Super League: Weshalb die Tabelle lügt

Fussball Weshalb die Tabelle der Super League lügt – das sind die Gewinner und Verlierer dieser Saison Die Winterpause ist vorbei. Es geht wieder los in der Super League. Wir werfen vor den ersten Spielen 2023 einen Blick zurück, vergleichen die Leistungen der Teams mit statistischen Daten und wagen Prognosen für den Frühling. Sportredaktion Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Wenn die Schweizer Liga am Samstag ihren Betrieb wieder aufnimmt, dann sieht die Tabelle so aus: Die Young Boys sind auf bestem Weg, den Titel zurückzuerobern, am Tabellenende ist Meister FCZ nach einer miserablen Hinrunde. Derweil ist das Mittelfeld so gross wie kaum je.

Eine Daten-Analyse des renommierten Portals «InStat» zeigt jedoch ein anderes Bild. Die Daten zeigen, wie viele Punkte und Tore die Mannschaften eigentlich auf dem Konto hätten, wenn die Spiele so ausgehen würden wie mit einem Computermodell berechnet. Entscheidend dabei sind die «erwartbaren Tore». Diese ergeben sich aus dem Spielverlauf und der Qualität der herausgespielten Chancen. Geringe statistische Messfehler sind möglich.

Es zeigt sich also: Die grossen Gewinner dieser Vorrunde heissen YB, Servette und GC. Diese drei Teams haben einige Punkte mehr gewonnen als erwartbar gewesen wäre. Am anderen Ende steht der FCZ. Der Meister ist Tabellenletzter, hätte jedoch viel mehr aus seinen Auftritten herausholen können.

Wie sehen die Erwartungen im Detail pro Klub aus? Eine Übersicht.

Viel Grund zu jubeln: YB ist auf dem Weg, den Meistertitel zurückzuholen. Peter Klaunzer / Keystone

Rückblick: Die Berner haben nach einem Seuchenjahr zu alter Stärke zurückgefunden. Das Prunkstück ist die Defensive – YB erhielt erst neun Gegentore. Häufig belohnte sich YB für seine Leistungen mehr, als es die Daten voraussagen. Ganze sieben Punkte mehr als zu erwarten. Wohl auch, weil YB eine so gut besetzte Ersatzbank hat wie kein anderes Schweizer Team.

Das sagt der Trainer: Raphael Wicky sagt: «Der grösste Fehler wäre auf die Tabelle zu schauen und zu denken: Toll, das läuft ja von alleine! Tut es nicht. Ich erwarte von jedem, dass er weiterhin alles gibt, in jedem Training. Auch der Konkurrenzkampf soll hoch bleiben. Dann bin ich optimistisch.»

Prognose: Letzte Saison musste YB dem FCZ den Vortritt lassen. Die Lehren sind gezogen. YB wird Meister – ­ungefährdet. (ewu)

Überraschungsteam der bisherigen Saison. Martin Meienberger / freshfocus

Rückblick: Servette hat es in der ersten Saisonhälfte zum Besten des Rests in der Super League gebracht. Und das, obwohl die Genfer zuletzt nur eines von acht Spielen gewonnen haben. Sion auf Rang acht liegt nur fünf Punkte zurück.

Das sagt der Trainer: Alain Geiger sagt: «Wir sind Zweiter, und wir wollen unseren Platz verteidigen, zumindest aber in den ersten drei bleiben.»

Prognose: Die Punkteausbeute von Servette bewegte sich bisher am oberen Limit. Die Genfer können den Takt nicht aufrechterhalten und fallen aus den Top 3. (dow)

Langfristiger Vertrag: Peter Zeidler beim FCSG. Claudio Thoma / freshfocus

Rückblick: Nach sieben Runden war der FC St.Gallen Tabellenführer, dann folgte eine sieben Spiele andauernde Resultatkrise. Insgesamt vermochten sie vor allem in der Offensive zu überzeugen, punktemässig sind sie im Soll. Der FCSG ist das einzige Team der Liga, das genau so viele Punkte gewann, wie es auch die Daten sagen.

