Fussball-Weltmeisterschaft Wer, wenn nicht die Schweiz? – Das sind die WM-Herzens-Favoriten unserer Sportredaktion Wer, wenn nicht die Schweiz? Natürlich schlägt das Herz unserer Redaktion in erster Linie für das Team von Murat Yakin. Aber welche Nationen unterstützen wir im Kampf um den WM-Titel sonst noch? Unsere 10 Favoriten. Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Uruguay: Land mit Fussballtradition und unbändigem Siegeswillen

Edinson Cavani (links) jubelt mit Luis Suarez. Luis Hidalgo / AP

Glaubt an Uruguay: Dominic Wirth.

Ich würde nicht von Liebe sprechen. Faszination passt besser. Uruguay ist ein Land, das sogar aus der Schweizer Perspektive klein ist, es hat nur etwa 3,5 Millionen Einwohner. Und doch kämpfen sich die Uruguayer mit zuverlässiger Regelmässigkeit durch die äusserst komplizierte Qualifikation in Südamerika an die WM, als kleinstes Land von allen. Zuletzt haben sie es dann an der WM auch noch drei Mal bis in die K.-o.-Runde geschafft, zuletzt in Russland in den Viertelfinal, in Südafrika sogar in den Halbfinal. Und natürlich gehören die Uruguayer auch zum erlauchten Kreis der Weltmeister, sie waren 1930 der erste überhaupt und haben 20 Jahre später nachgedoppelt. Uruguay, das ist Fussballtradition, das ist auch Leidenschaft und unbändiger Siegeswille. Und es ist auch hervorragende Nachwuchsarbeit, anders geht es gar nicht, wenn der Talentpool so klein ist. Fede Valverde, Darwin Nunez, die alternden Luis Suarez und Edinson Cavani: Das war oder ist oder wird Weltklasse. Beeindruckend.

Brasilien: Was ihnen vor 40 Jahren gestohlen wurde

Zico (Mitte) trifft an der WM 1982 gegen Argentinien. AP

François Schmid-Bechtel schwärmt seit 1982 für Brasilien.

Die Erinnerungen an die erste WM, die ich mitgekriegt habe, verblassen nicht. Es war 1982. Ich sah den stürmenden Verteidiger Junior, den erhabenen Socrates, den genialen Zico, den souveränen Falcao, den schlauen Eder. Ich staunte Bauklötze. Denn nie zuvor habe ich eine solch perfekte Symbiose aus Kraft, Talent, Anmut, Eleganz und Selbstüberzeugung gesehen – und auch nie mehr in den folgenden 40 Jahren. Diese 82er-Mannschaft aus Brasilien ist wohl das Aufregendste, was der Fussball je gesehen hat. Denn kein Resultat ist ihrem Trainer Tele Santana wichtiger als das schöne Spiel. Und so spielen sie auch, verlieren aber gegen die perfekt organisierte Defensivfabrik aus Italien mit 2:3 und verpassen den Einzug in den Halbfinal. Dieses Spiel ist eine Zeitenwende des Fussballs, weil von nun an selbst in Brasilien das Resultat höher gewichtet wird als die Spielkunst. Ein Jammer. Doch da ist einer, der wie ein Relikt aus jener 82er-Mannschaft wirkt: Neymar. Holt er zurück, was seinem Land vor 40 Jahren gestohlen wurde? François Schmid-Bechtel

Frankreich: Seit Zizou immer der Favorit

Zinédine Zidane zaubert an der WM 1998. Michel Euler / AP

Zidane war sein Held: Raphael Gutzwiller.

Es ist meine erste WM, ich sechs Jahre alt und komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Auf dem Bildschirm zaubert der unglaubliche Zidane die Franzosen 1998 zum Titel. 2000 folgt der EM-Titel, dann viel Chaos und Diskussionen. Zidanes bewegender Kopfstoss 2006 und ein WM-Boykott der anderen Art 2010. Trotzdem tippe ich die Franzosen in jedem Turnier zum Titel. Als sie sich vor vier Jahren endlich wieder auf den Thron schiessen, bin ich mittendrin. Mein erstes WM-Final live im Stadion, beruflich. An der Linie steht der Captain meiner Kindheit, Deschamps. Er ist kein Zauberer wie Zizou, aber seine Aura ist magisch. Nach dem Final applaudieren wir Journalisten zuerst und stellen Fragen. Dann stürmen plötzlich die Stars den Saal, spritzen Wasser in die Menge und tanzen auf dem Podium. Ich zücke das Smartphone. Das Video habe ich noch. Und natürlich tippe ich auch jetzt wieder auf Frankreich, wie immer. Der aktuelle (Benzema) und der künftige Weltfussballer (Mbappé) werden es diesmal richten. So wie einst Zidane.

Spanien: Fussballerische Wiedergeburt der «Selección»

Pedri kann für den Unterschied sorgen. Rodrigo Jimenez / EPA EFE

Gabriel Vilares schwärmt für Spanien.

