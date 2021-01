Fussball Vier positive Coronafälle beim FC Luzern – Testspiel gegen GC abgesagt Der FC Luzern hat vier positive Covid-19-Fälle zu beklagen: Lucas Alves, Stefan Knezevic, Silvan Sidler und Louis Schaub haben sich mit dem Coronavirus infiziert. 13.01.2021, 11.05 Uhr

(pw) Lucas Alves klagte am Montagabend über leichte Krankheitssymptome und begab sich umgehend in Isolation. Wie der FC Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, fiel der am Dienstag durchgeführte Coronatest positiv aus. Aufgrund dieses positiven Resultates veranlasste der FC Luzern am Dienstagnachmittag eine zusätzliche Testserie bei allen Mitgliedern des Trainerstaffs sowie den Spielern der 1. Mannschaft.