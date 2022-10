Tipps vom Profi: Hier macht Yakin Fan-Nati für die WM fit

Im Rahmen der Weltmeisterschaft in Katar findet dieses Jahr auch erstmals eine Fan-WM statt. Mit dabei auch eine Mannschaft aus der Schweiz. Am Freitag trainierte das zusammengewürfelte Team das erste Mal – unter den wachen Augen des Schweizer Nati-Trainers Murat Yakin. (has)

29.10.2022, 14.06 Uhr