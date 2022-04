Fabian Schär in Newcastle: Märchen beim reichsten Klub der Welt

Fussball Neuer Vertrag in Newcastle? Warum der reichste Verein der Welt nicht auf Fabian Schär verzichten kann Der 30-jährige Innenverteidiger hat sich bei Newcastle in den letzten Monaten zu einem unverzichtbaren Wert entwickelt. Sein Chef schwärmt, auch Nationaltrainer Yakin ist beeindruckt. Die Geschichte einer beeindruckenden und unerwarteten Auferstehung. Doch für das finale Kapitel fehlen noch zwei Unterschriften. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 18.04.2022, 05.00 Uhr

Ein Schweizer beim reichsten Klub der Welt: Fabian Schär. Keystone

So wirklich ist es in den meisten Köpfen noch immer nicht angekommen: Der reichste Verein der Welt heisst: Newcastle United. Seit der Übernahme der Saudis im Oktober des letzten Jahres scheint im hohen Norden Englands alles möglich. Mitten drin auf dieser schrillen Bühne: Fabian Schär.

Diese Bühne hätte ihm eigentlich niemand mehr zugetraut. Noch im letzten Sommer gab es für Schärs Lage in Newcastle nur ein Wort: hoffnungslos. Keine Spielzeit, keine Wertschätzung des Trainers, kein Vertrauen in die eigenen Stärken. Alles deutete darauf hin, dass das Abenteuer Premier League für Schär still und leise enden würde.

Doch dann kommt alles plötzlich anders. Es ist eine faszinierende Geschichte der Verwandlung, die wieder einmal zeigt, wie schnell es im Fussball gehen kann. Wie ist es dazu gekommen?

Newcastle und die Aussicht auf den ersten Meistertitel seit 1927

Schneller Erfolg? Für manch einen wichtiger als die Frage, woher das investierte Geld kommt. Fans verkleiden sich wegen des Verkaufs des Vereins als Scheichs. Peter Powell / EPA

Am Anfang steht der Verkauf von Newcastle an ein saudisches Konsortium. Newcastle ist seit Oktober 2021 im Besitz einer Investorengruppe um den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Es ist ein umstrittener Deal. Weil «MBS», wie Bin Salman von seinen Kritikern gerne genannt wird, schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Das Geld, mit dem Newcastle von einem Tag auf den anderen zum reichsten Klub der Welt wird, ist zumindest teilweise schmutzig. Nur interessiert das in der Stadt im Norden Englands niemanden. Im Gegenteil. Die Fans verkleiden sich in Scharen als Scheichs. Es lockt die Aussicht, endlich wieder einmal Erfolg zu haben. 1927 datiert der letzte von vier Meistertiteln.

Nur wenige Tage nach der Übernahme des Klubs entlassen die neuen Investoren den erfolglosen Trainer Steve Bruce. Newcastle braucht dringend eine Trendwende. Nach elf Runden liegt der Verein mit fünf Punkten am Tabellenende. Es droht der Abstieg.

Mann der Hoffnung: Eddie Howe.

Der Mann, der Newcastle retten soll, heisst Eddie Howe. Es ist ein Trainer, der für Fabian Schär zum Glücksfall wird. Als Howe Mitte November sein Amt antritt und sich mit Schär zum Gespräch trifft, sieht er einen Spieler, der «desillusioniert» ist. So beschreibt es Howe. Und macht sich umgehend daran, Schär neue Hoffnung zu vermitteln.

Wie er das tut, erzählt Louise Tayler. Sie begleitet Newcastle seit einigen Jahren für die englische Zeitung «The Guardian». Taylor sagt: «Eddie Howe kam hierher und erzählte Schär, wie sehr ihm seine Auftritte mit der Schweizer Nationalmannschaft gefallen.» Die Qualitäten am Ball, sein gutes Auge, es sind Eigenschaften, die Howe nutzen möchte, um Newcastle ein neues Gesicht zu vermitteln. Dazu ist er überzeugt, dass Schär defensiv viel stabiler ist, als ihm dies manch ein Beobachter und Trainer gemeinhin zutrauen. Der Fakt, dass Howe Schär bereits einmal verpflichten wollte, 2017 als Trainer von Bournemouth, zeigt, dass es sich um mehr als nur leere Worte handelt. Damals entschied sich Schär für einen Transfer von Hoffenheim nach La Coruña.