Spanien als heisser Favorit? Da erzähl ich Ihnen nichts Neues. Praktisch an jeder Endrunde war die «Furia Roja» Titelanwärter. Mit Ausnahme vom EM-Titel 1964 war jedoch ausser dem Schönheitspreis lange nichts zu holen. Das war an der WM 1998 nicht anders, als der ballverliebte Spielstil einerseits und meine Wurzeln anderseits «el fuego», das Feuer, in mir – dem 7-jährigen Knirps – entfachten. Das änderte sich beim historischen Titel-Hattrick an EM 2008, WM 2010 und EM 2012. Xavi und Andrés Iniesta nahmen das Spielgerät mit Tiki-Taka, diesem perfekten Kurzpassspiel, in Beschlag. Die fussballerische Wiedergeburt der beiden erlebt die «Selección» nun mit Pedri und Gavi. Beide Stammspieler des FC Barcelona, noch keine 20, beide mit der Trophäe des weltbesten Fussballers unter 21 ausgestattet. Ich werde bewundernd mit der Zunge schnalzen, wenn die Youngsters das Leder wie ein Fabergé-Ei behandeln, im richtigen Moment die Lücke finden und Spanien zum Titel orchestrieren. In diesem Sinne: Viva España!

Dänemark: Das Kollektiv zählt mehr als einzelne Stars

Christian Eriksen ist zurück im dänischen Nationalteam. Friedemann Vogel / EPA

Etienne Wuillemin hofft auf Dänemark.

Die Szene ist gut 17 Monate her. Als Christian Eriksen an der EM plötzlich zu Boden fällt – Herzstillstand! Der Schock in Dänemark, ja in der gesamten Fussball-Welt ist gross. Die Erleichterung, dass Eriksen überlebt, immens. In diesen schwierigen Tagen leisten seine dänischen Teamkollegen Aussergewöhnliches. Sie rennen und kämpfen nicht nur für ihr, sondern vor allem für sein Leben. Am Ende stürmt Dänemark in den Halbfinal. Mit einem Fussball, der weit über die Grenzen grossen Anklang findet. Nun ist Eriksen wieder zurück. Und der Hunger auf den nächsten Grosserfolg kein bisschen kleiner geworden. Der WM-Titel wäre eine wunderbare Geschichte, und der Beweis dafür, dass auch 2022 weiterhin das Kollektiv mehr zählt als einzelne Stars. Gerade deshalb wünsche ich dem sympathischen Land den Titel. Und natürlich auch ein bisschen deshalb, weil die Schweiz sehen könnte: Ja, es ist nicht falsch, ganz gross zu träumen.

England: Ein Titel passt zur WM, bei der alles anders ist

Ist in absoluter Topform: Harry Kane. Vincent Mignott / EPA

Glaubt daran, dass die Engländer den Titel endlich nach Hause bringen: Céline Feller.

Sind wir mal ganz ehrlich: Es gibt nur einen Favoriten: England. Ja, richtig gelesen: England. Die chronisch erfolglosen Three Lions, deren Titellosigkeit ein nationales Trauma ist. «It’s coming home», heisst es seit 1996. Heim gekommen sind die Engländer aber stets mit leeren Händen. Aber an dieser WM ist alles anders. Sie wird im Winter gespielt statt im Sommer, zu Hause trinkt man Hot Toddys statt Pints, die Vorfreude ist Ekel gewichen. Also ist es nur logisch, auch eine altbewährte Fussballweisheit umzudrehen: Die Defensive gewinnt Spiele, die Offensive Titel. So! Und auf wen träfe es dann mehr zu als auf England? Spielte man die vergangenen Turniere aus einer starken Defensive heraus und hatte Offensiv-Probleme, fehlen jetzt die Abwehrspieler, die in Form sind. Dafür reist Harry Maguire mit. Und in der Offensive schiesst Top-Form-Harry-Kane alles zusammen. Es ist also ein klarer Fall: England wird auftrumpfen. In einem Land, in dem Alkohol verboten ist. Passt zu dieser WM, bei der sonst nichts passt!

Ghana: Chaos und Spielrausch führt zur Überraschung

Holt Ati Zigi (in Grün) mit Ghana den Titel? Toto Marti/Freshfocus

Hofft auch aus lokalpatriotistischen Gründen auf den Erfolg Ghanas: Ralf Streule.

