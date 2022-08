Europacup: Zürich, Basel und YB spielen auch für die Schweiz

Fussball Vor den Playoff-Rückspielen im Europacup: Zürich, Basel und YB spielen auch für die Schweizer Liga Heute Donnerstag kämpfen der FC Zürich (Europa League) sowie der FC Basel und die Young Boys (Conference League) in den Playoff-Rückspielen um den Einzug in die Europacup-Gruppenphase. Dabei geht es nicht nur um viel Geld, sondern auch um wichtige Punkte für die Schweiz im UEFA-Ranking. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn die Basler am Donnerstag jubeln, haben auch die anderen Schweizer Klubs Grund zur Freude. (Basel, 11.08.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Wenn die Klubs der Super League im Europacup engagiert sind, haben viele immer auch das grosse Bild im Auge. Es gehe um den Schweizer Fussball im Allgemeinen, sagen sie. Was sie damit meinen: Wenn beispielsweise der FC Basel international gut abschneidet, profitieren dank dem besseren UEFA-Koeffizienten in Zukunft auch die anderen Vereine.

Nie ist die Aufregung diesbezüglich grösser als in den Europacup-Playoffs. Also jetzt. Wer diese Hürde überspringt, kommt in die Gruppenphase und damit zu weiteren sechs Spielen, in denen es für die Schweiz Punkte zu sammeln gibt.

Der FC Zürich, der FC Basel und die Young Boys sind die drei Eisen, welche die Schweiz vor den Rückspielen vom Donnerstag noch im Feuer hat. Basler und Berner müssen nach ihren 0:1-Hinspielniederlagen mit zwei Toren Differenz (oder im Penaltyschiessen) gewinnen, um die Gruppenspiele der Conference League zu erreichen.

Auf dem Papier ist die Aufgabe für den FCB im Heimspiel gegen CSKA Sofia ungleich leichter als für YB auswärts gegen den belgischen Rekordmeister Anderlecht. Scheitern Basel und YB an ihren letzten Qualifikationshürden ist die Europacup-Saison für beide beendet.

Besser steht der FCZ da. Der Schweizer Meister will in den Playoffs der Europa League in Schottland gegen Heart of Midlothian den 2:1-Vorteil aus dem Hinspiel verteidigen, um sich im zweitwichtigsten von drei Europacup-Wettbewerben für die Gruppenphase zu qualifizieren. Gelingt dies nicht, bleibt den Zürchern immerhin die Teilnahme an der Conference League.

Der Start war holprig

Das aktuelle UEFA-Ranking (Stand: 24. August 2022) Quelle: UEFA / Kassiesa

Aber zurück zum UEFA-Koeffizienten: Die Schweiz hat sich in der letzten Saison dank den besten Resultaten seit 2012/13, damals stürmte der FC Basel in der Europa League bis in die Halbfinals, auf den 14. Platz vorgeschoben. Somit dürfen 2023/24 der Meister und der Zweite der Super League die Qualifikation zur Champions League bestreiten. Und der Cupsieger nimmt wieder an der Europa-League-Qualifikation teil.

Doch der Einstieg in die aktuelle Europacup-Saison verlief holprig. In der Zwischenrangliste liegt die Schweiz bereits nur noch auf Platz 16, was im Hinblick auf 2024/25 den Verlust des zweiten Startplatzes in der Champions-League-Qualifikation zur Folge hätte.

Fixer Champions-League-Platz bleibt (vorerst) utopisch

Auch mit Siegen am Donnerstag von Zürich, Basel und YB bleibt der Weg zu einem fixen Startplatz in der Champions League steinig. Hugo Delgado / EPA

Sollten am Donnerstag jedoch neben Zürich auch Basel und die Young Boys den Vorstoss in die Gruppenphase schaffen, würde sich der Schweiz die Chance bieten, im Ranking weiter nach oben zu kommen, was weniger Qualifikationsspiele in den einzelnen Wettbewerben nach sich ziehen würde.

Der Weg zu einem fixen Platz in der Champions League bleibt allerdings lang und steinig. Ab 2024/25 haben in der dannzumal 36 Teams umfassenden Champions League nur noch die Top-10-Nationen mindestens einen garantierten Startplatz. Zehnter ist derzeit Belgien, das neben YB-Gegner Anderlecht noch weitere vier Teams im Rennen hat.

In der Gruppenphase gibt es bezüglich UEFA-Ranking für einen Sieg zwei Punkte, für ein Unentschieden einen. Diese Punkte werden durch die Anzahl Europacup-Teilnehmer eines Landes geteilt. Im Falle der Schweiz also durch vier. Für die Schweiz könnte es punktemässig lukrativer sein, wenn der FC Zürich in die Conference League verbannt würde, weil es dort gegen mutmasslich schwächere Gegner mehr Punkte zu gewinnen gäbe. Diese Theorie stützt ein Blick auf die Bilanz der letzten Saison.

Der FC Basel holte als Achtelfinalist der Conference League deutlich mehr Punkte für den UEFA-Koeffizienten als die Young Boys, welche zwar in der Champions League spielten, dort aber als Gruppenletzte ausschieden.

Für Basel gilt: Ohne Europacup fehlt zu viel Geld

Dem FC Basel (Adam Szalai) droht der schnelle Abgang von der Europacup-Bühne und damit ein finanzieller GAU. (Sofia, 18.08.2022) Kostadin Andonov / freshfocus

Letztlich verfolgen die Klubs selbst im Europacup aber in erster Linie eigene Interessen. Im Falle des FC Basels sind diese von höchster wirtschaftlicher Bedeutung. Der Verein nahm in der letzten Saison in der Conference League allein an UEFA-Prämien 10,2 Millionen Euro ein.

Ein Betrag von zumindest sechs Millionen aus den Conference-League-Gruppenspielen ist für diese Saison budgetiert. Fehlt diese Summe, muss der FCB versuchen, Einnahmen durch Transfers zu generieren. Oder er macht Schulden, denn die Reserven sind aufgebraucht.

Für YB gilt: Ohne Europacup ist das Kader zu breit

Unter Sportchef Christoph Spycher sind die Young Boys so aufgestellt, dass sie finanziell nicht von einem einzigen Europacup-Spiel abhängig sind. (Saanen, 26.06.2022) Claudio Thoma

Etwas gelassener können die Young Boys dem Rückspiel in den Playoffs der Conference League entgegenblicken. Würden sie auf Gedeih und Verderben vom Ausgang eines Spiels abhängen, hätten sie in den letzten Jahren etwas falsch gemacht, sagte YB-Sportchef Christoph Spycher unlängst.

Wichtig für die mittelfristige Planung ist das Duell mit Anderlecht trotzdem. YB hat ein viel zu grosses und qualitativ zu gutes Kader, um bis zur Winterpause nur in der Super League engagiert zu sein.

Nach den Verpflichtungen von Kastriot Imeri, Filip Ugrinic, Loris Benito, Donat Rrudhani, Cédric Itten und Kevin Rüegg sowie der Rückkehr von Jean-Pierre Nsame ist fast jede Position dreifach besetzt mit Spielern, die grösstenteils bei anderen Super-League-Klubs einen Stammplatz hätten. Ein Luxus, der bei bloss elf ausstehenden Meisterschaftsspielen bis Mitte November, zum atmosphärischen Problem werden könnte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen