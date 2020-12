Fussball Super League FCL-Goalgetter Dejan Sorgic und sein unerschüttlicher Glaube an den Sieg Der FC Luzern gewinnt beim FC Sion 2:1. Spieler und Trainer freuen sich, bleiben aber weiter zielorientiert. Daniel Wyrsch aus Sion 14.12.2020, 05.00 Uhr

FCL-Stürmer Dejan Sorgic (links) erzielt mit seinem Nachschuss den Treffer zum 1:1. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sion, 12. Dezember 2020)

Dejan Sorgic wird für den FC Luzern immer wertvoller. Der 31-jährige Serbe aus Unterägeri hat in neun Super-League-Spielen fünf Tore erzielt und zwei Treffer vorbereitet. In dieser Verfassung macht er seinen Vorgänger mit der Nummer 9, Francesco Margiotta (jetzt Chievo Verona), vergessen. Dabei bestehen deutliche Unterschiede zwischen den beiden Mittelstürmern. Der 27-jährige Italiener hatte nicht selten aus der Distanz getroffen und auch direkte Freistösse getreten. Sorgic dagegen schiesst seine Tore in der Box, er ist ein typischer Strafraumstürmer. Seine fünf Treffer für den FCL hat er ausnahmslos aus kurzer Entfernung erzielt, einen davon gar mit dem Kopf. Das ist nicht unbedingt seine Spezialität.

In Sion verwertete «Deki», wie er von den Kollegen gerufen wird, einen Abpraller des sonst überzeugenden Keepers Timothy Fayulu. Pascal Schürpf hatte nach einer Flanke des eingewechselten Ibrahima Ndiaye unkonventionell mit der Fussspitze geschossen. Sorgic lauerte auf den Nachschuss, den er in der 72. Minute im Stil eines Goalgetters an Fayulu und den Verteidigern vorbei zum 1:1-Ausgleich über die Linie beförderte.

Mittelstürmer Sorgic muss sich seine Goals erarbeiten

Dabei war Sorgic in der 30. Minute bei seiner besten Chance noch an Fayulu gescheitert – und sieben Minuten nach dem Gleichstand vergab er eine Gelegenheit zur Führung. Wieder sah er seinen Schuss abgewehrt.

«Einzig beim Verwerten der Torchancen müssen wir uns einen Vorwurf machen»

, stellte Sorgic nach dem Match fest. «Der Sittener Goalie hat einige Paraden gemacht. Doch wir haben nicht aufgehört, es weiter zu versuchen.»

Die Platzverhältnisse hätten Probleme bereitet, der kurz vor dem Spiel vom Schnee befreite Rasen sei grösstenteils gefroren gewesen. «Trotzdem haben wir probiert, die zum Sieg nötigen Tore zu erzielen», sagte Sorgic. «Im Grossen und Ganzen haben wir es gut gemacht», findet der Routinier. In den Katakomben des Tourbillons betonte er gegenüber den fünf Journalisten aus der Zentralschweiz:

«Egal, ob unsere Treffer spät im Spiel erfolgten, habe ich nicht gezweifelt.»

«Im Gegenteil: In jeder Minute habe ich an den Sieg geglaubt.»

Das Tor zum 2:1-Sieg passierte in der 84. Minute – zwölf Minuten nach dem Ausgleich und sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Dass ausgerechnet der viel gescholtene Varol Tasar den Ball optimal traf und aufsehenerregend einnetzte, freute Sorgic: «Ich mag Varol das erste Tor im Luzern-Dress sehr gönnen. Das wird ihm frisches Selbstvertrauen geben.»

Diese Haltung des besten Luzerner Torschützen und Skorers spricht für den intakten Teamgeist. Im Fall von Dejan Sorgic sind es nicht nur nette Worte. Der via Schaffhausen, Kriens, Thun und Auxerre nach acht Jahren zum FCL zurückgekehrte Angreifer hat in den letzten vier Partien mit drei Siegen (zweimal gegen Sion, einmal gegen Servette) und total neun Punkten auch spielerisch zugelegt. Der Boxstürmer übernimmt mehr Verantwortung, seither hält und verteilt er Bälle zwischen der Mittellinie und dem gegnerischen Sechzehner.

Zusammen mit Nsame, Cabral und Kasami an der Spitze der Torschützenliste

Ein Lächeln huschte ihm übers Gesicht, als er wegen seiner fünf Tore mit den klingenden Stürmernamen von Nsame, Cabral und Kasami verglichen wurde. Oder wenn er bereits als Nachfolger von Marco Schneuwly gesehen wird. Der heutige FCL-Talentmanager hatte zwischen 2014 und 2017 für Blau-Weiss 17, 16 und 14 Ligatreffer pro Saison erzielt. Doch Sorgic meinte: «Ich schaue nicht zu weit nach vorne, arbeite weiter an mir und will der Mannschaft mit Toren und Vorlagen helfen.» Dabei hatte er zwei Saisons in der Super League absolviert, in denen er für den Underdog FC Thun je 15 Mal getroffen hatte.

Dejan Sorgic freut sich aufs Heimspiel gegen Zürich am Mittwoch (18.15 Uhr). «Wir befinden uns in einer guten Phase, wollen den Aufwärtstrend fortsetzen.» Mehr nicht. Ähnlich realistisch äusserte sich Goalie Marius Müller:

«Wir müssen uns alles immer wieder neu erarbeiten, die Unterschiede sind gering. Nicht, dass wir wie gegen YB wieder mit einem Tor Differenz verlieren.»

Trainer Fabio Celestini fordert sowieso, mit möglichst vielen Siegen bis Weihnachten die erfolglose Startphase mit vielen Punkten wett zu machen.