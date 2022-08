Vier Geschichten zur ersten Cup-Hauptrunde

Fussball Sie fiebern, träumen und plangen: Zu Besuch bei den kleinen Cup-Gegnern der grossen Teams Für die Grossen, für YB, Basel oder die Grasshoppers ist die erste Cuprunde nicht viel mehr als eine Pflichtaufgabe. Ihre Gegner aber können das Wochenende kaum erwarten, für sie gehen Träume in Erfüllung, stehen Spiele an, die nie mehr vergessen gehen. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schweizer Cup wurde schon öfter totgeschrieben, aber er ist immer noch da, und am Wochenende geht es wieder los, die erste Hauptrunde steht an. Es sind Tage, die immer noch viel bedeuten. Vielleicht nicht für die Grossen, aber bestimmt für ihre Gegner, jene kleinen Vereine, die diesem Wochenende irgendwo im Land darauf warten, dass GC, Basel, St. Gallen oder Luzern auf ihrem Sportplatz vorfahren. Dort arbeiten Pensionäre seit Wochen, damit alles reibungslos läuft. Männer liegen nachts länger wach, weil sie bald auf ihre Idole treffen. Andere freuen sich darauf, dass sich Wege wieder kreuzen, die sich vor langer Zeit trennten.

Eine Reise durchs Land, an vier Orte und zu vier Menschen.

Nico Stasi, FC Allschwil

Will das Trikot von Liam Millar: Nico Stasi vom FC Allschwil. Fabio Baranzini

Normalerweise hätte sich Nico Stasi das neue Trikot des FC Basel längst geholt, schliesslich läuft die Saison ja schon. Aber dieses Jahr hat der junge Mann ein bisschen gewartet, es gibt da diese Gelegenheit, am kommenden Sonntag, Cup, erste Hauptrunde auf der Basler Schützenmatte.

Dort steht dann auf der einen Seite der FC Basel, auf der anderen der FC Allschwil, und wenn alles gut kommt auch Nico Stasi, 20 Jahre alt, linker Mittelfeldspieler - wie Liam Millar beim FC Basel. Kein Spieler gefällt Stasi besser als der Kanadier, und wenn sein Plan aufgeht, besitzt er bald dessen Trikot. Stasi plant am Sonntag einen Tauschhandel. Aber vorher will er mit seinem FC Allschwil den FC Basel ärgern.

Auf dem Sportplatz Im Brüel in Allschwil hängen rot-blaue Netze in den Toren, und das sagt schon einiges. Die Gemeinde liegt zwar im Kanton Baselland, aber auch gleich neben Basel, und wer durch die Stadt fährt und nicht weiss, dass er irgendwann eine Gemeinde- und sogar noch eine Kantonsgrenze passiert, der merkt es auch nicht.

Nico Stasi hat vom FC Basel geträumt und ist seit 16 Jahren beim FC Allschwil zu Hause. Fabio Baranzini

Der FC Allschwil spielt in der 2. Liga regional, und sofern es der Spielplan zulässt, steht der eine oder andere seiner Fussballer bei den Heimpartien des FC Basel in der Muttenzerkurve. In diesen Tagen posten die Allschwiler Spieler Bilder aus dem Sankt-Jakob-Park in ihren Whatsapp-Chat und schreiben dazu, dass sie den nächsten Gegner ein wenig beobachten, Zwinkersmiley.

Im Allschwiler Team stehen ein paar, die sich einst selbst bei den Basler Junioren versucht haben. Nico Stasi sagt, auch er habe einst vom FC Basel geträumt, das gehe jedem Buben in Allschwil so. Es ist dann nie etwas geworden aus diesem Traum. Seit 16 Jahren spielt Stasi schon für Allschwil, und so richtig kann der 20-Jährige immer noch nicht glauben, dass bald keine Gitter mehr stehen zwischen ihm und den Basler Spielern. Sondern sie alle auf dem gleichen Rasen stehen werden.

Nach der Auslosung, erzählt Stasi, habe er gegrinst und gegrinst und noch ein wenig gegrinst. Noch weiss er nicht, ob er es am Sonntag in den Kader schafft, es gibt 28 Allschwiler Fussballer, aber nur 20 Plätze. Wenn er sich in diesen Tagen ins Bett legt, denkt er zuweilen an Michael Lang und Sergio Lopez, die Basler Aussenverteidiger. An Dan Ndoye, den rasend schnellen Westschweizer Flügel. Alle könnten sie seine Gegenspieler sein. Es dauert dann immer ein bisschen länger, bis Stasi den Schlaf findet.

