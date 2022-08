Raphael Dwamena will ohne Defibrillator zurück zu alter Stärke

Fussball Ohne Defibrillator in die Ukraine: Raphael Dwamena geht nach einem Kurzaufenthalt in Basel den riskanten Weg Beim FC Zürich schoss sich Raphael Dwamena in die Nationalmannschaft Ghanas. Dann stellte eine Diagnose in England sein Leben auf den Kopf. Jetzt nimmt der 26-Jährige ausgerechnet in der Ukraine einen neuen Anlauf zurück zu alter Stärke. Jakob Weber Jetzt kommentieren 19.08.2022, 12.00 Uhr

Raphael Dwamena hielt sich Anfang August zwei Wochen in Basel fit. Hier posiert er im Stadion Schützenmatte. Kenneth Nars

Beim Basler 2.-Liga-inter-Klub Old Boys trainiert seit zwei Wochen ein ehemaliger Nationalspieler und FCZ-Star mit und das im besten Fussballeralter von 26 Jahren. Raphael Dwamena hält sich beim Amateurklub fit und möchte von dort aus seine ins Stocken geratene Karriere neu lancieren. Theoretisch könnte Dwamena sogar am Samstag beim Saisonauftakt gegen Pratteln spielen.

Geholt hat Dwamena OBs neuer Trainer Gilles Yapi. Der Ex-Profi war beim FC Zürich dessen Captain. «Jetzt ist er mein Ersatzvater und Vermieter», sagt Dwamena, der bei Yapi in dessen Haus in Sissach (BL) untergekommen ist. Einen speziellen Lohn kriegt der Stürmer bei OB nicht.

«Die Jungs haben mich gut aufgenommen, obwohl ich ein Topstar bin», sagt Dwamena mit einem Augenzwinkern. Auch wenn er fussballerisch ziemlich weit unten angekommen ist, kann der Ghanaer wieder lachen. «Es war sehr, sehr schwierig in den letzten Jahren. Aber jetzt ist alles wieder gut», sagt er.

Mit dem FC Zürich stieg Raphael Dwamena in die Super League auf und feierte in der Folgesaison den Cup-Sieg. Hier lässt er sich von der Südkurve feiern. Keystone

Die Schwierigkeiten beginnen Ende August 2017 mit einer Diagnose in Brighton. Wegen eines Herzfehlers platzt der 16-Millionen-Transfer des damals 21-jährigen Shootingstars. Mit 18 Skorerpunkten in 18 Spielen hat der Stürmer den FCZ in der Rückrunde nach seinem Wechsel aus Lustenau fast im Alleingang zum Aufstieg in die Super League geschossen. Doch aus dem Premier-League-Traum wird für den Neo-Nationalspieler, der bei seinem Début an der Seite seines Idols Asamoah Gyan in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Äthiopien gleich doppelt für Ghana traf, nichts.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa wirft den Engländern in den Emotionen über den geplatzten Transfer Rufmord vor. Was er damals nicht ahnt: Fünf Jahre später ist Dwamenas Ruf tatsächlich der eines Patienten, der nicht mehr Fussball spielen kann. «Du kannst nichts machen. Das steht im Internet. Keiner fragt mich, wie es mir wirklich geht. Ich werde als der mit dem kaputten Herz abgestempelt. Doch das ist falsch», sagt Dwamena heute.

Nach der Diagnose aus Brighton wird Dwamena in Zürich erneut untersucht. Dort kommen die Ärzte wie schon vor der Verpflichtung zum Schluss, dass Dwamenas Herz Profisport durchaus zulässt. Doch zur Sicherheit bekommt er einen Recorder implantiert, der gefährliche Störungen meldet. Dwamena wird mit dem FCZ 2018 Cup-Sieger und wechselt dann für sieben Millionen nach Spanien zu Levante. Doch in der Topliga kann er sich nicht durchsetzen und zudem teilt der Recorder erstmals gefährliche Herzrhythmusstörungen mit.

Im Januar 2020 lässt sich Dwamena auf Anraten der spanischen Ärzte einen Defibrillator implantieren, der ihn im Falle eines Herzstillstandes sofort reanimieren soll. Fussball spielt er bald darauf in Dänemark bei Velje, allerdings nur fünfmal. Die medizinische Dauerüberwachung macht Dwamenas Psyche zu schaffen. «So ein Gerät wünschst du niemandem», sagt er rückblickend.

Hier jubelt Raphael Dwamena mit implantiertem Defibrillator über ein Tor für den dänischen Klub Velje. Imago

Zweimal schlägt der Defibrillator ohne Vorwarnung an. Die Elektroschocks sind so schmerzhaft, dass Dwamena jedes Mal zu Boden geht. Nach dem ersten Zwischenfall kommt er für Velje nicht mehr zum Einsatz. Und im Oktober 2021 passiert es während eines Cup-Spiels von Blau-Weiss Linz, wo Dwamena nach seinem Abschied aus Dänemark nach einem halben Jahr ohne Verein untergekommen war, erneut. Die Schlagzeilen im österreichischen Boulevard lassen nicht lange auf sich warten. Kollaps, Herzstillstand, Spielabbruch lauten die Schlagwörter.

Dass der Zusammenbruch Dwamenas auf dem Elektroschock des Defibrillators zurückzuführen ist, steht wenn überhaupt nur in einem Nebensatz. Doch so lautet Dwamenas Version der Geschichte. Und weil durch diesen Vorfall das Vertrauen in den Defibrillator komplett weg ist, lässt sich Dwamena das Gerät nach knapp zwei Jahren wieder entfernen. «Rapha nimmt jetzt das Risiko auf sich», sagt er und lacht.

Dwamenas grosses Problem ist, dass er selber nie Probleme mit dem Herz wahrgenommen hat. Letztendlich war die Angst vor der Maschine in seinem Körper grösser als die Angst vor einem möglichen Herzstillstand. Dwamena betont: «Bis jetzt hatte ich noch nie einen Unfall. Nur die Maschine hat reagiert.»

Raphael Dwamena glaubt an eine höhere Macht. Mit der Maschine in seiner Brust konnte er sich nicht anfreunden. Keystone

Doch unter diesen Voraussetzungen einen neuen Verein zu finden, gestaltet sich schwierig. Dwamenas Berater Philipp Degen bot seinem Spieler sogar an, in seiner Agentur einen Job als Spielerberater zu übernehmen. Doch Dwamena will seine aktive Karriere noch nicht beenden. Er ist guter Dinge, dass er ohne Defibrillator und Recorder wieder unbekümmert aufspielen und an seine guten Tage aus seiner FCZ-Zeit anknüpfen kann.

Am heutigen Freitag meldet sich Dwamena aus der Ukraine. Dort startet in der kommenden Woche die Saison. Trotz des Krieges. Doch davon lässt sich Dwamena nicht abschrecken. Er will noch nicht verraten, bei welchem 1.-Liga-Klub er unterschreiben wird. Doch die medizinischen Tests hat er absolviert, Trainer und Co-Trainer wollen ihn und für die Vertragsunterschrift fehlt dem Vernehmen nach nur noch das Visum.

Dwamena wird also höchstwahrscheinlich ab der kommenden Woche wieder sportliche Schlagzeilen schreiben. Bleibt nach der langen Leidenszeit zu hoffen, dass ihm das Herz oder der Krieg nicht erneut einen Strich durch die Rechnung machen. Dwamena selber ist sicher, dass das nicht passieren wird.

