass man so eingesteht, dass man nicht gut genug ist. Aber das stimmt gar nicht. Im Fussball kann man gewisse Dinge einfach nicht beeinflussen.

Sie sagten einst, sie wollen nicht einer der vielen Schweizer sein, die im Ausland waren, aber wenig spielten. Sie wollten einer sein, der sich durchgesetzt hat. Ist Ihnen das aus Ihrer Sicht geglückt?

Ich bin zufrieden mit meinen viereinhalb Jahren. Ich darf mich nicht blenden lassen von den letzten acht Monaten. Ich hatte schöne Jahre, konnte sehr viel mitnehmen. Daher bin ich einfach dankbar. Und ja, ich finde, ich habe mich durchgesetzt und Leistung gezeigt. Ich konnte auch Champions League spielen, hatte dort meinen Anteil. Daher bin ich rundum zufrieden.

Was ist das Wichtigste, was Sie mitnehmen? Sie sprachen davon, dass die Bundesliga Sie menschlich geerdet habe.

Ich hatte noch gar keine Zeit, alles Revue passieren zu lassen. Ich habe sicher sehr viele tolle Menschen kennen gelernt, aber ich habe auch gelernt, was es heisst, jeden Tag zu arbeiten. Diese deutsche Mentalität durfte ich kennen lernen und habe sie auch lieben gelernt. Dieses Geradlinige, Dinge durchzuziehen, mehr zu tun, mehr zu laufen. Das wollte ich mitnehmen und jetzt hier in Lugano auch einbringen. Und auch persönlich werde ich immer eine Verbundenheit zu Wolfsburg haben.

Ihr Sohn wurde dort geboren.

Genau. In der Phase, als mein Sohn auf die Welt kam, kamen auch noch sechs, sieben andere Kinder von Teamkollegen zur Welt. Wir hatten also eine gute Weihnachtsfeier! (lacht lauthals) So konnten wir tolle Freundschaften aufbauen, in einem Umfeld ankommen. Das ist sehr wichtig im Fussball, dass dieses stimmt. Das ist es wahrscheinlich, was mich so geerdet hat. Meine Frau hat auch viel damit zu tun, dass ich ruhiger geworden bin. Wenn ich hässig heimkomme, dauert es nur noch zwei, drei Stunden, bis ich etwas verarbeitet habe. Früher waren es schnell mal vier, fünf Tage.

In was für ein Umfeld sind Sie jetzt in Lugano gekommen? Was hat Sie überzeugt?

Das ganze Projekt. Ich bin hergekommen als gestandener Bundesligaspieler, Nationalspieler, Cupsieger und zweifacher Meister in der Schweiz. Die Leute hier wissen das. Ich muss mich nicht mehr beweisen, sondern bin der mit der Erfahrung. Das habe ich bislang noch nie erlebt. Die Wahrnehmung der anderen von mir ist ganz anders. Das verleiht mir mehr Verantwortung, kreiert aber natürlich auch mehr Druck. Diese Kombination hat mich gereizt. Genauso wie möglicherweise irgendwann von diesem ganzen Projekt das Gesicht sein zu können.

Begehrt bei den Fans: Renato Steffen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Welche Verantwortung übernehmen Sie konkret?

Ich soll eine Mannschaft aufbauen, die noch sehr jung ist, die Ecken und Kanten hat, und der ich helfen soll, eine andere Philosophie zu bekommen. Momentan ist noch viel «tranquillo», viel «wenn ich es heute nicht mache, dann mache ich es morgen». Das kenne ich nicht und will dem Team eher diese Deutsche Mentalität vermitteln. Wenn das klappt, können wir auf jeden Fall mithalten. Wir haben viele junge Spieler mit sehr viel Potenzial. Wenn wir die Mannschaft entsprechend formen können, dann ist sehr viel möglich. Ich habe viele Sachen im Kopf, habe mich zu Beginn jetzt aber relativ zurückgenommen. Du kannst nicht kommen und alles auf den Kopf stellen. Ich habe erst punktuell meine Ideen einfliessen lassen. Sie haben das sehr gut aufgenommen. Auch, weil ich gar nicht so ein Stinkstiefel bin, wie das früher immer dargestellt wurde. (lacht)

Werden Sie immer noch als dieser angesehen? Gerade auch in der Nati?

