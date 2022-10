Yann Sommer: Verpasst er die WM wegen seiner Fussverletzung?

Fussball Verpasst Nati-Torhüter Yann Sommer wegen seiner Fuss-Verletzung die WM? Das sind die drei Szenarien Der Schweizer Nati-Torhüter Yann Sommer knickt im DFB-Pokal um und muss verletzt raus. Wie gravierend ist die Verletzung am linken Knöchel? In gut einem Monat beginnt die WM in Katar – reicht die Zeit für eine vollständige Genesung? Wir zeigen die drei Szenarien auf. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 19.10.2022, 09.12 Uhr

Yann Sommer am Boden: Nachdem er umgeknickt ist, muss er ausgewechselt werden. Wie lange fällt er nun aus? Getty Images

Es ist eine Szene, die schlimme Folgen haben könnte. Yann Sommer will im DFB-Pokal-Spiel Darmstadt-Mönchengladbach am Dienstagabend nach gut drei Minuten eine Flanke fangen. Eigentlich Routine. Doch bei der Landung knickt Sommer mit dem linken Fuss um. Die Partie ist für ihn vorzeitig vorbei. «Es kann gut sein, dass Sommer ein bisschen fehlen wird», sagt Gladbach-Trainer Daniel Farke nach dem Spiel. Eine genaue Diagnose der Ärzte steht aber noch aus.

Die grosse Frage lautet nun: Wie gravierend ist Sommers Fuss-Verletzung? In einem Monat beginnt die WM. Reicht die Zeit für die Genesung?

Teamkollege Nico Elvedi kümmert sich um seinen verletzten Torhüter Yann Sommer. Imago Images

Anders als bei einer Knieverletzung, wo die TV-Bilder meist nur unzureichend Aufschluss geben über die tatsächlich erlittene Verletzung, sind die Szenarien bei einer Fuss-Verletzung wie jener von Sommer einigermassen berechenbar. Ein Arzt aus dem Kantonsspital Aarau schaut sich die Bilder mit Sommers Verletzung für CH Media an. Es gibt drei Szenarien für Sommer.

Szenario 1: Das Aussenband im Fuss ist angerissen. Eine Operation wäre nicht nötig. Zwei bis vier Wochen Pause wären nötig. Sommer könnte in diesem Fall bereits für das erste Schweizer WM-Spiel gegen Kamerun am 24. November wieder fit sein.

Szenario 2: Die Aussenband im Fuss ist gerissen. In diesem Fall ist eine Operation möglich, aber nicht zwingend. In aller Regel verzichten Fussballer auf die Operation, behandeln die Verletzung mit intensiver Physiotherapie. Die Pause beträgt zwischen vier und sechs Wochen. Bedeutet: Für Sommer würde die WM zum Wettlauf gegen die Zeit.

Szenario 3: Der Knöchel ist gebrochen. In diesem Fall ist eine Operation zwingend. Die Pause würde drei Monate betragen. Doch dieser Fall ist bei Sommer unwahrscheinlich. Allein die Tatsache, dass er noch einige Minuten versuchte, weiterzuspielen, lässt darauf schliessen, dass «nur» das Aussenband betroffen ist.

Sommer muss vom Platz. Für die Nati eine schlimme Nachricht. Imago Images

Eine Denkaufgabe für Nati-Trainer Murat Yakin

Sommers Verletzung kommt für die Nati zur Unzeit. Der 33-jährige Torhüter befand sich in einer beneidenswerten Form. Sowohl mit Mönchengladbach als auch mit der Nati glänzte er in dieser Saison. Zuletzt hielt er gegen Tschechien in der Nations League erneut einen Penalty. Es war das fünfte Mal in Serie, dass ein Elfmeter aus dem Spiel heraus gegen die Schweiz nicht zum Erfolg für den Gegner führte.

An der WM wäre ein gesunder Yann Sommer selbstredend Stammtorhüter. In Katar würde er sein viertes grosses Turnier nach EM 2016, WM 2018 und EM 2021 bestreiten. Sommer spielte stets herausragend. Unvergessen, wie er mit seiner Penalty-Parade gegen Kylian Mbappé die Schweiz erstmals in der Neuzeit in einen Viertelfinal führte. Sein Ausfall würde schwer wiegen. Nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit.

Falls Sommer ausfällt, wäre wohl Dortmund-Torhüter Gregor Kobel die Schweizer Nummer 1 an der WM. Seine Konkurrenten heissen Jonas Omlin (Montpellier) und Yvon Mvogo (Lorient).

Gregor Kobel ist Stammtorhüter bei Borussia Dortmund und erster Anwärter auf die Nummer 1 im Nati-Tor, falls Sommer nicht an die WM kann. Imago Images

Die Schweiz an der WM 2022 Gruppe G 24. November: Schweiz-Kamerun 11:00 Uhr

28. November: Schweiz-Brasilien 17:00 Uhr

2. Dezember: Schweiz-Serbien 20:00 Uhr



Die beiden besten Teams pro Gruppe qualifizieren sich für den Achtelfinal.

