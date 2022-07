Cedric Itten: Ex-FCSG-Stürmer dank YB mit der Nati an die WM?

Fussball Wird Cedric Itten die neue Attraktion der Super League? Sein Weg an die WM führt über YB Cedric Itten will endlich zeigen, dass er ein Stürmer der Extraklasse ist. Ist der Schritt zurück zu YB richtig? Am Samstag kann er zum Start der neuen Saison gegen Meister FCZ den ersten Beweis liefern. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Gescheitert bei den Glasgow Rangers? Cedric Itten würde denselben Weg noch einmal gehen. Claudio Thoma

Meister FCZ bei Titelfavorit YB. Es ist ein spektakulärer Auftakt in die neue Saison. Einer zwischen zwei Teams, die über den Sommer ganz unterschiedliche Strategien verfolgten. Während sich der FCZ mit Spielern verstärkte, die zuletzt in Tschechien (Conde), Holland (Okita) oder China (Selnaes) spielten, setzt YB auf Akteure, die hierzulande bekannt sind. Ob Itten, Benito, Ugrinic oder Rrudhani, alle kennen den Schweizer Fussball.

Stürmer Cedric Itten könnte die neue Attraktion der Liga werden. Und YB damit zurück auf den Thron verhelfen. Es muss das Ziel sein für die Berner nach einem enttäuschenden Jahr.

Das ernüchternde Fazit nach zwei Jahren Glasgow

Ende Juni sitzt Itten entspannt in Saanen in einer Hotel-Lounge. Im Berner Oberland hat YB sein Trainingslager absolviert. Jetzt erklärt der 25-Jährige seinen Wechsel zurück in die Schweiz, nach zwei Jahren im Ausland.

Wer Ittens Zeit bei den Glasgow Rangers und Greuther Fürth als Scheitern bezeichnet, ist keinesfalls boshaft. Der Stürmer selbst zeichnet ein anderes Bild. Er sagt:

«Ich würde auch im Rückblick alles wieder gleich machen. Ich habe unzählige Erfahrungen gemacht, von denen ich ein Leben lang profitieren werde. Fussball in Schottland – das ist eine andere Welt.»

Vor allem die erste Saison mit den Rangers bleibt ihm in Erinnerung. «Ich war Teil des Teams, das den wohl wichtigsten Meistertitel der Vereinsgeschichte geholt hat.» Neun Mal in Serie triumphierte zuvor der grosse Rivale Celtic, «zehn Titel am Stück – das gab es in Schottland noch nie, darum durfte Celtic das unter keinen Umständen gelingen.» Für die Rangers war es die Krönung einer Auferstehung, nachdem sie 2012 Insolvenz anmelden mussten und in die vierthöchste Liga abstiegen.

Ein Bild, das es zu wenig gab: Cedric Itten trifft für die Glasgow Rangers. Keystone

Eigentlich war Itten bei den Rangers vorgesehen als Ersatz für Alfredo Morelos, den der Klub verkaufen wollte. Doch ­wegen Corona kam es nie dazu. Und so blieb Itten stets zweite Wahl. Im ersten Jahr akzeptierte er die Rolle.

Im Sommer 2021 suchte er dann eine Veränderung. «Ich spielte eine tolle Vorbereitung, wohl die beste meines ­Lebens, mit Toren gegen Real Madrid und Arsenal – aber ich hatte trotzdem keine Chance, was der Verein mir auch offen und ehrlich kommunizierte.» Darum wechselte Itten leihweise zu Fürth. Nun spielte er immerhin. Aber in einem Team, das fast immer verlor, und als Aufsteiger in der Bundesliga auf verlorenem Posten war.

Anfang 2022 holten ihn die Rangers nach Glasgow zurück. Trainer Gerrard war unterdessen in die Premier League weitergezogen zu Aston Villa. Itten hatt die Aussicht, unter dem neuen Trainer, Giovanni van Bronckhorst, eine wichtigere Rolle zu bekleiden. Doch dann erkrankte er an Corona. Schlimmer noch: Kaum war Itten genesen, fing er sich noch einmal einen anderen Virus ein, der ihn komplett flachlegte. «So krank war ich als Profi noch nie. Ich verlor fünf Kilo. War wieder komplett weg vom Team. Die ganze Geschichte zog sich schliesslich über drei Monate hin.»

