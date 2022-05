FCZ: Das sind die Pläne von Sportchef Jurendic nach dem Titel

Fussball Wie Sportchef Marinko Jurendic aus dem FCZ eine Meistermannschaft formte Wie geht es beim FC Zürich nach dem Titel weiter? Bleibt der Trainer? Wie reagiert der Sportchef, wenn Schlüsselspieler den Verein verlassen? Eine Begegnung mit Marinko Jurendic am Tag nach der Meisterfeier. Etienne Wuillemin 02.05.2022, 21.23 Uhr

01.05.2021; Zuerich; Fussball Super League - FC Zuerich; Trainer Andre Breitenreiter (Zuerich) und Sportchef Marinko Jurendic (Zuerich) jubeln auf dem Balkon des Volkshauses am Helvetiaplatz (Marc Schumacher/freshfocus) Marc Schumacher/Freshfocus / Marc Schumacher/freshfocus

Es ist der Nachmittag nach der grossen Feier. Die Sonne lacht vom Himmel, als Marinko Jurendic bei bester Laune in einem Café in Zürich Platz nimmt. Um 3 Uhr morgens ist er ins Bett gekommen. Nach einigen wenigen Stunden Schlaf machte er sich daran, die ersten Meister-Gratulationen zu beantworten. Es wird noch eine Weile dauern, über 200 Nachrichten haben sich angesammelt.

Die Augen des Sportchefs leuchten, als er den Sonntag noch einmal Revue passieren lässt. Die Fahrt vom FCZ-Trainingszentrum ins Tageshotel nach Pratteln. In den St.Jakob Park. Das Spiel. Die Rückfahrt. Die Party auf dem Helvetiaplatz. Auch sein 9-jähriger Sohn Roko ist mit auf dem Balkon.

Von Müdigkeit jedenfalls keine Spur bei Jurendic. Oder doch? Mitten im Gespräch schreckt er plötzlich auf, als er merkt, wie eine Polizistin auf den parkierten Wagen zugeht. «Ich muss rasch raus, ich glaube, ich habe die Parkzeit aus Versehen auf das Auto meiner Frau gebucht.» Die Busse bleibt aus, Glück gehabt.

Die Arbeit von Jurendic hat erst möglich gemacht, dass der FCZ die erste Meisterfeier seit 2009 erleben durfte. Dass es dazu kommt, zeichnete sich in den letzten Wochen, «sie zu erleben hat trotzdem einiges ausgelöst», sagt Jurendic, verständlich, ist es doch sein erster Titel. «Ich war beeindruckt von all diesen Impressionen. Beim Anblick auf die Menschenmenge habe ich eine grosse Genugtuung verspürt für den Aufwand, den alle Beteiligten in den letzten Monaten geleistet haben.»

Viele Zürcher Fans warteten auf dem Helvetiaplatz. Freshfocus André Breitenreiter jubelt. Freshfocus Assan Ceesay lässt sich feiern. Freshfocus Strahlende Sieger im Joggeli. Freshfocus Nach dem Schlusspfiff beginnt sofort die Feier. Freshfocus Die Zürcher feiern ausgiebig. Freshfocus Zahlreiche Fans aus der Südkurve erschienen zum Spiel. Freshfocus Die Zürcher feiern ihre Klublegende Blerim Dzemaili. Keystone Auch FCZ-Präsident Ancillo Canepa wagte sich auf den Rasen im Joggeli. Freshfocus Auch auf der Ersatzbank wurde ordentlich gefeiert. Keystone Die FCZ-Fans konnten nicht aufgehalten werden und stürmen den Rasen. Keystone Die Zürcher in Extase nach dem Treffer zum 2:0. Keystone Xhaka kämpfte für den FCB, blieb aber unbelohnt. Keystone Ceesay und Marchesano jubeln vor der Südkurve. Keystone Die Basler schauen dem Ball beim 0:1 hinterher. Freshfocus Wouter Burger rutscht unter Ousmane Doumbia durch. Freshfocus Der FCZ bejubelt das 2:0 vor den Fans. Keystone Nikola Boranijasevic jubelt, die Basler müssen das 2:0 hinnehmen. Freshfocus Assan Ceesay köpfelte kurz vor der Pause zum 1:0 für die Zürcher. Keystone Die Zürcher Fans brachten viel Feuerwerk mit nach Basel – für kurze Zeit musste das Spiel unterbrochen werden. Keystone Assan Ceesay jubelt nach dem 1:0 vor den mitgereisten FCZ-Anhängern. Keystone Hitzige Diskussionen zwischen den Baslern und den Zürchern gab es immer wieder. Keystone Liam Millar im Kampf um den Ball gegen Mirlind Kryeziu. Keystone Harte Zweikämpfe wurden geführt. Hier grätscht FCB-Verteidiger Wouter Burger Aiyegun Tosin um. Freshfocus Die beiden Leader im Duell: Taulant Xhaka und Blerim Dzemaili. Freshfocus Assan Ceesay beim Abschluss. Freshfocus «Vorlääbe» steht auf der Choreo der FCB-Fans vor dem Spiel. Freshfocus Als die Spieler einlaufen, folgt der Satz «was au die Näggschte sölle witergäh». Gezeigt werden darauf FCB-Leader Valentin Stocker und Taulant Xhaka Freshfocus

Immer wieder zückt Jurendic während des Gesprächs sein Handy, um Bilder und Videos zu zeigen. Besonders beeindruckt hat ihn auch, wie 600 FCZ-Fans am Samstag bereits ein stimmungsvolles Abschlusstraining veranstalteten.

Es ist schon eine erstaunliche Geschichte, wie aus einer Mannschaft, die zuletzt die Ränge 8, 7 und 7 belegte, ein Schweizer Meister werden konnte. Jurendic hat einen grossen Anteil daran. Aber wie war das möglich? Gerade mit Blick darauf, dass der FCZ 2021 etwas mehr als 20 Millionen Franken einnahm, also deutlich weniger als die Konkurrenz aus Bern (gut 75 Mio) und Basel (gut 50 Mio).

Klar ist: Wenn nur eine überschaubare Summe an Geld zur Verfügung steht, muss jeder Transfer sitzen, sonst ist eine derartige Überraschung unmöglich. Genau das ist beim FCZ derzeit indes der Fall. Die Aussenläufer Guerrero/Boranijasevic spielten einen wichtigen Part, genauso wie Doumbia, ­Aliti oder Dzemaili – die ersten Transfers von Jurendic nachdem er im Sommer 2020 Sportchef wurde.

01.05.2022; Zuerich; Fussball Super League - FC Zuerich Meisterfeier; Blerim Dzemaili wird von Trainer Andre Breitenreiter (Zuerich) gekuesst auf dem Balkon des Volkshauses am Helvetiaplatz (Marc Schumacher/freshfocus) Marc Schumacher / freshfocus

Doch natürlich erwähnt ­Jurendic die Wahl des Trainers zuallererst. «Wahrscheinlich ist <Glücksgriff> die falsche Bezeichnung», sagt er, «sagen wir darum: die Chemie hat sofort gepasst und André war zu diesem Zeitpunkt ein beachtlicher Transfer.» Dass es Jurendic gelang, Breitenreiter den FCZ schmackhaft zu machen, hat sich ohne Zweifel als Glücksfall erwiesen.

Wenn Jurendic über Breitenreiter spricht, dann tönt das so: «Er leistet ganz grosse Arbeit. André besitzt die Fähigkeit, um einen grossen Bundesligaverein zu trainieren.» Jurendic meint damit nicht, dass sein Trainer gleich in den nächsten Tagen nach Deutschland wechselt, sondern «inhaltlich gesehen», also die Art und Weise, wie er der Mannschaft die Spielidee und seinen Plan vermittelt, wie er die Spieler einzeln besser macht, wie er sie klar führt und menschlich mit ihnen umgeht.

Wann folgt das Bekenntnis von Breitenreiter zum FCZ?

Doch die Frage nach dem grossen Triumph lautet eben auch: Sieht Breitenreiter in Zürich die Möglichkeit, weitere Schritte nach vorne zu machen? Ist der Verein gewillt, die Mannschaft in der Breite zu verstärken – so, dass sie auch europäisch eine gute Falle machen könnte?

Breitenreiter ist ehrlich genug, um auf ewige Treueschwüre zu verzichten. Nicht aus fehlender Loyalität, sondern ganz einfach, weil das Business so funktioniert. Jurendic sieht die Trainer-Frage gleichwohl entspannt.

«Ich weiss auch aus eigener Erfahrung, wie wichtig ein passendes Umfeld für einen Trainer ist. Und ich glaube schon, dass André dieses intakte und professionelle Umfeld beim FCZ vorfindet. Zudem bin ich überzeugt davon, dass die Arbeit hier in Zürich nicht abgeschlossen ist mit diesem Titel.»

Im Gegensatz zu Breitenreiter laufen die Verträge der beiden Schlüsselspieler Ceesay und Doumbia aus. Zu dieser Situation sagt Jurendic: «Es gibt noch keine finalen Entscheidungen. Wenn es tatsächlich so wäre, dass sie uns Ende Saison verlassen, wird es keine ‹Bad Feelings› geben. Im Gegenteil: beide Spieler haben einen grossen Anteil am Erfolg. Wir respektieren es, wenn sich ein Spieler dafür entscheidet, einen Vertrag zu unterschreiben, den er vielleicht nur einmal im Leben vorgesetzt erhält.»

Der 44-jährige Sportchef tut das in der Überzeugung, dass beim FCZ auch neue Chancen entstehen – und ein fruchtbares Umfeld entstanden ist, das nicht von einzelnen Namen abhängig ist. Es wäre eine Leistung, die sogar noch höher einzuschätzen ist als der Meistertitel 2022.