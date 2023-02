Das sagen ein Ex-Profi und ein Neurologe zur Kopfballdebatte

Fussball Trotz Demenzrisiko und schlechten Erfahrungen: Ex-Fussballer kann sich den Fussball ohne Kopfbälle nicht vorstellen Der schottische Fussballverband ergreift drastische Massnahmen, damit weniger geköpfelt wird. Das sagen Ex-Fussballer Philippe Montandon und Neurologe Peter Zangger dazu. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Köpfelte wegen seiner Hirnerschütterungen am Ende nur noch mit Schutzhelm: Innenverteidiger Philippe Montandon. Bild: EPA

Muss der Kopfball verschwinden vom Fussballplatz? Es ist eine grosse Frage, die da auf den Sport zurollt. Angestossen hat sie der schottische Fussballverband, weil er vorgeprescht ist – und den Kopfbällen den Kampf angesagt hat. Schon länger hat er ein Trainingsverbot im Kinderfussball erlassen. Und Ende November auch für die Erwachsenen, für Profis wie Amateure, scharfe Trainingsrichtlinien erlassen. Das Ziel: weniger Kopfbälle.

Die Schotten begründen die Massnahmen mit Studien der Universität Glasgow, die ein höheres Demenzrisiko für Fussballer nachgewiesen haben, Faktor 3,5 im Vergleich zur Normalbevölkerung. Risikofaktoren: Die Spielposition – für Verteidiger ist das Demenzrisiko laut der Forscher gar fünfmal höher – und die Länge der Karrieredauer. Das alles sind für die Wissenschafter Hinweise, dass Kopfbälle gefährlich sind.

Montandon: «Risiken gehören zum Sport»

Die Fussballwelt reagiert unterschiedlich auf die Erkenntnisse. Während in Schottland durchgegriffen wird, setzt man andernorts lieber auf Sensibilisierung statt Richtlinien oder gar Verbote. Auch in der Schweiz ist das so. Der Fussballverband begründet das auch damit, dass die Studienlage widersprüchlich sei.

Macht die Schweiz genug? Braucht es auch hier Verbote? Die Frage geht an Philippe Montandon. Der ehemalige Super-League-Verteidiger hat etwas zu sagen zum Thema, weil er weiss, wie empfindlich der Kopf ist. Und wie schnell alles zu Ende gehen kann, wenn er nicht mehr mitmacht. Viele Jahre war Montandon auf Schweizer Fussballplätzen unterwegs, hat fast 200 Spiele in der Super League bestritten und 138 weitere in der Challenge League.

Aber dann musste der Verteidiger aufhören, mit 32 Jahren schon, weil sein Kopf nicht mehr wollte. Insgesamt acht Hirnerschütterungen hatte er in seiner Karriere erlitten. Als er nach der letzten wieder zurückkehren wollte, im Januar 2015, merkte Montandon, dass es nicht mehr ging: Er hatte Schmerzen, fühlte sich unwohl. Und beschloss, einen Schlussstrich zu ziehen.

Bild: Silvan Wegmann

Nun sind Langzeitschäden, wie sie die schottischen Forscher wegen des Kopfballspiels befürchten, das eine – und die kurzfristigeren Folgen von acht Hirnerschütterungen etwas anderes. Aber Montandon ist sensibilisiert für das Thema Hirngesundheit, und natürlich hängt ein Stück weit auch alles zusammen. Hirnerschütterungen können die Folge von Zusammenstössen bei Kopfballduellen sein – und kommen, wie langjähriges Kopfballspiel, als Ursache für das erhöhte Demenzrisiko infrage, zumindest legen das Studien nahe.

Wie also sieht der Zürcher, der in seiner Karriere meist hinten in der Verteidigung stand und selbst viele Bälle geköpfelt hat, die Debatte? Vorweg so viel: Fussball ohne Kopfbälle, das kann sich Montandon nicht vorstellen. «Es gehört zum Sport, dass man gewisse Risiken eingeht», sagt der 40-Jährige. Skirennen würden ja auch nicht auf flacheren Pisten ausgetragen, obwohl die steilen gefährlicher seien, sagt er.

Er sei «kein Fan von Verboten», so formuliert das Montandon. Und er findet auch nicht, dass ein solches im Juniorenbereich weiterhelfen würde. «Es ist wichtig, dass man früh die richtige Technik lernt, und auch das richtige Verhalten», sagt der langjährige Spieler des FC St. Gallen. Es sei aber wichtig, dass das Thema auf die Agenda rücke. Denkbar ist für Montandon auch, dass vermehrt mit Kopfschutz gespielt wird.

Während des Gesprächs überlegt der ehemalige Fussballer, wie das aussehen könnte, Fussball ohne Kopfbälle. Er ist in seinen Gedanken wieder der Verteidiger von früher. Ein langer Ball fliegt auf ihn zu oder ein Eckball in seinen Strafraum, aber den Kopf darf er nicht mehr einsetzen. «Das wäre ein Rieseneinschnitt, eine komplett andere Sportart», sagt Montandon. Und bricht das Gedankenspiel dann lieber ab.

Der Neurologe will ein Kopfballverbot im Juniorenbereich

Auch Peter Zangger weiss, dass der Fussball ohne Kopfbälle ein völlig anderes Spiel wäre. Aber er weiss auch, was mit dem Hirn passiert, wenn ein Ball und ein Kopf aufeinandertreffen. Wie es dabei durchgeschüttelt wird. Deshalb sagt er: «Klar, das Spiel würde sich komplett verändern, aber es gibt im Leben viele Dinge, die sich aufgrund von neuem Wissen ändern.»

Zangger ist Neurologe und Ehrenmitglied von Fragile Suisse. Der Verband setzt sich für Menschen mit Hirnverletzungen ein. Zangger hat ihn einst mitgegründet, er war der erste Präsident von Fragile Suisse und viele Jahre im Amt. Heute ist er pensioniert –aber er setzt sich immer noch dafür ein, dass mehr an den Kopf gedacht wird und daran, wie er empfindlich sein Innenleben ist.

Zangger kennt jene Stimmen, die finden, dass man noch zu wenig wisse über die Langzeitfolgen des Kopfballspiels. Aber er findet, dass die Daten aus Schottland ausreichen, um präventive Eingriffe zu rechtfertigen, die weiter gehen als blosse Sensibilisierungsmassnahmen.

Dazu gehört für ihn ein Kopfballverbot im Juniorenbereich, mindestens für alle unter zwölf Jahren. Und auch im Profibereich müsse auf eine Reduktion hingearbeitet werden, sagt Zangger. Er fordert einen Kulturwandel, hin zu einem Fussball, bei dem es den Kopf zwar noch zum Denken braucht –aber nicht mehr «als Prellbock für den Ball».

