Super League: FCZ, GC und Winterthur, so viele Zürcher wie nie

Fussball So viel Zürich gab's noch nie! FCZ-Canepa: «Grösste Euphorie in 15 Jahren» ++ Winti-Berner: «Reizvoll, wenn die anderen nervös werden» ++ GC-Haas: goldene Tage verblasst Dieses Wochenende beginnt die neue Fussball-Saison. Erstmals seit Bestehen der Super League spielen drei Zürcher Fussballklubs in der höchsten Liga. Ein Besuch bei Aufsteiger Winterthur, Meister FCZ und dem Sorgenkind GC. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 15.07.2022, 10.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für manch einen Fan ist es die schlimmste Zeit, diese unendlichen Wochen ohne Fussball zwischen Saisonende und Saisonstart. Für manch einen Fan aber ist es die schönste Zeit, weil ­jeder Traum noch möglich ist. Der FC Basel wird Meister! Für St. Gallen reicht es endlich zum Cupsieg! Der FC Luzern ist plötzlich ein Spitzenteam! Der FC Aarau steigt auf! Jedes ­Szenario ist denkbar.

Ab diesem Wochenende rollt der Ball in der Schweiz wieder. Viele schöne Träume werden zerschellen. Ein paar wenige bleiben bestehen. Eines steht ­allerdings bereits fest: Erstmals, seit die Super League vor 20 Jahren gegründet wurde, kommen drei der zehn Teams aus dem Kanton Zürich. Ausgerechnet! Wo doch die Begeisterung für den Sport anderswo viel ausgeprägter ist. Aber wie steht es nun vor Saisonstart um den FCZ, um Winterthur und GC?

Das FCZ-Präsidentenpaar Ancillo und Heliane Canepa mit dem neuen Trainer Franco Foda (rechts). Keystone

Unsere Reise beginnt beim Meister. Wenn FCZ-Präsident Ancillo Canepa an die letzten Wochen und Monate erinnert wird, funkeln seine Augen immer noch. «So eine Euphorie habe ich in den letzten 15 Jahren noch nie erlebt!», sagt er. Eine Episode ist ihm besonders geblieben. Nach dem Titelgewinn organisierte der FCZ eine Schifffahrt rund um den See. «Unzählige Schulklassen bekamen frei, vielleicht hat auch der eine oder andere geschwänzt, um ein Selfie oder ein Autogramm zu erhaschen», erzählt Canepa, «ich habe jeden einzelnen Wunsch noch so gerne erfüllt – ich war so vertieft, dass mich das Schiff in Meilen vergass und noch eine Extrarunde drehen musste, um mich wieder aufzugabeln.»

Canepa mit Pokal und Ex-FCZ-Trainer André Breitenreiter Claudio Thoma / freshfocus

Es sind solche Momente, die Canepa und seine Frau Heliane entschädigen für die vielen investierten Millionen Franken und die zahlreichen schwierigen Jahre, die es auch gab, seit Canepa am 11. Dezember 2006 zum FCZ-Präsidenten gewählt wurde. 90 Prozent der Aktien besitzt das Paar. Es sind Aktien, die in der letzten Saison durchaus an Wert gewonnen haben. «Es sind einige Übernahme-Angebote aus dem Ausland eingetroffen», erzählt Canepa. Er verschwendet keinen Gedanken daran. Er will auch nicht einen kleineren Teil veräussern, um etwas Geld zu erhalten, «zu viele Leute, die mitreden – das kommt nicht gut. Das kennen wir doch von anderen Klubs …» Es ist ein erster kleiner Seitenhieb in Richtung Erzrivale Basel.

Gute Stimmung im Trainingslager: Heliane Canepa (oben) scherzt mit Blerim Dzemaili, Adrian Guerrero und Antonio Marchesano. Ehrenzeller / Keystone

Ein bisschen Ärger muss er aber dann noch loswerden. Es geht wieder einmal ums Stadion, ein altbekanntes Problem in Zürich. Canepa hätte die Saison gerne mit einem Heimspiel eröffnet, doch das geht nicht, «wegen irgendeiner Jodel-Gruppe». Der Letzigrund ist besetzt wegen des Konzerts der Toten Hosen. Und weil er grad so schön in Fahrt kommt, gibt’s auch noch einen Gruss an die Verantwortlichen der Liga, die den Spielplan gestaltet haben, «ärgerlich» und «respektlos» sei es, dass der FCZ bei YB auf Kunstrasen in die Saison starten müsse, «drei Tage, bevor wir in Aserbaidschan in der Cham­pions-League-Qualifikation spielen – da geht es auch um den gesamten Schweizer Fussball».

