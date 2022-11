Iran gegen die USA: das politischste aller WM-Spiele

Fussball-WM 2022 Kein WM-Spiel ist politisch brisanter als das zwischen den USA und dem Iran – und auch sportlich steht heute Abend alles auf dem Spiel Es geht um Geopolitik, um iranische Innenpolitik und um viele kleine Gesten: Bevor der Iran und die USA heute um einen Platz im Achtelfinal kämpfen, ist die Spannung greifbar. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Iran gegen die USA: politischer wird es an dieser WM nicht mehr. AP

Gregg Berhalter würde am liebsten nur über Fussball reden. Aber der Trainer der US-Fussballer hatte bestimmt schon so eine Vorahnung, dass es damit nichts werden würde. Und das wird es dann an der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel gegen den Iran auch nicht.

Über diese Partie darf man mit Fug und Recht sagen, dass sie an einer sowieso schon überaus politischen WM die politisch brisanteste von allen ist. Und als wäre das nicht schon genug, geht es auch sportlich noch um viel: Beide Teams, die USA und Iran, können am Dienstagabend eine Runde weiterkommen.

Aber eben: Davon ist am Tag vor dem Spiel nur am Rande die Rede. Klar, Berhalter kurvt in seinen Antworten immer irgendwie auf die sportliche Ebene hinüber. Er sagt dann Sätze wie den, dass er und sein Team ganz auf dieses Spiel fokussiert seien. Aber in den Fragen ist es oft um etwas ganz anders gegangen.

Social-Media-Posts und Klinsmanns Aussagen

Zum Beispiel um einen Social-Media-Post des amerikanischen Fussballverbands vom Wochenende, in dem in der iranischen Flagge das Symbol für die Islamische Republik fehlte.

Das sei, so US-Soccer, als Zeichen der Unterstützung für die iranischen Frauen gedacht gewesen.

Hier die iranische Flagge mit dem Symbol für die Islamische Republik.

Im Iran gehen die Menschen seit Mitte September auf die Strasse, um sich für Frauenrechte einzusetzen. Hunderte sind gestorben, Tausende verhaftet worden.

Bei den offiziellen Stellen im Iran kam die amerikanische Geste gar nicht gut an, eine regierungsnahe Nachrichtenagentur forderte, dass das US-Team von der WM ausgeschlossen werden müsse. US-Trainer Berhalter schlug am Tag vor dem Spiel versöhnliche Töne an und ging sogar so weit, sich im Namen von Spielern und Staff für die Aktion zu entschuldigen. Man sei über diese nicht informiert gewesen.

US-Trainer Gregg Berhalter. Keystone

Iranische Medien betrachten die Posts mit der geänderten Flagge als eine Art Akt der psychologischen Kriegsführung, genauso wie die Äusserungen von Jürgen Klinsmann. Der Deutsche kritisierte nach dem Sieg der Iraner gegen Wales vom Freitag deren Spielweise als unsauber und sagte, das gehöre zur iranischen Fussballkultur.

Klinsmann, der ehemalige deutsche Nationalstürmer, hat lange das US-Team trainiert. Im Iran werden seine Aussagen deshalb ein Stück weit als die eines Amerikaners wahrgenommen. Carlos Queiroz, der Trainer des iranischen Teams, reagierte ungehalten, bezeichnete Klinsmanns Kritik unter anderem als «Schande für den Fussball».

Seit 1980 keine diplomatischen Beziehungen mehr

Es geht also um viel mehr als Fussball beim Spiel zwischen den USA und dem Iran. Die iranischen Spieler sind sich das schon gewohnt, das ganze Land hängt in diesen Tagen an ihren Lippen. Vor dem ersten Spiel gegen England sangen sie die Nationalhymne nicht, was als Zeichen der Unterstützung für die Proteste gegen das Mullah-Regime in der Heimat gedeutet wurde. Im zweiten Spiel sangen sie dann, zaghaft zwar, aber doch – was wiederum vielerorts als Reaktion auf den Druck des Regimes gedeutet wurde.

Wenn die Amerikaner und die Iraner morgen auf den Platz gehen, überschneiden sich die politischen Ebenen, schwingen inneriranische Angelegenheiten mit und geopolitische. Schon seit 1980 haben die beiden Staaten keine diplomatischen Beziehungen mehr, zurzeit trübt das Ringen um ein neues Atomabkommen die Beziehungen und die iranischen Drohnenlieferungen nach Russland.

Gruppenbild und Blumen vor dem Anpfiff: USA gegen Iran im Jahr 1998. Keystone

Iran gegen die USA an einer WM: Es gab diese Affiche schon einmal, im Jahr 1998, an der WM in Frankreich. Damals war im Vorfeld noch viel mehr über Politik gesprochen worden, war das Spiel noch brisanter. Vor dem Spiel kam es dann zu Gesten der Versöhnung, danach gewann der Iran mit 2:1. Heute reicht ihm ein Unentschieden, solange Wales nicht ein Überraschungssieg gegen England gelingt. Die USA dagegen brauchen einen Sieg für den Achtelfinal.