Dejan Janjatovic, FC Rorschach-Goldach

Zurück im Espenmoos: Dejan Janjatovic, ehemaliger Mittelfeldspieler des FC St. Gallen. Dominic Wirth

Das Espenmoos, noch einmal, nach all den Jahren, das hätte Dejan Janjatovic sich nicht träumen lassen. Aber so spielt das Leben halt.

Im Osten der Stadt St. Gallen schwingt sich die Haupttribüne des altehrwürdigen Stadions in den Himmel. Viele Jahre war es die Heimat des FC St. Gallen. 2008 hat er sich in eine moderne Arena am anderen Ende der Stadt verabschiedet. In der Schweiz schauen viele neidisch auf dieses Stadion, doch dort vergeht bis heute kaum ein Spiel, in dem die Leute nicht das Espenmoos besingen.

In diesem Espenmoos sitzt an einem schönen Augustnachmittag Dejan Janjatovic. Vor zehn Jahren nahm seine Karriere hier Fahrt auf. Jetzt kehrt Janjatovic noch einmal zurück, aber den Dejan von damals, sagt er, gebe es nicht mehr. Zu viel ist passiert seither. Doch der Reihe nach.

Noch einmal gegen St. Gallen, im Cup, und das ausgerechnet im Espenmoos: Dejan Janjatovic. Urs Jaudas

Im Winter 2012 wechselte Janjatovic als junger Mittelfeldspieler nach St. Gallen. Er kam mit einer Ausbildung bei Bayern München und dem Ruf, ein grosses Talent zu sein, das zu wenig aus sich macht. Der 20-Jährige trat ein paar Mal für die zweite St. Galler Mannschaft an, die damals im Espenmoos spielte. Und war so gut, dass er bald befördert wurde. 1. Mannschaft, ein goldener Herbst in der Europa League. Janjatovic neben Stéphane Nater auf der Doppelsechs, ein Mittelfeld für die St, Galler Ewigkeit. «Es war die beste Zeit meiner Karriere», sagt er.

St. Galler Mittelfeld-Duo für die Ewigkeit: Janjatovic (rechts) im Jahr 2013 mit Stéphane Nater. Benjamin Manser

Es gab damals Spiele, in denen Janjatovic so gut war, dass ihm alle Türen offenzustehen schienen. Doch nun, mit 30 Jahren, sitzt er im Espenmoos und trägt ein Polo, auf welches das Wappen des FC Rorschach-Goldach gestickt ist. Seit eineinhalb Jahren spielt er für den Klub aus der 2. Liga interregional. Jetzt wollte die Losfee, dass im Cup der FC St. Gallen wartet. Und irgendeine andere Fee, dass der Platz des Unterklassigen an diesem Wochenende besetzt ist. Die Leichtathleten haben ihn schon länger reserviert. Also Ausweichen. Also Espenmoos.

Vom Espenmoos ist nur die Haupttribüne übrig geblieben. Andri Vöhringer

In St. Gallen sind alle schon ganz aufgeregt. Janjatovic war noch nie der Typ, der schnell aus der Ruhe gerät. Klar, das Spiel gegen St. Gallen ist auch für ihn etwas Besonderes. Aber er hat in den letzten Jahren gelernt, was wirklich zählt im Leben: Die Gesundheit, so banal das auch klingen mag. Das Schicksal hat ihn gelehrt, dass sie nicht selbstverständlich ist. 2017 hat er seine kleine Tochter verloren, sie wurde nur ein paar Monate alt. An Fussball Janjatovic mag danach lange nicht mehr denken, er geht weg aus Vaduz, wo er unterdessen spielt, die Karriere versandet, schliesslich: Rücktritt.

30 Jahre alt ist der Deutsch-Serbe heute, er arbeitet als Fitnesstrainer und lebt immer noch in St. Gallen. Die Stadt ist eine Art Heimat geworden, die Familie steht über allem, die zwei Söhne, sieben Jahre und sieben Monate alt. Aber ganz ohne Fussball ging es für Janjatovic dann doch nicht, er gibt ihm etwas, das er sonst nicht findet in seinem Leben. Aus dem Mittelfeldspieler ist ein hängender Stürmer geworden. Technik und Übersicht hat er nicht verloren. Und noch immer spürt er diesen Kick, wenn eine Aktion gelingt. Er hofft, dass ihm das auch gegen St. Gallen passiert.