Das sagt der Trainer: Peter Zeidler, der seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert hat, gibt keine Rangziele vor. Er sagt: «Wir dürfen uns von Platz drei nicht blenden lassen, auf dem wir nun seit zwei Monaten stehen. Wir sind gut dabei, können uns aber noch steigern und müssen vor allem gemeinsam besser verteidigen. Das beginnt ganz vorne.»

Prognose: St.Gallen kann weiterhin eine gute Rolle spielen, angetrieben von seinem fantastischen Publikum. Fraglich ist, wie die Ausfälle im Sturm kompensiert werden. Platz drei ist möglich. Sowie der neuerliche Exploit im Cup – mit dem Sieg im Final.

Auch er unterschrieb einen neuen Vertrag: Matia Croci-Torti bleibt bis 2025 Lugano-Trainer. Im letzten Sommer führte er die Tessiner zum Cupsieg. Gian Ehrenzeller / Keystone

Rückblick: Die Tessiner mussten nach dem Cupsieg einen grossen Umbruch verkraften. Entsprechend harzig lief es zu Beginn. Seit Oktober fand das Team von Matia Croci-Torti in die Spur. Die Daten sehen Lugano reich belohnt: Fünf Punkte mehr als erwartet.

Das sagt der Trainer: Noch bevor die Rückrunde beginnt, gab Lugano bekannt: Croci-Torti verlängert bis 2025. Dieser sagt: «Ich freue mich über den neuen Vertrag! Deswegen gestresst war ich nicht – aber es ist ein schönes Zeichen des Vereins. Nun geht es darum, unsere Entwicklung voranzutreiben. Wer auf Rang 4 steht, der will natürlich auch da bleiben, mindestens.»

Prognose: Lugano liefert sich mit ­Luzern ein Rennen um den letzten Europacup-Rang.

Nicht immer so erfolgreich wie hier Bradley Fink: Der FCB vermisst Tore. Marc Schumacher / freshfocus

Rückblick: Optisch sahen die Auftritte des FCB unter dem neuen Trainer Alex Frei vielfach gut aus. Allein, es fehlten die Punkte. Fünf Zähler mehr würden die Daten dem FCB zusprechen. So ist der Abstand zu Leader YB indes bereits riesig. Titelträume nicht angebracht.

Das sagt der Trainer: Seit Sommer führt Klub-Legende Alex Frei die Geschicke des FCB. Er sagt: «Wir haben in der Hinrunde den ein oder anderen Punkt zu wenig geholt. Immer wieder haben wir trotz dominantem Spielstil Konter kassiert und deshalb unglücklich verloren oder nur Unentschieden gespielt. Ich weiss auch um meine Fehler, werde keine Kompromisse mehr eingehen und erwarte, dass wir jetzt eine Aufholjagd starten.»

Prognose: Der FCB steigert sich und springt noch auf Rang 2.

Wie sehr lässt sich der FCL ablenken von der Alpstaeg-Affäre? Bild: Pius Amrein / Luzerner Zeitung

Rückblick: Was wäre gewesen ohne die Alpstaeg-Affäre? Der FCL wurde heftig durchgeschüttelt wegen seines Mehrheitsaktionärs. In Anbetracht dessen waren die Leistungen meist ansprechend. Die Daten sähen drei Punkte mehr auf dem Luzerner Konto.

Das sagt der Trainer: Mario Frick sagt: «Mein Eindruck deckt sich mit der Daten-Spielerei. Wir haben einige Punkte leichtfertig verschenkt. Darum bin ich insgeheim nicht ganz zufrieden mit der Vorrunde. Wir sollten uns bewusst sein, wie stark wir sind.»

Prognose: Wie lange dauert der Machtkampf der Führung? Lenkt er das Team ab? Alles ist möglich. Warum am Ende nicht ein Europacupplatz?

