Fussball Was es kostet, FCL-Aktionär zu sein Der Aktionärsstreit beim FC Luzern ist beigelegt, die Triple-S-Gruppe mit Hans Schmid, Samih Sawiris und Marco Sieber hat sich zurückgezogen, neue Aktionäre werden nun gesucht. Klar ist: FCL-Aktionär zu sein ist ein Liebhaberprojekt und gewiss kein Investment, wie Zahlen der Gruppe zeigen. Cyril Aregger 27.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans Schmid, Samih Sawiris und Marco Sieber waren fast elf Jahre lang Grossaktionäre der FCL Holding AG. Vor rund zwei Wochen hat die sogenannte Triple-S-Gruppe ihren Rückzug bekanntgegeben. Ihren Aktienanteil von 34,12 Prozent hat sie für 300'000 Franken an Josef Bieri verkauft – und somit den Weg frei gemacht für eine Lösung im Aktionärsstreit.

Die ehemaligen FCL-Aktionäre Hans Schmid und Samih Sawiris bei einem Anlass 2015 in Andermatt. Urs Hanhart

Ein Engagement als FCL-Grossaktionär ist Liebhaberei, gewiss keine gewinnbringende Investition. Auch die Triple-S-Gruppe war sich dessen bewusst. Dies zeigen die Zahlen, die sie für den Zeitraum von 2011 bis Ende 2019 zusammengestellt hat:



Aktienkauf: Die Aktionäre bezahlten für ihre Aktien vor gut zehn Jahren 2,7 (Sawiris) respektive je 3,2 Millionen Franken (Schmid und Sieber). Samih Sawiris bezahlte für seinen 13,04-Prozent-Anteil etwas weniger, da er früher eingestiegen war als Schmid und Sieber, die 10 Prozent übernahmen. Das Geld aus dem Aktienverkauf floss in die FCL-Kasse.

Sanierungen: Die Aktionäre hatten sich verpflichtet, die Defizite des FCL anteilsmässig zu decken. Über die letzten zehn Jahre kamen so bei Samih Sawiris knapp 1,54 Millionen Franken hinzu, bei Schmid und Sieber je rund 1,27 Millionen.



Löwenpool: Alle Grossaktionäre bezahlten je 400 000 Franken in den Pool, der für Spielerkäufe geäufnet worden war. 2019 wurde er aufgelöst und in die FCL Holding integriert.

Total hat jeder der Triple-S-Aktionäre über 5 Millionen Franken in den FCL gesteckt, als Gruppe waren es bis Ende 2020 insgesamt 16 Millionen. Bieris Engagement bewegt sich anteilsmässig im selben Rahmen.



Etwas mehr Defizitanteile bezahlte in diesem Zeitraum Mehrheitsaktionär Alpstaeg, nämlich über 7,6 Millionen Franken. Als Mehrheitsaktionär deckte er damit nur knapp 29 Prozent der Defizitkosten, was ungefähr seinem ursprünglichen Aktienanteil von 26 Prozent entspricht. Dass er diesen Anteil durch die umstrittene Übernahme der Aktien des FCL-Ehrenpräsidenten Walter Stierli auf 52 Prozent aufstockte, schlug sich jedoch nicht in seinen Beiträgen nieder. Die «Stierli-Aktien» erwarb Alpstaeg für 500 000 Franken. «Alle Aktionäre haben den Defizitanteil der Stierli-Aktien solidarisch mitgetragen. Im Glauben daran, dass diese dereinst wie unter den Aktionären vereinbart für 7,5 Millionen Franken zu Gunsten des FCL verkauft werden können», sagt Marco Sieber.

«Bernhard Alpstaeg hielt dieses Versprechen aber nicht und bis heute weigert er sich, den anderen Aktionären die zu viel bezahlten Anteile zurückzuzahlen. Er hat also doppelt profitiert.»

Nicht in die Ausgaben der Aktionäre eingerechnet sind Marketingbeiträge wie Bandenwerbung oder Trikotsponsoring und das Namensrecht der Swisspor-Arena. «Das sind Ausgaben mit einem realen Gegenwert», erklärt Marco Sieber.