Theo Buob, FC Schötz

Der Zahltag kommt am Samstag: Theo Buob, OK-Präsident des FC Schötz für das Cupspiel gegen Luzern. Fabio Baranzini

Fünf Tage noch bis zum grossen Spiel, und die Tribünen stehen an diesem Montag in Schötz immer noch nicht. Theo Buob ist froh, dass sein Baubeauftragter - so nennen sie beim FC Schötz der Tribünenchef - überhaupt ein paar gefunden hat. Es ist gerade viel los im Land, Schwingfeste, Fussballspiele und so weiter. Darum können sie in Schötz halt erst am Freitag aufbauen. Nicht ideal, aber auch nicht so wild. Buob, 66 Jahre alt, graumeliertes Haar, Chinos, macht das alles nicht zum ersten Mal.

Der Fussballplatz Wissenhusen liegt am Dorfrand von Schötz, einem 4600-Seelen-Dorf im Luzerner Hinterland. Nebenan steht der Mais hoch im Feld. Im Klubhaus hängen Fotos vom Seniorenausflug nach Mallorca und Leibchen von der Decke, vom FC Basel zum Beispiel, vom FC St. Gallen oder vom FC Lugano. Die Schötzer sind über die Jahre zu Cup-Spezialisten geworden, jedes zweite Jahr hat der 1.-Liga-Classic-Club seit 1996 im Schnitt einen Verein aus der Challenge- oder der Super League empfangen.

Theo Buob hat immer mitgeholfen, vor 26 Jahren war er zum ersten Mal dabei. Damals empfing Schötz im Cup-Viertelfinal den FC St. Gallen. Jetzt wartet am Samstag ein Traumlos: der grosse Nachbar FC Luzern, den sie in Schötz gerne mögen und für den sonst nicht wenige aus dem Dorf in die Kantonshauptstadt fahren.

Buob ist der Präsident des Organisationskomitees, das der FC Schötz für die Cupspiele jeweils ins Leben ruft. Er hat einen dicken Ordner mitgebracht. Darin abgeheftet, und das sind nur ein paar Beispiele: der Schriftverkehr mit den Behörden. Die ausführlichen Protokolle der sechs OK-Sitzungen. Das Cup-Reglement des Fussballverbands. Der Einsatzplan für den grossen Tag.

Ein Cupspiel braucht viel Papier: Buob und sein Aktenordner. Fabio Baranzini

Ein Cupspiel auszurichten, sagt Buob, das sei für einen Verein wie den FC Schötz das Highlight des Jahres, aber eben auch: ein Kraftakt. 120 Leute aus dem Dorf hat Buob mit seinem OK aufgeboten, Freiwillige allesamt. Sie kontrollieren Tickets. Betreuen Gäste. Weisen Parkplätze ein. Der Traktorklub macht den Bierstand. «Die wissen, wie das geht», sagt Buob, und wenn die Luzerner kommen, müsse man bereit sein. Und schnell.

Im Schötzer OK sitzen mehrheitliche Pensionierte. Viele haben schon etliche Cupspiele ausgerichtet. Es hilft, wenn man schon weiss, was alles vergessen gehen könnte. Denn da kommt einiges zusammen. Es braucht WCs und Absperrungen und, natürlich, eine behördliche Bewilligung. Es gilt Sicherheitsleute zu bestellen, die Anwohner vorzuwarnen, mit einem netten Brief und einem Gratis-Ticket. Ein Cupspiel, sagt Buob, könne eine Chance sein, das Dorf einzubeziehen, aber man müsse es richtig machen.

Die Polizei hat das Spiel gegen die Luzerner nicht als Risikospiel eingestuft, «zum Glück», so Buob. Das hätte einen Wasserwerfer im Feuerwehrdepot bedeutet, fünf, sechs patrouillierende Fahrzeuge und Mehrkosten von mehreren tausend Franken. Jetzt winkt den Schötzern ein schöner Gewinn, ein tiefer fünfstelliger Betrag. Genauer will Buob nicht werden. Er findet es gut, dass der Cup neuerdings in regionalen Gruppen ausgelost wird, weil so die Chance auf regionale Derbys grösser ist.

