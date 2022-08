FCB: Schlechtester Start seit 28 Jahren, aber Alex Frei überzeugt

Fussball Schlechtester Saisonstart seit 28 Jahren: Der FC Basel leidet – warum sein Trainer Alex Frei trotzdem überzeugt Die Krise beim FCB überschattet die guten Ansätze. Wie viel Zeit erhält Alex Frei, um die junge Mannschaft zu entwickeln? Und was bedeuten die Transfers von Bradley Fink zum FCB und Kastriot Imeri zu YB? Eine Analyse. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Löst in Basel einiges aus: Alex Frei. Marc Schumacher / freshfocus

Kann das wirklich wahr sein? Es ist ein Gedanke, der den FC Basel in diesen Tagen immer mal wieder verfolgt. Die Bilanz in dieser neuen Saison ist frustrierend. Vier Spiele, drei Punkte – so schlecht ist der FCB nie mehr gestartet seit 1994 unter Didi Andrey. 28 Jahre ist das her. Es hat darum etwas Erstaunliches, dass in Basel wenig auf eine frühe Krise deutet. Warum ist das so? Wer will, kann die Antwort auf zwei Namen reduzieren: Alex Frei und David Degen.

Mit Alex Frei an der Seitenlinie hat der FCB endlich wieder einen Trainer, der mit jeder Faser seines Körpers für den Verein steht. Wie es Frei geschafft hat, in nur wenigen Wochen etwas auszulösen in der Stadt, ist bemerkenswert. Natürlich hilft ihm, dass die Erwartungen nach mittlerweile fünf enttäuschenden Jahren nicht himmelhoch sind. Aber die Art und Weise, wie er den FCB gegen innen und aussen vertritt, überzeugt. Das beginnt damit, wie er sein Team an der Linie antreibt und damit Feuer auf den Rängen entfacht. Frei kommuniziert hervorragend, klar und direkt, manchmal mit einer Prise Humor gewürzt. Und er verzichtet auf Augenwischerei, ohne dass er seine Spieler dabei gleich übermässig kritisieren würde. Der Rückhalt der Fans ist ihm gewiss.

Derweil überlässt Präsident Degen das öffentliche Feld ganz seinem Trainer. Es gibt keine lauten Forderungen, die öffentlich vorgetragen werden, es gibt keine latente Kritik an den sportlichen Leistungen. Es ist offensichtlich, die Nachwehen seit der Übernahme von Bernhard Burgener haben abgenommen.

Löst Bradley Fink die FCB-Sturmprobleme?

Stürmer Bradley Fink wechselte mit 16 von Luzern in die Nachwuchsabteilung von Dortmund. Nun wird er beim FCB unterschreiben. Thomas Bielefeld / www.imago-images.de

Das Problem aber ist, dass zwischen dem Fussball, den Frei und seine Spieler anbieten, und den Resultaten eine grosse Diskrepanz besteht. Der FCB spielt dynamisch, attraktiv und nach vorne – aber er schiesst zu wenig Tore. Und darum ist er in der Meisterschaft weiter sieglos.

Helfen soll nun ein Stürmer, der in der Schweiz noch weitgehend unbekannt ist, aber als grosses Talent gilt: der 19-jährige Bradley Fink. Mit 16 wechselte er vom Nachwuchs des FC Luzern nach Dortmund. In der BVB-Jugend überzeugte er in den letzten drei Jahren stets, zuletzt war er mit 16 Toren in 15 Spielen einer der Hauptgründe für den Titel der U19 des BVB. Dem Vernehmen nach wird der FC Basel Fink fix von Dortmund übernehmen, der Vertrag soll heute unterschrieben werden.

Die grosse Frage rund um den FCB lautet nun: Wie steht es um die Geduld im Verein? Erhält Alex Frei die Zeit, um die vielen jungen Spieler zu einer Einheit zu formen? Die Partien gegen ZSKA Sofia (Hinspiel am Donnerstag auswärts) im Conference-League-Playoff gewinnen noch einmal an Bedeutung. Einerseits aus wirtschaftlicher Sicht, weil der FCB dringend auf die 10 Millionen Franken Einnahmen angewiesen. Andererseits, weil der ohnehin schon grosse Kader mit Fink noch einmal Zuwachs erhält.

Auch Leader YB rüstet weiter auf: Kastriot Imeri kommt

Doch nicht nur der FCB rüstet auf. Leader YB, nach vier Meistertiteln in Serie zuletzt vom FCZ entthront, gelingt ein weiterer Coup: Von Servette kommt der 22-jährige Kastriot Imeri, er hat bei YB einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Imeri erzielte in der letzten Saison für die Genfer elf Tore und wurde von Murat Yakin erstmals fürs A-Nationalteam aufgeboten. In der Fussball-Branche ging man eigentlich davon aus, dass er einen Wechsel ins Ausland anstrebt. Auch YB ging davon aus, dass ein Deal unrealistisch sei. Doch Imeri bevorzugt den Zwischenschritt in der Schweiz – das spricht für seine Reife. Nun verleiht er dem ohnehin schon breit besetzten YB-Angriff eine weitere spektakuläre Komponente.

Hier spielt er noch für Servette und gegen YB: In Zukunft wird das anders sein. Der 22-Jährige wechselt mit einem Vierjahresvertrag nach Bern. Claudio De Capitani / freshfocus

Für die Konkurrenz der Berner sind das keine guten Nachrichten. Wobei nun auch für YB zwei wegweisende Spiele im Conference-League-Playoff anstehen. Das belgische ­Anderlecht ist ein schwieriges Los. Eines, das durchaus taugt, um festzustellen, wie stark dieses neue YB wirklich ist.

