Murat Yakin: Die EM-Qualifikation entscheidet über seine Zukunft

Fussball Warum die EM-Qualifikation entscheidend wird für die Zukunft von Murat Yakin als Nationaltrainer Die Nati absolviert ihr erstes Länderspiel seit dem 1:6 im WM-Achtelfinal gegen Portugal. Trainer Murat Yakin erwartet gegen Weissrussland einen souveränen Start. Die EM-Qualifikation hat auch direkten Einfluss auf seine Position. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 24.03.2023, 15.59 Uhr

Abschlusstraining: Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin besprechen sich. Marc Schumacher / freshfocus

Der Himmel weint, als sich die Schweizer Fussballer auf dem Rasen des FCB-Nachwuchscamps ein letztes Mal für die anstehende EM-Qualifikation vorbereiten. Es ist fast so, als müsste man sich noch einmal das dramatische Ende der WM in Erinnerung rufen. 108 Tage ist es mittlerweile her, seit die Schweiz in Katar den Achtelfinal gegen Portugal 1:6 verlor.

Nun wartet das nächste Kapitel. Die EM-Qualifikation. Sie beginnt mit der Reise nach Serbien zum Spiel gegen Weissrussland. Die Schweizer Protagonisten halten sich nicht länger mit der völlig absurden Entscheidung der Uefa auf. Die Konzentration gilt einzig und allein dem Fussball.

Die Nati ist klarer Favorit in der Gruppe I

Dass sich die Schweiz (Weltranglistenposition 12) in einer Gruppe mit Rumänien (52), Israel (76), Weissrussland (97), Kosovo (107) und Andorra (153) direkt für die EM qualifiziert, ist ein Muss. Zumal auch Rang 2 dafür reicht. Die Frage während dieser Qualifikation ist darum auch, ob sich das Team während des Siegens spielerisch weiterentwickelt. Nationaltrainer Murat Yakin erzählt: «In den letzten Tagen haben wir in Workshops unseren Spielern genau diese Frage mitgegeben: was ist wichtig, um weiterzukommen? Wie können wir uns verbessern? Es sind sehr spannende Dinge herausgekommen. Am Ende ist es aber auch so, dass uns nur Siege weiterbringen.»

Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland Die Schweizer Spiele in der Gruppe I 25.3.2023: Weissrussland-Schweiz 18:00 Uhr

28.3.2023: Schweiz-Israel 20:45 Uhr

16.6.2023: Andorra-Schweiz

19.6.2023: Schweiz-Rumänien

9.9.2023: Kosovo-Schweiz

12.9.2023: Schweiz-Andorra

12.10.2023: Israel-Schweiz

15.10.2023: Schweiz-Weissrussland

18.11.2023: Schweiz-Kosovo

21.11.2023: Rumänien-Schweiz



Modus: Der Gruppenerste und der Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die EM 2024 in Deutschland. Die Gruppendritten bestreiten eine Barrage.

Die guten Erinnerungen an 2021, 2019 und 2016

Zuletzt trat die Nati zu Beginn einer Qualifikations-Kampagne jeweils souverän auf. 2021 siegte sie in Bulgarien 3:1. 2019 in Georgien 2:0. 2016 zu Hause gegen Portugal 2:0. Die letzte Niederlage zum Auftakt gab es 2014 beim 0:2 gegen England, es war das erste Spiel in der Ära Vladimir Petkovic. Yakin sagt: «Die Vergangenheit lässt sich nie vergleichen. Klar ist nur: Wir sind konzentriert und nehmen dieses Auftaktspiel sehr ernst. Wie das Resultat aussehen wird, liegt in unseren eigenen Händen.» Heisst auch: Mühsam könnte es dann werden, wenn ein Teil der Schweizer Fussballer die Aufgabe nicht mit der gebührenden Seriosität angeht.

Musste vorzeitig abreisen: Breel Embolo leidet an einer Knieverletzung. Freshfocus

Ein Sieg in Weissrussland am Samstag ist also Pflicht. Allein schon, damit keine Unruhe entsteht. Dass Yakin dabei verletzungsbedingt auf Shaqiri und Embolo verzichten muss, die an der WM drei der fünf Schweizer Tore erzielten, darf nicht weiter ein Problem sein. Im Gegenteil, es ist die Chance für Spieler wie Okafor, Rieder, Vargas, Amdouni oder Itten Spuren zu hinterlassen.

Wie weiter mit dem Vertrag von Murat Yakin

Übrigens: Sollte der Schweiz tatsächlich das Kunststück gelingen, sich am Ende hinter Rang 2 zu klassieren und damit die direkte EM-Qualifikation zu verpassen, bleibt ein letzter Ausweg via Barrage, um es doch noch zu schaffen. Für diese Barrage wäre die Schweiz automatisch qualifiziert, egal ob sie Rang 3, 4, 5 oder 6 in der Gruppe belegt. Einzige Ausnahme: Mindestens vier der folgenden Nationen befinden sich zum Ende der EM-Qualifikation NICHT unter den besten zwei ihrer Gruppe: Kroatien, Dänemark, Spanien, Portugal, Italien, Ungarn, Holland, Belgien.

Eines ist jedoch klar: Sollte die Schweiz diese Strafaufgabe tatsächlich bestreiten müssen, so wäre Murat Yakin schon zuvor als Nationaltrainer nicht mehr zu halten. Stand heute sind dies allerdings völlig irre Schwarzmalereien. Viel eher sollten wir uns darum mit wahrscheinlichen Szenarien beschäftigen. Eines davon geht so: Die Nati schafft mit 10 Siegen aus 10 Spielen souverän die EM-Qualifikation – und der Vertrag von Murat Yakin wird noch vor der EM in Deutschland bis zum Ende der WM 2026 verlängert.