Die nächste Station unserer Reise: Winterthur. Ancillo Canepa hat zum Abschied noch einen kleinen Gruss an die Adresse des Aufsteigers bereit: «Chapeau, was der Verein erreicht hat!» Und schiebt dann hinterher: «Es wurde aber langsam auch Zeit!» Canepa freut sich insbesondere auf die vier zusätzlichen Derbys.

Letztmals empfing der FCW den FCZ im März 1985 zu einem Derby in der höchsten Spielklasse. 4:2 siegte Winterthur, stieg als schlechteste der 16 NLA-Mannschaften gleichwohl ab. 37 Jahre sind seither vergangen.

Das letzte Derby auf der Schützenwiese zwischen dem FC Winterthur und dem FC Zürich in der höchsten Spielklasse. Der FCW bezwingt den FCZ am 23. März 1985 4:2, steigt aber gleichwohl ab. Keystone

Jetzt sind also wieder drei Zürcher Mannschaften im Oberhaus. Wobei: «Kommt immer auf die Perspektive an – wir sind Winterthurer, keine Zürcher!», sagt Andreas Mösli und lacht. Mösli ist seit 20 Jahren beim FCW, er verkörpert den Verein wie kein anderer. Einen Verein, der sich mit einigem Erfolg darum bemüht, anders zu sein.

In der lokalen Zeitung, dem «Landboten», ist unter der ­Woche ein Inserat erschienen, Absender: der FCW. Kommunikationschef Mösli schreibt: «Hallo Winterthur, am Samstag ist Matchtag. Nicht irgendeiner. Wir schreiben ein Stück Geschichte.» Und später: «Egal, in welcher Liga, wir feiern weiterhin unsere Vielfalt. Wir tragen uns weiterhin gegenseitig Sorge. Auch wenn in der Super League nicht alles super sein wird.»

Als Erstes kommt gleich der FC Basel zu Besuch. Mit Alex Frei, jenem Trainer also, der im Frühling noch in Winterthur gearbeitet und das Team zum Aufstieg geführt hat. Das Stadion ist ausverkauft, wie wohl alle Heimspiele bis zur wegen der WM verfrühten Winter­pause.

Da war er noch Winti-Trainer: Alex Frei, sichtlich gerührt nach dem Aufstieg mit dem FCW. Urs Flüeler / Keystone

Bruno Berner heisst der Trainer, der dafür sorgen soll, dass Winterthur nicht gleich wieder absteigt. Wer ihm zuhört, merkt rasch: Der 44-Jährige hat grosse Lust darauf. «Es wird zwei, drei Teams geben, die sich in unserer ­Region im Tabellenkeller wiederfinden, vielleicht haben sie sich mehr erhofft – dann kann es sehr reizvoll sein, ­diese Teams etwas nervös zu machen.»

Der neue Trainer des FCW: Bruno Berner. Meienberger/freshfocus

Gut möglich, dass die Grasshoppers eines dieser Teams sein werden. Der Abschluss unserer Reise durch den Super-League-Kanton Zürich führt nach Niederhasli. Der Ort, wo GC trainiert, hat etwas Trostloses. Das Problem dabei: Es passt ganz gut zu einem Verein, der allen Stolz von einst verloren hat.

Der neue Sportchef Bernt Haas posiert auf einem der GC-Trainingsplätze in Niederhasli. Ennio Leanza / Keystone

Über den Sommer ist wieder vieles neu geworden. Die chinesische Führung hat sowohl den Sportchef als auch den CEO entlassen. Mit Bernt Haas kommt nun ein Mann, der zumindest auch bessere Zeiten kennt. Mit 17 spielte er für GC einst in der Champions League. 1995 war das. Die Erinnerung an diese goldenen Tage ist längst verblasst. Jetzt ist die Frage: Wie viel Entscheidungsfreiheit hat Haas unter Präsident Sky Sun überhaupt? Auch in diesem Sommer kommen die ersten Transfers vom Partnerteam aus England, Wolverhampton.

Aber träumen darf man ja noch. Selbst bei GC.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen