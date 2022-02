Kriens – Yverdon: Bittere Heimniederlage für den SCK

Fussball Schmerzhafte Krienser 0:3-Heimniederlage gegen Yverdon Das Leiden geht weiter: Der SC Kriens kassiert mit dem 0:3 (0:0) gegen Yverdon die 16. Niederlage im 20. Saisonspiel. Nach einer guten ersten Halbzeit blamierten sich die Krienser nach der Pause regelrecht. Diese Mannschaft liegt komplett am Boden. Turi Bucher 05.02.2022, 21.00 Uhr

Breston Malula köpft zum 2:0 ein. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Bitte aufhören! Ach, wäre doch die Saison schon zu Ende! Es ist fast unerträglich, wie sich der SC Kriens in dieser Challenge League präsentiert. Nach dem 0:3 in Winterthur nun das nächste 0:3 – diesmal daheim gegen Yverdon. Und nach dieser blamablen Heimniederlage gegen Yverdon Sport muss festgehalten werden: Beim SCK hat sich seit der Winterpause nichts zum Guten gewendet. Im Gegenteil: An diesem Samstagabend hatte der kommende Absteiger mit sich selber beziehungsweise mit Zerfallserscheinungen zu kämpfen.

Dabei legten die Krienser eine durchaus gelungene erste Halbzeit auf den Kunstrasen. Dies allerdings gegen ein äusserst harmloses Yverdon, welches nur gerade das Nötigste tat, um das 0:0 zu halten. Kriens hätte eine Führung zur Pause sogar verdient, war in diesen 45 Minuten die bessere Mannschaft. Gefährlichste Krienser: Lino Lang und Enes Yesilçayir. Yverdon-Trainer Uli Forte gestand nach der Partie ein:

«Kriens war überlegen und hätte vorne liegen können.»

Beim 0:1 und 0:2 sehr naiv

Doch was passierte dann? Kriens kam wie ein Schlafwandler aus der Pause, spielte in der zweiten Halbzeit richtig schwach und war nicht mehr wieder zu erkennen. Vier Minuten waren gespielt, als die Mannschaft von Trainer René van Eck den entscheidenden Nackenschlag kassierte. Yverdons Breston Malula – 2020 beim SCK im Probetraining - köpfelte eine Cornerflanke zum 1:0 für die Gäste ins Kriens-Tor. Unverständlich, wie naiv die Krienser sich da verhielten: Wenn man bei einem Yverdon-Corner einen gegnerischen Spieler hätte «ausschalten» müssen, dann war es ebendieser 1,94-m-Mann Malula.

Und weil sich die Krienser derart naiv anstellten, konnte Malula beim nächsten Yverdon-Eckball in der 70. Minute gleich auch noch zum 2:0 einköpfeln.

Da konnte Kriens-Trainer René van Eck noch lächeln. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Nach Spielschluss – Kriens hatte kurz vor dem Abpfiff auch noch den 0:3-Schuss einstecken müssen – gerieten die beiden Trainer noch aneinander. Van Eck beanstandete, dass die Gästespieler vor dem 0:1 den Ball nach einem Spielunterbruch nicht fair zurückgespielt hätten. Yverdons Adniellyson Da Silva hatte den Ball tatsächlich unglücklich in die Krienser Abwehrzone gespielt, aber Yverdons Coach Forte wies sein Team extra an, in diesem Moment nicht zu attackieren.

Tatsache war: Kriens brachte den Ball auch so nicht aus der eigenen Zone heraus, handelte sich ungeschickt einen Corner ein und war dann nicht in der Lage, diesen Eckball sauber zu verteidigen.

Tatsache ist auch: Kriens spielte in der zweiten Halbzeit ausser Rand und Band, wie gelähmt. Der Leidensweg, er geht für Kriens weiter. Bis zum bitteren Ende.

Kriens – Yverdon 0:3 (0:0)

Kleinfeld. – 550 Zuschauer. – SR Thies.

Tore: 49. Malula 0:1. 70. Malula 0:2. 89. Eberhard 0:3.

Kriens: Brügger; Bollati, Isufi, Mistrafovic, Busset; Balaruban (75. Marleku), Yesilçayir, Aliu; Sessolo (62. Kameraj); Lang, Mulaj (75. Sukacev).

Yverdon: Martin; Mulala, Hajrovic, Gétaz; Da Silva; Sauthier (76.Jaquenoud), Eberhard, Fargues (85. Beyer), Le Pogam (76.Ninte); Kabacalman, Eleouet.

Bemerkungen: Kriens ohne Urtic, Costa, Alessandrini (alle verletzt), Harambasic (gesperrt) und Maloku (Wechsel zum SC Buochs). Yverdon ohne Salvi (verletzt). 2. Tor von Aliu wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 16. Eleouet, 23. Malula, 69. Isufi, 82. Da Silva (Fouls).