Die Zeiten, als afrikanische Mannschaften jedem Experten als Geheimtipp galten, sind definitiv vorbei. Vielleicht lohnt sich gerade deshalb der hoffnungsvolle Blick nach Afrika, denn die Teams stehen weniger unter Erwartungsdruck als an vergangenen Weltmeisterschaften. Natürlich hat Ghana im Test gegen die Schweiz nicht gerade Titelambitionen angemeldet, trotz des 2:0-Siegs. Aber die Tänze auf der Tribüne beim Testspiel machten schon mal Lust auf mehr. Man weiss: Chaos und Spielrausch liegen bei Teams aus Westafrika oft nahe beieinander, bei den «Black Stars» aus Ghana hat der gestrige Sieg die Weichen in Richtung Spielrausch gestellt. Sie werden die Überraschung. Natürlich, es steckt eine Portion Ostschweizer Lokalpatriotismus in diesem Gedanken. Lawrence Ati-Zigis Chancen auf einen WM-Einsatz im ghanaischen Tor sind gestiegen. Beim FC St. Gallen gab es seit Marco Tardelli in den 1980er-Jahren keinen Weltmeister mehr zu bejubeln. Zeit, das zu ändern.

Argentinien: «Zauberfloh »wird zum Nachfolger Maradonas

Lionel Messi wird von seinen Mitspielern nach dem Sieg der Copa América gefeiert. Andre Coelho / EPA

Hofft auf den ersten Triumph von Lionel Messi: Daniel Wyrsch.

Natürlich kommt der Wunsch aus dem Herzen eines Fussball-Romantikers: Der 35-jährige Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft am 18. Dezember in Doha mit dem goldenen WM-Pokal in den Händen. Sein erster Weltmeister-Titel wäre die Krönung für einen der Besten der Geschichte. Der «Zauberfloh» ist der Nachfolger von Maradona, den ich als Fussballer seit der Jugend bewunderte. Saragossa-Trainer José Aurelio Gay erklärte den Spielstil von Messi, den ich zweimal im Stadion bestaunen durfte: «Es ist, als würde man Maradona wieder spielen sehen. Nur, dass er diesmal beweglicher und deutlich schneller ist.» Maradona ist jetzt im Himmel, schaut während des Turniers in Katar runter auf seine «Albiceleste» – und hoffentlich macht es Lionel wie 1986 Diego in Mexiko: Er gewinnt die WM mit Argentinien. Ausgeschlossen ist es nicht: Die Argentinier zählen zu den Favoriten. 2021 gewannen sie erstmals mit Messi die Copa América. Sie sind in Form.

Deutschland: Zum Triumph dank des aufregendsten WM-Spielers

Jamal Musiala ist der aufregendste Spieler des Turniers. Sascha Steinbach / EPA

Glaubt an den Triumph der deutschen Mannschaft: Jakob Weber.

Es gibt drei Gründe, warum Deutschland Weltmeister wird, auch wenn die Stimmung beim nördlichen Nachbarn zumindest medial schon wieder kriselt, weil die Mannschaft, die ja jetzt nicht mehr «die Mannschaft» heisst, nur 1:0 gegen Fussballzwerg Oman gewann. Erstens heisst Jogi jetzt Hansi, und der hat einen Grossteil der Mannschaft zur Verfügung, mit der er 2020 mit den Bayern alle fünf Titel holte. Zweitens ist der Bayern-Block (Goretzka, Kimmich, Müller, Sané, Gnabry, Musiala, Neuer) zusammen mit der Härte von Rüdiger, der Finesse von Gündogan und der Abschlussstärke von Havertz noch stärker. Und drittens hat Deutschland den aufregendsten Spieler des Turniers in seinen Reihen. Jamal Musiala, Jahrgang 2003, aber bereits mit 100 Spielen und sechs Titeln garniert, wird der Shooting-Star dieser WM werden. Im Bayern-Trikot tanzt er in dieser Saison mit einer Leichtigkeit reihenweise Gegenspieler aus und hat mit einer Mischung aus Eleganz und Killerinstinkt in 22 Spielen 22 Skorerpunkte verbucht.

Portugal: Wird dank Wahnsinnsmannschaft Weltmeister

Cristiano Ronaldo will den Weltmeistertitel. Armando Franca / AP

Christian Brägger traut Portugal den Titel zu.

Gewonnen hat er schon fast alles, der WM-Titel wäre aber das Nonplusultra vor seinem baldigen Ruhestand. Ja, Cristiano Ronaldo presst an seinem vermutlich letzten Grossanlass nochmals die letzten Reserven aus seinem gestählten 37-jährigen Körper. Über eine Wahnsinnsmannschaft mit riesigem Talent verfügt sein Portugal mit Stars wie Rafael Leão, Ruben Dias, Bernardo Silva oder João Cancelo ohnehin. Die Frage ist, ob Bruno Fernandes nach dem CR7-Rundumschlag gegen Arbeitgeber ManU wirklich Lust darauf hat, noch einmal der Adjutant seines alternden Königs zu sein. Dennoch gilt: Raufen sich alle zusammen und bilden unter dem väterlichen Trainer Fernando Santos eine Einheit wie bei der EM 2016, wird Portugal 2022 erstmals Weltmeister. Zudem könnte die Schweiz dann von sich behaupten, nach der stärksten Gruppe in der Vorrunde im Achtelfinal gleich nochmals mit dem besten Widersacher konfrontiert gewesen zu sein. Und sowieso: Keine Nation jubelt emotionaler wie die Lusitaner.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen