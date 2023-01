Macron setzt auf Platini, Fifa-Infantino verliert Verbündeten

Fussball Schlechte Nachrichten für Infantino: Enger Verbündeter geschasst, Macron will Erzfeind Platini als Nachfolger Michel Platini könnte neuer Präsident des französischen Fussballverbands FFF werden - und Fifa-Boss Gianni Infantino einheizen. Henry Habegger Jetzt kommentieren 12.01.2023, 16.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michel Platini nach seinem Freispruch im Juli 2022 vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Alessandro Crinari / EPA

Als er zusammen mit Sepp Blatter im letzten Juni im Fifa-Prozess um zwei Millionen Franken vom Bundesstrafgericht in erster Instanz vom Betrugsvorwurf freigesprochen wurde, sagte der ehemalige französischen Fussball-Star Michel Platini (67) sinngemäss: Er habe die Nase voll von der Funktionärswelt. Gemünzt war das auf den umstrittenen Fifa-Boss Gianni Infantino.

Doch dieser Tage erhielt Platini dem Vernehmen nach ein SMS des französischen Staatspräsidenten Emanuel Macron, der ihm Unterstützung zusagt für den Fall, dass er Präsident des FFF werden will.

Noel Le Graët ist nicht mehr Präsident des französischen Fussballverbandes. Christophe Ena / AP

Der FFF, das ist der französische Fussballverband. Eben wurde der bisherige Präsident Noël Le Graët (81) abgesetzt. Er hatte sich öffentlich abfällig über den früheren Star Zinédine Zidane geäussert, der auch schon als Nachfolger des amtierenden Nationaltrainers Didier Deschamps gehandelt wurde. Zudem läuft eine Untersuchung gegen Le Graët wegen sexueller Belästigung.

Platini ist, wie Zidane, in Frankreich noch immer ein Idol. Bereits soll eine Art Volksbewegung im Gang sein, um ihn dazu zu bringen, Verbandspräsident zu werden. Klappt es, dürften auch die Chancen steigen, dass Zidane doch noch Nationaltrainer wird.

Grund, sich einige Sorgen mehr zu machen, hat neben Deschamps auch Fifa-Präsident Gianni Infantino. Tritt Platini an die FFF-Spitze, hat Infantino seinen Erzfeind zwangsläufig wieder im Fifa-Haus.

Platini ist überzeugt, dass Infantino ihn 2015 als Fifa-Präsident hinterrücks zu verhindern half, um den Posten zu erben. Die beiden kennen sich nur zu gut: Infantino war damals in der Uefa Generalsekretär unter Präsident Platini.

Als 2015 Fifa-Chef Sepp Blatter zurücktrat, war Platini als dessen Nachfolger gesetzt. Doch da eröffnete die Bundesanwaltschaft unter Michael Lauber ein Strafverfahren gegen Blatter und indirekt Platini wegen der oben erwähnten Zahlung von zwei Millionen. Der Franzose wurde von der Fifa für alle Ämter gesperrt, Infantino wurde Präsident.

Woher kam der Tipp mit den zwei Millionen, der Platini - vorerst - den Job als Fifa-Präsident gekostet hat? Zwei Sonderermittler des Bundes gehen dieser und anderen Fragen rund um mehrere Geheimtreffen im Berner Schweizerhof zwischen Lauber und Infantino nach. Beide sind Beschuldigte im Strafverfahren, und erst Anfangs dieser Woche wurden sie erneut in Zürich einvernommen. Platini versucht, sich als Privatkläger in diesem Verfahren zu konstituieren.

Le Graët war Infantinos Mann in Paris

Wird Platini FFF-Präsident, kann er Infantino von Frankreich aus gehörig einheizen. Dorthin zügelte Infantino zuletzt einen Teil der Fifa, in ein Gebäude, in dem sich auch seine Freunde, die Scheichs aus Katar eingemietet haben. Und Infantinos Mann im Fifa-Büro in Paris war … der geschasste Le Graët. Im Januar 2022 besuchte Infantino ihn in Paris und sagte laut Fifa-Communiqué: «Die Beziehungen zwischen dem französischen Fussballverband und der Fifa sind aussergewöhnlich, ähnlich wie die Beziehungen zwischen Präsident Le Graët und mir.» Und: Infantino habe Le Graët «zum Delegierten des Fifa-Präsidenten im Fifa-Büro in Paris ernannt».

Wird Platini FFF-Präsident? Er befinde sich auf den Seychellen, antwortet er nur, und: «Weit weg von allem.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen