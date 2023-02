Die grosse Bilanz zum Winter-Transferfenster

Fussball Wie kann Chelsea 330 Millionen ausgeben? Wer sind Fernandez und Mudryk? Und welche Transfers sind sonst wichtig? Das Spannendste zum Winter-Transferfenster Seit Mitternacht ist das Transferfenster geschlossen. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 01.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Enzo Fernandez, der neue Premier-League-Rekordtransfer. Keystone

Eigentlich war der Transfer schon gescheitert. Aber dann nahm Chelsea nochmals einen Anlauf. Und kurz vor Ablauf der Transferfrist bekamen sie ihn dann doch, den Spieler, den sie für ihr Mittelfeld unbedingt haben wollten: Enzo Fernandez, 22 Jahre alt, Argentinier - und seit Dezember Weltmeister.

Bis anhin hat Fernandez für Benfica Lissabon gespielt. Jetzt kassiert der portugiesische Verein satte 121 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Das ist für Benfica ein tolles Geschäft, denn Fernandez ist erst im letzten Juli von Argentinien nach Lissabon gekommen - und hat damals 14 Millionen Euro gekostet.

Chelsea lässt sich Fernandez einiges kosten, doch das war bei weitem nicht das einzige grosse Investment der Londoner. Sie haben im Januar auch den zweitteuersten Transfer getätigt: Jenen von Mykhaylo Mudryk, dem 22-jährigen ukrainischen Flügelspieler von Schachtjor Donezk. Kostenpunkt: 70 Millionen Euro plus 30 Millionen Bonuszahlungen.

Mykhaylo Mudryk, der neue Flügel von Chelsea. Keystone

Zuerst einmal: Es sei Ihnen verziehen, zumindest im Fall von Mudryk. Doch auch der Name von Fernandez, der jetzt zum teuersten Transfers eines englischen Fussballklubs wurde, war noch vor ein paar Monaten nur Insidern bekannt. Bei Benfica spielte sich der junge Argentinier rasch ins Team, aber seine Erfahrung auf europäischem Top-Level ist bescheiden: Er hat bisher fünf Spiele in der Champions League bestritten und dazu 17 Partien in der portugiesischen Liga.

Doch da war ja auch noch die WM. Und da das Gruppenspiel gegen Mexiko, in dem Fernandez eingewechselt wurde und sich sogleich festspielte im argentinischen Team. Der Rest ist bekannt: Argentinien marschiert zum WM-Titel, mit Fernandez als Metronom im Mittelfeld: viele Ballkontakte, viel Gespür für den richtigen Pass.

Mykhaylo Mudryk wiederum ist ein ganz anderer Fussballer als Fernandez, er ist auf dem Flügel zu Hause, ein Dribbler mit Tempo und Ideen. Mit dem Argentinier verbindet ihn die Jugend - der Ukrainer ist ebenfalls 22 Jahre alt -, und auch, dass er ein neues Gesicht im europäischen Spitzenfussball ist. Mudryks Stern ist in der WM-Quali-Kampagne der Ukrainer aufgegangen und in der aktuellen Champions-League-Saison. Drei Tore hat Mudryk da beigesteuert in sechs Spielen, dazu noch sieben in der ukrainischen Liga.

Todd Boehly, der Mann hinter der grössten Transferoffensive der Fussballgeschichte. Keystone

Der Klub ist seit dem letzten Sommer im Besitz eines Konsortiums um Todd Boehly und wird von diesem geführt. Und der Amerikaner baut den Verein gerade radikal um. Das gilt für den Kader - und auch für den Posten des Trainers, wo der Engländer Graham Potter im September den Deutschen Thomas Tuchel ablöste.

Potter hat mit Brighton grosse Erfolge gefeiert, den Aussenseiter im Premier-League-Mittelfeld etabliert. Aber jetzt, bei Chelsea, stellt sich ihm eine ungleich kompliziertere Aufgabe: Er muss aus all den teuren Einzelteilen, die ihm von Boehly zusammengekauft werden, ein funktionierendes Team bauen.

Über 600 Millionen Euro hat Chelsea diese Saison schon ausgeben, allein im letzten Monat waren es 330 - ein Rekord. 16 Spieler sind dafür nach London gekommen, darunter auch der Schweizer Denis Zakaria, der im August leihweise zu Chelsea wechselte. Immerhin ein klares Muster lässt sich Boehlys Transferoffensive erkennen: Er kauft vor allem junge Spieler ein, gerade im Winter war das so: Da waren alle Neuzugänge jünger als 23 - in den meisten Fällen deutlich.

Hier sind mehrere Punkte wichtig. Allen voran der Trick mit den aussergewöhnlich langen Vertragslaufzeiten. Fernandez und Mudryk etwa haben bis 2031 unterschrieben. Das ist mit Blick auf die Einhaltung der Finanzregeln wichtig. Denn die horrenden Ablösesummen werden buchhalterisch über die gesamte Vertragsdauer verbucht. Je länger der Vertrag, desto kleiner die jährliche Summe - und desto grösser der Handlungsspielraum auf dem Transfermarkt.

