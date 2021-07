Testspiel: Der FC Winterthur spielt gegen den FC Luzern

Livestream Der FCL testet in Winterthur – die zweite Halbzeit mit vielen neuen Spielern läuft Am Mittwoch gab es gegen den SC Kriens eine Testspiel-Niederlage für den FCL. Macht es die Mannschaft von Fabio Celestini gegen Winterthur besser? Die Partie aus dem Stadion Schützenwiese im Livestream. Janick Wetterwald 03.07.2021, 14.13 Uhr

Trainer Fabio Celestini.

Bild: Freshfocus/ Martin Meienberger

Livestream FC Winterthur gegen FC Luzern:

Die Tore

10. Minute: Der FC Luzern geht in Führung. Pascal Schürpf tankt sich an der Grundlinie entlang Richtung Tor durch und spielt dann einen kurzen Pass auf FCL-Captain Dejan Sorgic. Der Stürmer steht ganz frei und braucht nur noch einzuschieben.

37. Minute: Innenverteidiger Marco Burch mit einem langen Ball auf Schürpf. Dieser behauptet sich gegen einen Verteidiger, legt quer auf Ibrahima Ndiaye, der den Ball ins kurze Eck schiesst.

Die erste Halbzeit

Mittelfeld-Routinier Christian Gentner und Goalie Vaso Vasic laufen im Stadion Schützenwiesen in Winterthur zum ersten Mal für den FC Luzern auf. Am Morgen vor dem Testspiel gab der FCL den Abgang von Lucas Alves bekannt, es ist nach Stefan Knezevic der zweite Innenverteidiger, der den Klub verlässt. Im zweiten Testspiel stellt Fabio Celestini in der zentralen Abwehr neben Marco Burch den von einer Verletzung genesenen Marvin Schulz auf. Winterthur-Trainer Ralf Loose schickt im Mittelfeld den ehemaligen FCL-Profi Remo Arnold aufs Feld.

FCL-Neuzugang: Torhüter Vaso Vasic. Bild: Martin Meienberger

Nach dem Anpfiff zeigt der FCL sofort seine Ambitionen. Schulz mit dem Vorstoss, er passt auf rechts zu Neuzugang Patrick Farkas. Der Aussenverteidiger findet mit seiner Flanke den Kopf von Pascal Schürpf – über das Tor. Das Heimteam setzt aber auch früh ein Ausrufezeichen: Verteidiger Schättin mit einem Distanzschuss. Den abgefälschten Ball kann Vasic im FCL-Tor mit einer guten Fussreaktion abwehren. In der 10. Minute gehen die Luzerner in Führung: Pascal Schürpf tankt sich an der Grundlinie entlang Richtung Tor durch und spielt dann einen kurzen Pass auf FCL-Captain Dejan Sorgic. Der Stürmer steht ganz frei und braucht nur noch einzuschieben.

Die FCL-Spieler freuen sich über das Tor von Dejan Sorgic. Links im roten Dress des FC Winterthur der ehemalige FCL-Spieler Remo Arnold. Bild: Martin Meienberger

Die Gäste bleiben spielbestimmend und machen kaum Fehler im Kombinationsspiel. Die Klasse von Gentner oder auch Tsiy Ndenge im Mittelfeld blitzt immer mal wieder auf. Gentner legt beispielsweise einen Pass von Farkas mit der Brust in den Lauf von Sorgic, dessen Schuss aber das Tor verfehlt. In der 37. Minute spielt Innenverteidiger Marco Burch einen langen Ball auf Schürpf. Dieser behauptet sich gegen einen Verteidiger, legt quer auf Ibrahima Ndiaye, der den Ball ins kurze Eck schiesst und für den FCL auf 2:0 erhöht. Das Heimteam kann aber noch vor der Pause weitere Nadelstiche setzen und es braucht mehrere Paraden von Luzern-Keeper Vasic. Zur Pause stehts im Stadion Schützenwiese von Winterthur 0:2.

Die FCL-Startaufstellung:

Die Startaufstellung des FC Winterthur:

Spiegel; Schättin, Isik, Goncalves, Lekaj; Ramizi, Alves, Arnold, Dakaj; Buess, Ltaief