Es hat sicher gutgetan, dass ich ein paar Jahre weg war und dass ich ruhiger geworden bin. Ich rege mich auf dem Platz zwar noch genug auf, bin aber nicht mehr ständig Kopf an Kopf mit dem Gegenspieler und provoziere. Mit dem VAR kannst du dir eh nichts mehr erlauben. Aber auf Ihre Frage: Die Wahrnehmung in der Nati hat sich sicher gebessert. Wenn ich jedoch gegen YB spiele, gibt es immer noch genügend Pfiffe. Aber ich brauche das ja auch ein bisschen. Du kannst nicht bei jedem beliebt sein und es jedem recht machen. Das will ich auch gar nicht. Das musst du wissen als Fussballer und das ist mittlerweile auch kein Problem mehr für mich.

Also frei nach Cristiano Ronaldo: Wenn die gegnerischen Fans mich auspfeifen, habe ich alles richtig gemacht?

Ist so. Nicht, dass ich mich mit ihm vergleichen wollen würde. Aber Pfiffe zeigen, dass sich die Leute mit dir beschäftigen, sich Gedanken über dich machen.

Sie sagten vergangenes Wochenende, dass Sie wussten, dass es kein Selbstläufer werden würde. Meinten Sie da solche Situationen, die Abneigung, die Sie in der Schweiz oft spürten, oder generell Ihre persönliche Situation?

Es ging darum, dass ich gesehen habe, wie es anderen Spielern ging, die zurück in die Schweiz gekommen sind. Die haben es vielleicht unterschätzt. Die Liga ist besser geworden, dynamischer, viele Teams pressen höher und mehr als früher. Das ist dann auch nicht einfach, wenn man mit dem Standing eines mehrjährigen Bundesligaspielers kommt. Man muss den Schalter umlegen können. Und im besten Fall das Niveau und die Einstellung weiter durchziehen, wie man es in Deutschland konstant getan hat. Und vielleicht sogar noch etwas mehr machen, damit man nicht in diese gefährliche Lockerheit abdriftet.

Wie gut tut es in diesem Prozess, dass Sie sofort in jedem Spiel in der Startelf standen und im ersten Match gleich auch treffen konnten?

Das hilft enorm. Ich kann gar nicht beschreiben, wie viel mir das gibt. Es beruhigt die ganze Situation. Hätte ich lange nicht getroffen, wäre es irgendwann laut um meine Person geworden. Und es zeigt mir auch, dass der Verein mich braucht. Das gibt einen Push.

Auch was Ihre Chancen auf eine WM-Teilnahme angeht.

Ja. Mein Stellenwert in der Nati hat sich, seit Murat Yakin Coach ist, verändert, denke ich. Ich will auch nicht mehr nur dabei sein, ich will eine Rolle spielen. Die letzten Einsätze waren unglücklich, okay. Aber ich bin auch noch nicht 100 Prozent im Saft. Wenn ich das bin, kann ich auch wichtig werden für die Nati.

Renato Steffen im Spiel gegen Spanien (hier mit Cesar Azpilicueta). 27 Einsätze konnte er bislang mit der Nati absolvieren. Nun hofft er auf eine WM-Teilnahme. Jose Breton / AP

Die WM dürfte nach drei verpassten Turnieren der GANZ grosse Traum sein?

Ja, das ist es. Es ist eine WM, das grösste Turnier auf Nationalmannschafts-Ebene. Darum werde ich alles tun dafür. Ich werde ja auch nicht jünger. Ich werde mich aber auch nicht versteifen darauf. Wenn die Leistungen im Klub stimmen, weiss Murat Yakin, was er an mir hat und habe ich es in der eigenen Hand.

Ein Traum-Duo in FCB-Zeiten: Renato Steffen (links) und Taulant Xhaka. Die beiden verbindet noch immer eine enge Freundschaft. Daniela Frutiger/Freshfocus / freshfocus

Dann schauen wir noch in die nahe Zukunft, das Spiel gegen den FCB am Sonntag. Was löst das in Ihnen aus?

Das wird das erste Highlight für mich, seit ich zurück in der Schweiz bin. Es wäre schön gewesen, hätte ich es in Basel erlebt. Aber es wird auch so ein ganz spezieller Match. Ich werde mega viele Leute sehen, mit denen ich früher zu tun hatte. Ich freue mich sehr auf Taulant Xhaka, der wohl auch auf dem Platz stehen wird. Wir werden jetzt zwar gegeneinander spielen, aber die Freundschaft ist geblieben über all die Jahre. Und ich habe Tauli ich schon gesagt, dass er die Schienbeinschoner nicht vergessen soll am Sonntag!