Erstaunlich viele Punkte: Zumindest gemäss Datenanalyse wird GC reich belohnt für seine Auftritte. Michael Buholzer / Keystone

Rückblick: Zuerst lange ungeschlagen, dann lange ohne Sieg. GC zeigte im Herbst verschiedene Gesichter. Und war gewiss nicht vom Pech verfolgt. Die Datenanalyse sagt: Ganze neun Punkte mehr als eigentlich zu erwarten gewesen wären – beste Bilanz der Liga. z

Das sagt der Trainer: Giorgio Contini sagt: «Ich weiss, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Offensiv bin ich zufrieden. Aber wir kassieren zu viele Gegentore. Nun müssen wir stabiler stehen, ohne uns dabei gleich völlig zurückzuziehen. Mein Gefühl sagt mir, dass es durchaus auch Spiele gab, in denen wir eine bessere Ausbeute verpassten.»

Prognose: Es könnte ein langes Leiden werden für GC. Es gelingt erst zum Schluss, die Barrage zu vermeiden.

Neuer Dirigent an der Seitenlinie des FC Sion: Fabio Celestini. Laurent Gillieron / Keystone

Rückblick: Es ist wie immer im Wallis. Viel Klamauk. Viel weniger Ertrag. Für die Schlagzeilen sorgt Mario Balotelli. Im neuen Jahr ist wieder mal ein neuer Trainer am Werk – Fabio Celestini soll vor allem für einen optisch ansprechenderen Fussball sorgen. Bei seinen früheren Stationen waren rasch Verbesserungen zu sehen. Auch in Sion?

Das sagt der Trainer: Fabio Celestini sagt: «Das Team war zuletzt bei Heimspielen nicht auf der Höhe, der letzte Eindruck ist das 2:7 gegen St.Gallen, das müssen wir korrigieren. Die Gegner müssen wieder Bauchschmerzen kriegen, wenn sie ins Wallis reisen. Ich möchte einen FC Sion sehen, der am und mit dem Ball dominant ist.»

Prognose: Der FC Sion hat das Potenzial, zur Überraschung zu werden – in sämtliche Richtungen.

In der Super League angekommen: der FC Winterthur. Ennio Leanza / Keystone

Rückblick: Es dauerte einige Runden, bis sich der FCW nach dem Aufstieg an die Super League gewöhnte. Seit Oktober läuft es deutlich besser. Vier Siege zeugen davon. Jeder musste hart erkämpft werden – die Daten sähen ­weniger Punkte für Winterthur.

Das sagt der Trainer: Bruno Berner sagt: «Wir sind angekommen in der neuen Liga. Aber wir können uns weiter sehr gut selbst einschätzen. Wir haben die Erwartung, uns alle kontinuierlich Stück für Stück weiter zu verbessern. Und dann versuchen wir in der Rolle des Herausforderers die anderen Teams am Nerv zu kitzeln. Wenn es am Ende gelingt, eine Mannschaft hinter uns zu lassen, ist das sensationell. Und sonst müssen wir uns den Platz in der Super League eben in der Barrage verdienen.»

Prognose: Winterthur kämpft aufopferungsvoll, der Ligaerhalt gelingt – aber erst in der Barrage.

Zürcher Ratlosigkeit. Nur einige Wochen nach dem Meistertitel ist der FCZ plötzlich Letzter. Alexandra Wey / Keystone

Rückblick: Nach der unvergesslichen Meister-Saison, als alles zu funktionieren schien, läuft in dieser Saison alles gegen den FCZ. Das Missverständnis Franco Foda ist bereits Geschichte. Nun versucht Bo Henriksen, das Selbstvertrauen Schritt für Schritt zurückzubringen. Gemäss Daten wäre der FCZ auf Rang acht klassiert und nicht Letzer.

Das sagt der Trainer: Bo Henriksen sagt: «Egal, was andere sagen: Fakt ist, dass wir das schlechteste Team sind. Defensiv waren wir ziemlich gut, aber wir brauchen ganz klar mehr Tore. Wir kreieren zu wenig und sind zu wenig effizient. Da müssen wir besser werden – dafür braucht es Klarheit im Kopf.»

Prognose: Der FCZ spielt nicht bis am Ende gegen den Gang in die Barrage, klassiert sich in der Rückrunden-Tabelle in der vorderen Hälfte und beendet die Saison mindestens auf Platz 8.

