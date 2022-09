St.Gallen nach 2:1 im Spitzenkampf gegen YB neuer Leader

Fussball St.Gallen nach 2:1-Sieg im Spitzenspiel neuer Leader – zwei rote Karten gegen YB Der FC St.Gallen besiegt YB im Spitzenspiel 2:1. Damit übernehmen die Ostschweizer die Tabellenführung. Zwei rote Karten gegen YB und eine schwere Verletzung prägen einen elektrisierenden Fussball-Nachmittag. Etienne Wuillemin 04.09.2022, 18.43 Uhr

Der entscheidende Treffer: Isaac Schmidt jubelt über sein 2:1. Erst 51 Sekunden zuvor ist er eingewechselt worden. Claudio De Capitani / freshfocus

Es ist kurz vor 18:30 Uhr, als der St.Galler Kybunpark zur Festhütte wird. 19'200 Fans sind gekommen. Die meisten davon grün-weiss gekleidet. Sie alle erleben in diesem Moment, wie ihr FCSG die Tabellenspitze in der Super League erklimmt. Die Fans in der Kurve entrollen ein Banner «Zrugg a dä Spitze», es ist ein Feiertag.

2:1 heisst es am Ende in diesem Spitzenspiel für St.Gallen gegen ein YB, das in den letzten zehn Minuten kaum mehr stattfindet. Weil nach Garcia bei den Bernern auch Zesiger des Feldes verwiesen wird. Es ist eine ziemlich harte Entscheidung von Schiedsrichter San.

St.Gallen braucht das nicht zu kümmern. Erstmals seit der legendären Saison 2019/20 sind die Ostschweizer wieder Leader. Und es stellt sich die Frage: Kann der FCSG in dieser Saison die Berner Young Boys tatsächlich erneut herausfordern im Kampf um den Meistertitel?

Die schlimme Verletzung von Fabian Schubert

Ein Name wird besonders oft skandiert, jener von Fabian Schubert. Der Stürmer muss in der 19. Minute verletzt ausgewechselt werden. Was ist passiert? Schubert wird bei seinem Schuss, der im Tor landet, aber wegen Offside nicht zählt, von Ulysses Garcia übel getroffen. Schubert muss mit der Bahre vom Feld getragen werden, St.Gallens Captain Görtler begleitet ihn und nimmt ihn an der Hand. Schubert wird noch während des Spiels ins Spital gefahren mit Verdacht auf Schienbeinbruch. Garcia erhält die rote Karte, nachdem sich der VAR eingeschaltet hat.

04.09.2022; St. Gallen; Fussball Super League - FC St.Gallen - BSC Young Boys; Die St. Gallen Spieler jubeln nach dem Tor zum 1:0 mit dem Trikot von Fabian Schubert (St.Gallen) (Claudio De Capitani/freshfocus) Claudio De Capitani / freshfocus

Schuberts Teamkollegen denken auch beim Torjubel an ihn. Halten sein Trikot mit der Nummer 7 in die Kameras. Doch bis es soweit war, vergeht einige Zeit. Trotz klarer Überlegenheit gelingt es dem Heimteam in der ersten Hälfte nicht, aus der Überzahl Profit zu schlagen. Auch, weil sie sich nach Schuberts Verletzung erst finden müssen.

In der 19. Minute wird Fabian Schubert verletzt vom Feld getragen. Claudio De Capitani / freshfocus

In der zweiten Hälfte überschlagen sich dann die Ereignisse auf dem Feld. Zuerst bringt Daouda Guindo St.Gallen mit einem herrlichen Weitschusstor in Führung. Wenig später verpasst Julian Von Moos das sichere 2:0. Worauf YB aus dem Nichts zurückschlägt. Zesiger trifft nach einem Eckball von Ugrinic per Kopf zum 1:1. 62 Minuten sind jetzt gespielt.

St.Gallens Trainer Zeidler reagiert, wechselt gleich dreifach. Es sind Wechsel mit Folgen. Nur 51 Sekunden später gelingt Isaac Schmidt mit seiner ersten Aktion das 2:1.

Und weil Zesiger in der 72. Minute die gelb-rote Karte erhält, ist Schmidts Treffer auch der entscheidende. Zu neunt ist YB nicht mehr in der Lage, St.Gallen zu bedrängen.