Schär und sein Beweis mit der Schweizer Nati

Kurze Zeit nach diesem Gespräch mit seinem neuen Trainer ist Fabian Schär Mitte November Teil der Schweizer Nationalmannschaft, die in der WM-Qualifikation zum finalen Husarenstück ansetzt, Italien in Rom ein Unentschieden abtrotzt und sich danach gegen Bulgarien für Katar qualifiziert. Schär erledigt seine Aufgabe trotz mangelnder Spielpraxis exzellent. Newcastle-Trainer Howe erhält eine weitere Bestätigung seiner Eindrücke.

Und tatsächlich: Nun darf Schär regelmässig spielen. Seit dem 20. November 2021 hat er 19 von 20 möglichen Premier-League-Partien bestritten. Schär ist nicht nur Teil einer Mannschaft, die sich überraschend schnell aus dem Tabellenkeller gearbeitet hat. Er ist sogar deren Gesicht. Die sechs Siege und zwei Unentschieden zu Beginn des Jahres sind Beweis für die Fortschritte von Newcastle unter Howe. Schär überzeugt als verkappter Spielmacher in einem Team, das nun mehr tun will, als nur auf Konter zu lauern. Zwei Tore gelingen ihm. Mitte März ist er erstmals Captain. Sogar das Fussballfachmagazin «The Athletic» widmet der Auferstehung von Schär einen grossen Text. Kürzestfassung: Aus einem desillusionierten Spieler ist ein zuverlässiger geworden. Louise Taylor sagt:

«Es ist, als wäre Schär ein

neuer Spieler geworden.»

Alleine steht sie mit diesem Eindruck gewiss nicht da. Anfangs März erhielt Schär Besuch von Murat Yakin. Auch der Nationaltrainer ist selbstredend zufrieden mit Schärs Entwicklung. Yakin sagt:

«Es steht ein ganz anderer Fabian Schär auf dem Platz als zu Beginn der Saison. Er spürt das Vertrauen. Er ist unbekümmert und frech. So, wie ich ihn kenne vom FCB damals.»

Ein Bild, das es immer öfter gibt: Fabian Schär jubelt im Newcastle-Dress. Hier nach seinem zweiten Saisontor, einem direkt verwandelten Freistoss. Ian Walton / AP

Doch wie geht sie nun weiter, diese märchenhafte Geschichte? Schärs Vertrag läuft im Sommer aus. Verlängert er ihn noch einmal? Die Chancen dazu sind gemäss mehreren Quellen gut. Ein Vertrauter aus dem Umfeld meldet: «Schär möchte gerne bleiben. Und der Klub will mit ihm verlängern. Das ist schon einmal eine gute Ausgangslage.»

Ein neuer Vertrag: Zwei Jahre? Oder sogar drei?

Ganz unkompliziert ist die Lage freilich nicht. Die wichtigste Frage ist: Wie sehr will Newcastle mit dem vielen Geld, das plötzlich zur Verfügung steht, seine Mannschaft im Sommer auf den Kopf stellen? Guardian-Fachfrau Louise Taylor sagt: «Glaubt man wichtigen Stimmen im Verein, soll es eher eine Evolution werden – aber keine Revolution. Das erste Ziel des Vereins ist es, sich bald im vorderen Drittel der Premier League zu etablieren.» Fünf bis sieben Zuzüge soll es in der nächsten Transferperiode geben. Ein Innenverteidiger dürfte dazukommen, Newcastles Interesse am 22-jährigen Holländer Sven Botman von Lille ist ein offenes Geheimnis. Aber Schär dürfte sich gleichwohl berechtigte Hoffnungen auf Einsätze machen.

Trainer Eddie Howe hat zudem mehrfach bekräftigt, wie gerne er Schär in Newcastle halten möchte. Allein: Schär ist seit letztem Dezember 30 Jahre alt, der nächste Vertrag könnte der letzte «grosse» sein. Eine Laufzeit über zwei Jahre ist das Mindeste, das seine Berater zurecht fordern. Es soll aber auch Interessenten geben, die Schär sogar einen Dreijahresvertrag anbieten.

Ja, wahrscheinlich könnte Newcastle mit viel, viel Geld Stars zusammenkaufen. Doch die Fussball-Geschichte ist voll von solchen Beispielen, die zeigen, dass dies nicht der schlauste und schnellste Weg zum Erfolg ist. Darum braucht selbst der reichste Verein der Welt auch künftig Spieler, die den Verein kennen und ihren zuverlässigen Wert haben. Spieler wie Fabian Schär.

