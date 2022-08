Meister FC Zürich: Wie kam es zum Absturz? Wie weiter mit Gnonto?

Fussball Warum Meister FC Zürich abgestürzt ist und wie der Plan mit Juwel Gnonto aussieht Der FCZ muss am Sonntag als Tabellenletzter in der Super League nach Winterthur zum Derby reisen. Wie ist es dazu gekommen? Und wie wirkt sich die komplizierte Vertragssituation von Wilfried Gnonto und Becir Omeragic aus das Team aus? Eine Analyse. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Wieder einmal Jubel: Der FCZ besiegt Linfield und hat eine europäische Gruppenphase auf sicher. Es ist eine wohltuende Abwechslung nach dem verpatzten Saisonstart. Andy Mueller / freshfocus

Es sind Bilder an diesem Donnerstagabend rund um den FCZ, die einem bekannt vorkommen. Fans, die einen Sieg bejubeln. Ein Präsident bei bester Laune. Ein Trainer, der neben allem Lob einige Optimierungspunkte sieht. Und Spieler, die lachend von dannen strömen.

Das Timing hätte tatsächlich kaum besser sein können. Vier Tage nach dem desaströsen 0:3 gegen Sion gelingt dem FCZ die Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League, mindestens, vielleicht wird es auch die Europa League (Playoff-Gegner: Hearts of Midlothian). Die Erleichterung im Verein ist gross, mindestens sieben Millionen Franken, vielleicht sogar neun oder zehn werden in die Klubkasse gespült. Das erste Saisonziel ist erreicht.

Die neuen Spieler müssen sich an Land und Liga gewöhnen – doch es gibt eine Ausnahme

Doch die Bilder täuschen. Die Leichtigkeit der letzten Saison beim FCZ verloren. Daran ändert ein Sieg gegen Linfield, den bescheidenen Meister aus Nordirland, nichts. Immerhin, merkt Captain Yannick Brecher an, sei die Verunsicherung in der Mannschaft nicht noch grösser geworden. Doch es wäre verfrüht, bereits von einer Trendwende zu sprechen. Am Sonntag steht das Derby in Winterthur an. Brecher sagt: «Winterthur ist besser als Linfield.» Beim FCZ herrscht trotzdem Siegeszwang. Sonst wird aus der Resultatkrise schnell eine echte.

Dass aus dem ­Meister FCZ der Tabellenletzte geworden ist, hat Gründe. Der Verein hat unterschätzt, was es bei einer Mannschaft auslöst, wenn der von allen geschätzte Trainer plötzlich nicht mehr da ist. Dazu noch die beiden Schlüsselspieler Ceesay und Doumbia. Wer sich dafür entscheidet, allesamt neue Spieler zu verpflichten, die weder Land noch Liga kennen, muss in Kauf nehmen, dass es eine Weile dauert, bis sie funktionieren. Wobei sich eine Ausnahme abzeichnet: Donis Avdijaj. Der 25-Jährige, erst anfangs August verpflichtet, ist bereits eine Bereicherung. Und ein weiteres Beispiel, wie wichtig das Vertrauen des Trainers ist. Avdijaj kennt den neuen FCZ-Trainer Franco Foda aus gemeinsamen Zeiten bei Sturm Graz.

Womit wir beim Trainer ­wären. Foda wollte in seinen ersten Wochen beim FCZ zu viel. Anstatt weiter auf das bekannte, erfolgreiche System zu setzen, wechselte er in den ersten Wochen zu häufig und zu viel. Dabei hat er wegen der Doppelbelastung seit Saisonbeginn kaum Zeit, die Automatismen zu trainieren. Jede Woche zwei Spiele, das sind sich die FCZ-Akteure nicht gewohnt. Entsprechend leiden sie. Nun hat Foda die Kadenz seiner Wechsel etwas reduziert – es kann nicht schaden.

Super League Die bisherigen FCZ-Spiele YB-FCZ 4:0

FCZ-Luzern 0:0

St.Gallen-FCZ 2:0

FCZ-Sion 0:3

Wollte anfangs zu viel: Der neue FCZ-Trainer Franco Foda. Walter Bieri / KEYSTONE

Und dann gibt es noch die Fälle Wilfried Gnonto und Becir Omeragic. Beide haben nur noch einen Vertrag für 2022/23. Nach den ablösefreien Wechseln von Ceesay/Doumbia ist die Sorge gross, dass sich die Geschichte wiederholt. Auf dem Rasen ist sowohl Gnonto wie auch Omeragic die Last der gesteigerten Erwartungen anzusehen. Gnonto haben die Länderspiele mit Italien nicht nur gutgetan, die Überzeugung von sich selbst hält nicht mit den Leistungen schritt.

Was tun also? Die Zeichen bei Gnonto stehen auf «Verkauf». Wobei ein Erlös von mehr als 7 Millionen Franken unrealistisch ist. Umso wichtiger, dass die Beteiligung des FCZ an einem Weiterverkauf hoch ist – etwa 20 Prozent. Bei Omeragic hingegen ist der Zeitpunkt für einen Transfer nicht ideal, weil er nach seiner Knieverletzung Zeit braucht, um wieder das gewohnte Niveau zu erreichen. Der FCZ gibt sich zuversichtlich, den Vertrag verlängern zu können. Es wäre ein kleiner Befreiungsschlag. Gelingt er nicht, wäre es eine heftige Niederlage für die Verantwortlichen. Schlimmer als jede auf dem Rasen.

Wohin führt sein Weg? Wilfried Gnonto ist seit seinen Einsätzen mit Italiens A-Nationalmannschaft heiss begehrt. Eine Möglichkeit für den FCZ wäre, Gnonto zu verkaufen, ihn aber nochmals für eine Saison auszuleihen, damit er weiter reifen kann. Claudio Thoma / freshfocus