Im dritten Versuch gelingt es YB, Itten nach Bern zu holen

Es war ein neuerlicher Rückschlag. Derweil stürmten seine Teamkollegen in der Europa League bis in den Final (Niederlage nach Penaltys gegen Eintracht Frankfurt). Zu diesem Zeitpunkt reifte bei Itten bereits die Erkenntnis, dass es Zeit ist für eine neue Herausforderung.

Die Kontakte zu YB wurden vertieft. Chefstratege Christoph Spycher verfolgte Ittens Weg stets genau, interessierte sich schon für ihn, als er seine ersten Profi-Schritte beim FC Basel machte. «Aber damals war nichts zu machen – die Konstellation mit unserer Rivalität verhinderte das», blickt Spycher zurück. Ein zweites Mal wollte er Itten im Sommer 2020, zum Ende der ersten Corona-Saison nach Bern lotsen, nachdem Itten für St.Gallen 19 Tore erzielte, nach Bern lotsen. Itten entscheidet sich für Glasgow, aber der Kontakt zu YB bleibt. Und wird in diesem Frühling intensiviert. Spycher sagt: «Wir signalisierten ihm früh, dass wir ihn nun unbedingt möchten – sagten aber auch, dass aller guten Dinge drei sind – und wenn es jetzt nicht klappe, dann wohl nicht mehr.»

Es klappt. Itten unterschreibt für vier Jahre bei YB. Und steht nun vor einer wegweisenden Zeit. Denn der mittlerweile 25-Jährige wurde in seiner Karriere immer wieder gebremst.

Sein bisher beste Saison: Beim FC St.Gallen schiesst Itten 19 Tore, danach wechselt er nach Glasgow. Keystone

Beim FCB gelang ihm der Durchbruch nie richtig, also wurde er zunächst nach Luzern ausgeliehen, wieder nach Basel zurückgeholt, dann doch wieder verliehen – in St.Gallen wurde er nach gutem Start alsbald wieder gebremst, weil ihn Fabio Daprela mit einem wüsten Foul niederstreckte – Kreuzbandriss.

Die tolle Nati-Bilanz – und die WM im Hinterkopf

Bei YB sind sie nun überzeugt, dass Itten Erfolg haben wird. Die Zuversicht ist begründet. Itten hat einen ausgesprochenen Torriecher, dazu entfacht er mit seinem Körper eine ziemliche Wucht. Es könnte gut passen in einer Mannschaft, welche in den meisten Spielen dominant auftreten wird.

Im Hinterkopf schwirrt bei Cedric Itten auch die WM in Katar rum. Er will alles dafür tun, um sich bei Nati-Trainer Murat Yakin aufzudrängen. Auch darum könnte YB eine gute Wahl sein, im Wissen darum, dass es in diesem Jahr so sehr wie noch nie darauf ankommt, wer anfangs November gerade gut in Form und Rhythmus ist.

Das Tor, das die Nati an die EM führt. Cedric Itten trifft gegen Georgien zum 1:0. Diesen Sieg braucht die Schweiz für die Qualifikation. Keystone

Ittens Nati-Bilanz lässt sich sehen, vier Tore in sieben Einsätzen erzielte er. Er war jeweils Torschütze in den Partien, in denen sich die Schweiz für die EM 2021 und die WM 2022 qualifizierte.

«Das hat mir extrem viel bedeutet. Für solche ­Momente spiele ich Fussball. Nur schon wenn ich jetzt davon erzähle und mich an diese Tore und das Feiern danach zurückerinnere, bekomme ich Gänsehaut.»

Dass Itten nicht an die EM reisen durfte, schmerzte ihn. Umso grösser nun sein Eifer, an der WM dabei zu sein. Viele Tore würden helfen. Am besten schon zu Beginn. Wenn es für Itten wie auch für YB darum geht, gegen den Meister FCZ ein Zeichen zu setzen.