Die Finanzregeln von Uefa und Premier League beschränken den Verlust, den Chelsea machen darf. Weil der Klub in den letzten Jahren teilweise zurückhaltender war, hat er noch gewisse Ausgaben zugute. Kommt dazu, dass die Uefa künftig grössere Fehlbeträge erlaubt - 60 Millionen statt wie bisher 30 über eine Dreijahresperiode.

So oder so ist Chelsea-Besitzer Boehly im Januar «all-in» gegangen, wie man am Pokertisch sagen würde. Die Champions-League-Qualifikation und die damit verbundenen Einnahmen sind für die Londoner sehr wichtig, und derzeit liegen sie in der Premier League nur auf Platz zehn. Und dann könnten sich die Vertragslaufzeiten für Fernandez und Co. auch noch rächen: die Spieler werden nun viele Jahre lang ein fürstliches Gehalt beziehen - ganz unabhängig davon, ob sie auf dem Platz ihre Leistung bringen oder nicht.

Natürlich die Premier League, wie könnte es auch anders sein. Längst sind die Engländer dem Rest Europas enteilt mit ihren gewaltigen Fernsehverträgen. Zur Illustration: Netto haben die englischen Klubs laut Deloitte 820 Millionen Euro ausgegeben. Dahinter folgt auf Platz zwei die Bundesliga, Netto-Ausgaben: 5 Millionen Euro. Alle anderen Top-5-Ligen haben unter dem Strich sogar Geld verdient. Im Klartext bedeutet das: Viele Klubs in Spanien, Frankreich oder Deutschland werden mehr und mehr zu Ausbildungsstätten, bei denen sich die reichen Premier-League-Vereine bedienen.

João Cancelo, neuer Aussenverteidiger bei Bayern, mit Sportchef Hasan Salihamidzic. Keystone

Bayern München hat mit dem Portugiesen João Cancelo einen grossen Fisch an Land gezogen. Cancelo gehört zu den besten Aussenverteidigern der Welt. Er kommt leihweise von Manchester City, wo er sich mit Pep Guardiola überworfen hat. Die Deutschen haben sich eine Kaufoption gesichert, Kostenpunkt: 70 Millionen.

João Felix, das portugiesische Wunderkind, das einst für 127 Millionen zu Atlético Madrid ging, spielt neuerdings leihweise bei Chelsea. Cody Gakpo hat sich Liverpool angeschlossen, Kostenpunkt: 42 Millionen Euro. Aus Schweizer Sicht interessant ist der Wechsel von Jorginho, dem italienischen Europameister, von Chelsea zu Arsenal. Beim Tabellenführer der Premier League trifft Jorginho auf Granit Xhaka - er soll die dünne Personaldecke im Arsenal-Mittelfeld aufbessern und mithelfen, den ersten Meistertitel seit 19 Jahren zu holen.

Zuerst muss natürlich Yann Sommer genannt werden, der jetzt bei Bayern München spielt, ein Wechsel, wie ihn nur wenige Schweizer Fussballer in ihrer Karriere machen können. Sommers Nachfolger in Mönchengladbach ist mit Jonas Omlin ein anderer Nationalgoalie.

Michael Frey spielt neu bei Schalke, dem Tabellenletzten der Bundesliga. Der Stürmer soll dem Traditionsklub helfen, irgendwie in der Bundesliga zu bleiben. Derzeit liegen die Schalker auf Platz 18, Rückstand auf das rettende Ufer: sechs Punkte.

Soll dem Schalke-Sturm Wucht verleihen: Stürmer Michael Frey. Keystone

Mit Haris Seferovic hat ein weiterer Schweizer Stürmer den Klub gewechselt. Der 30-Jährige wechselte von Galatasaray zu Celta Vigo. In der Türkei war der Nationalstürmer nur wenig zum Zug gekommen; in zehn Meisterschaftsspielen traf er nie.

Hakim Zyiech, einer der marokkanischen WM-Helden, sass laut Medienberichten schon in den Büros von Paris Saint-Germain. Aber dann schickte Chelsea die nötigen Unterlagen zu spät. Vielleicht waren die Londoner ja durch den Fernandez-Transfer abgelenkt. Jedenfalls scheiterte der Wechsel von Zyiech. Das ist auch Isco passier, dem spanischen Freigeist, der lange bei Real Madrid spielte, zuletzt in Sevilla nicht glücklich wurde - und jetzt schon in Berlin war, um bei Union zu unterschreiben, dem Klub des Schweizer Trainers Urs Fischer.

Der Transfer wäre ein Statement gewesen von Union. In den letzten Jahren ist der Verein gewachsen und gewachsen, liegt derzeit auf Rang zwei der Bundesliga. Doch es wurde dann nichts mit dem Statement, angeblich, weil plötzlich höhere Lohnforderungen auftauchten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen