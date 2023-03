Schweizer Fussball: Personalisierte Tickets als «ultima ratio»

Fussball Verantwortliche wollen «Kaskaden-Modell» gegen Fangewalt – personalisierte Tickets als «ultima ratio» Fussballvertreter und Behörden haben am Montag einen Bericht zur Vermeidung von Gewalt im Umfeld von Fussballspielen der Super League präsentiert. Das Wort «Kaskaden-Modell» fiel dabei immer wieder. Wie dieses konkret aussehen soll, ist indes noch nicht definiert. Philipp Indermühle Aktualisiert 13.03.2023, 16.48 Uhr

Sie präsentierten den Bericht (von links): Der Walliser Polizeikommandant Christian Varone, der Stadtberner Gemeinderat Reto Nause, der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker von der KKJPD, Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League SFL und Wanja Greuel, CEO BSC Young Boys. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Fussballvertreter und Behörden haben am Montag die Ergebnisse einer Projektgruppe diskutiert und über das weitere Vorgehen entschieden. Man habe eine Reihe weiterer möglicher Massnahmen evaluiert, um Fanausschreitungen zu minimieren, hiess es an der Medienkonferenz am Nachmittag. Auch wurde die Verhältnismässigkeit überprüft. Dabei erachtet das Projektteam «deeskalierende und kooperative Ansätze» für erfolgversprechend.

Die anwesenden Exponenten sprachen von einem «Kaskaden-Modell». Dieses beinhaltet die schrittweise Ergreifung strenger Massnahmen, sofern sie denn nötig sind. Dabei gilt die Einführung von personalisierten Tickets als letztmögliche und massive Option, wenn zuvor die milderen Massnahmen keine Verbesserung der Sicherheitslage gebracht haben. So erhofft man sich, die rechtlich gebotene Verhältnismässigkeit zu wahren, Transparenz zu schaffen und die Fans in die Mitverantwortung zu nehmen.

Anfänglich habe man noch über die Einführung von personalisierten Tickets gesprochen, erinnerte Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League (SFL). Dann habe man sich «zum Glück» zusammengesetzt und diskutiert. «Jetzt haben wir einen Bericht auf dem Tisch, der objektiv ist», so Schäfer. «Er wird von allen Seiten als fundiert, sachlich und ausgewogen erachtet.» Trotz unterschiedlicher Positionen sei etwas entstanden, dem alle zugestimmt hätten. Personalisierte Tickets seien «ultima ratio», weil sie eine Kollektivstrafe darstellen würden.

Wie genau das Kaskaden-Modell aussehen wird, ist noch nicht definiert. An der Medienkonferenz war von vier Stufen die Rede. In den nächsten Monaten will man das Modell «unter Einbezug aller Anspruchsgruppen» konkretisieren.