Der 66-Jährige hat die Stunden, die er in den letzten Wochen in den Cupmatch investiert hat, nicht mitgezählt. Er sagte, wenn der Anruf jeweils komme, dann mache er einfach, denn der FC Schötz sei sein Verein. Und der Zahltag, der kommt dann am Samstag, 15.30 Uhr.

Sergio Colacino, FC Wettswil Bonstetten

Trifft mit Wettswil Bonstetten auf einen alten Bekannten: Sergio Colacino. Fabio Baranzini

Die Sportplätze in der Schweiz haben in der Regel ein paar Dinge gemeinsam: Lage irgendwo am Dorfrand. Ersatzbänke aus Plexiglas. Abschrankungen aus Stahlrohr. In der Nähe das Klubbeizli. Und überall ist alles fein säuberlich aufgeräumt, abgesperrt, in Schuss gehalten.

Das ist auch in Wettswil im Zürcher Säuliamt so. Doch als Sergio Colacino an diesem Nachmittag aus der Kabine tritt, gerät er unvermittelt in ein Chaos. Eine Welle von Kindern umspült den Trainer, sie lachen und kreischen, klacken mit ihren Fussballschuhen durch die Gänge, und auf der Brust: ein GC-Logo.

Der Super-League-Klub veranstaltet in Wettswil gerade eines seiner Kids Camps, Colacino wusste davon nichts, und jetzt muss er schmunzeln. Denn GC kommt auch am Wochenende wieder hier vorbei, und dann gilt es in der ersten Cup-Hauptrunde ernst.

Der 44-Jährige wird dann für den FC Wettswil Bonstetten an der Seitenlinie stehen, zum dritten Mal erst, er hat den 1.-Liga-Classic-Verein im Sommer übernommen. Vor dem Spiel wird er die Hand eines Mannes schütteln, mit dem ihn eine dieser Geschichten verbindet, die es nur im Fussball gibt.

Der Mann heisst Giorgio Contini, 48, ist Trainer der Grasshoppers, und vor vielen, vielen Jahren haben die beiden gemeinsam etwas Besonderes erlebt: Sie wurden im Jahr 2000 Schweizer Fussballmeister mit dem FC St. Gallen. Colacino spielte im linken Mittelfeld und Contini im Sturm, und beide gehörten zu einem Grüppchen, das sich öfter traf. Man ass gemeinsam im goldenen Schäfli zu Mittag, spielte eine Runde Poker vor dem Nachmittagstraining.

Colacino im Jahr 2001 im Dress des FC St. Gallen. SGT

Und ja, wenn es der Spielplan erlaubte, zog man auch einmal um die St. Galler Häuser, Contini ging voran, mit Colacino, vier Jahre jünger, im Schlepptau. So schildert das letzterer. Heute stehen die beiden lose in Kontakt, man trifft sich im St. Galler Meisterchat, den es bis heute gibt, und eigentlich war ein Freundschaftsspiel angedacht für diesen Sommer. Doch das haben sie nach der Cup-Auslosung verschoben.

Colacino hier. Contini da. Die beiden haben verschiedene Wege eingeschlagen. Colacino spielte nach dem Meistertitel noch ein paar Jahre in St. Gallen. Als es dort keinen Platz mehr für ihn gab, wechselte er in die Challenge League, machte daneben die Lehrerausbildung. Der Fussball ist für ihn längst nur noch ein Hobby. Lange hat er den FC Mutschellen trainiert, 2. Liga regional, ist dann mit dem Klub aufgestiegen. Und jetzt der FC Wettswil Bonstetten. Und gleich GC.

Giorgio Contini, GC-Trainer. Freshfocus

Den Weg von Contini hat er mitverfolgt. Früher hat er den Trainer in ihm nicht gesehen, aber wenn er heute zurückblickt, sieht er ihn ganz deutlich. «Giorgio hat Persönlichkeit, Ehrgeiz, Selbstvertrauen, ist ein guter Typ, der seinen Weg geht», sagt Colacino.

Für ihn wird es das grösste Spiel seiner Laufbahn, und weil er ein bescheidener Mann ist, sagt er, dass er fast ein schlechtes Gewissen habe, schon kurz nach seinem Start auf diesen grossen Gegner zu treffen. Er könnte das Spiel als Sprungbrett betrachten, als Chance auf ein Bewerbungsschreiben, doch davon will Colacino vorerst nichts wissen. Mehr als erste Liga soll es für ihn im Moment nicht werden, er mag seinen Job, das Familienleben ist ihm wichtig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen