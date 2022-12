Messi krönt sich im Drama von Doha

Fussball-WM 2022 Lionel Messi ist Weltmeister - er krönt sich im Drama von Doha und zieht mit Maradona gleich Lionel Messi führt Argentinien mit zwei Toren zum Weltmeistertitel, im Drama von Doha, einem WM-Final, über das man noch lange sprechen wird. Nach der Verlängerung steht es 3:3, im Penaltyschiessen setzt sich Argentinien durch. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 18.12.2022, 21.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endlich vereint: Lionel Messi und der WM-Pokal. AP

Ja, es ist wahr, will man ihm zurufen, wie er über den Rasen des Lusail-Stadions wandert, ein ungläubiges Lächeln im Gesicht. Ja, es ist wahr: Lionel Messi, geboren in Rosario, gross geworden in Barcelona, hat seine letzte Mission erfüllt, die grösste seiner Karriere: Er ist Weltmeister geworden, nach einem packenden Finale, das 2:2 stand nach 90 Minuten, 3:3 nach 120 - und schliesslich, nach dem Penaltyschiessen, 4:2 für Argentinien.

Messi hat Argentinien auf den Thron gehievt, nicht alleine, natürlich nicht. Aber als Anführer einer Gruppe von Kämpfern in blau und weiss, die sich an diesem Abend einfach nicht unterkriegen lassen, sich weigern, ihren grossen Traum aufzugeben. Und dafür am Ende belohnt werden.

Für die meisten der argentinischen Helden ist dieser wilde Abend zuerst einmal vor allem eines: zu viel. Der WM-Final 2022 wird als Drama von Doha in die Fussballgeschichte eingehen, als aufregendster Final seit vielen, vielen Jahren, bestimmt seit 1986. Damals führte Argentinien wie 2022 mit 2:0. Verspielte dann diesen Vorsprung innerhalb weniger Minuten. Taumelte. Aber fiel nicht. Und siegte doch noch.

Messi, der Pokal und der arabische Umhang

Als die argentinischen Fussballer an diesem Abend das Penaltyschiessen gewonnen haben, schluchzen die meisten von ihnen. Werfen die Arme zum Himmel. Umklammern sich. Und vor allem ihren kleinen Captain, Lionel Messi. Man sieht bei ihm keinen wilden Gefühlsausbruch, er lächelt einfach, selig schon fast, und eben auch: ein wenig ungläubig.

Vielleicht hat auch Messi dieser Ritt so mitgenommen, dass er zuerst einmal ein wenig Zeit braucht, um alles setzen zu lassen. Vielleicht muss er auch einfach den goldenen WM-Pokal in den Himmel stemmen, bevor er es wirklich glauben kann.

Es dauert ein wenig, bis er das tun kann, doch dann, um 19.43 Uhr, hält Messi den WM-Pokal endlich in den Händen. Gianni Infantino, der Fifa-Präsident, und Tamim bin Hamad al-Thani, der Emir von Katar, haben in ihm überreicht. Der Emir hat es sich zuvor nicht nehmen lassen, Messi in einen traditionellen arabischen Umhang zu kleiden. Es ist eine unübliche Geste, die die katarischen Gastgeber Messi da aufzwingen - und damit die Bühne der Siegerehrung für sich vereinnahmen.

Messi wird vom katarischen Emir ein Bischt übergezogen. AP

Messi küsst den Pokal, streichelt ihn, hüpft über die gewaltige Bühne von Doha zu seinen Teamkollegen. Stemmt die Trophäe schliesslich in die Höhe, wie einst Diego Armando Maradona, 1986 in Mexiko City, nach dem 3:2 gegen Westdeutschland.

Maradona war die letzte Nummer zehn, die Argentinien zum Weltmeistertitel geführt hat. Der letzte Captain, der seinem Land diese gewaltige Gefühlseruption geschenkt hat, die der Fussball nur dort auslösen kann.

Anders als 2014 schwingt Messi obenaus

Messi ist schon lange dazu bestimmt, die Nachfolge Maradonas anzutreten, dieser 2020 verstorbenen Lichtgestalt, die Argentinien liebt wie niemanden sonst. Es gab eine Zeit, in der es so aussah, als sei das zu viel Gewicht für Messi, als würde ihn der ewige Vergleich mit Maradona erdrücken.

Einmal war Messi schon aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, weil er mit Argentinien einfach keinen Final gewinnen konnte, 2016 war das, nach vier verlorenen Finals an WM und Copa America in Serie.

Aber Messi kam zurück. Und darf sich jetzt, mit 35 Jahren, doch noch Weltmeister nennen. Diesmal schafft er es nicht nur in den WM-Final, sondern er gewinnt ihn auch, anders als 2014 in Rio de Janeiro beim 0:1 gegen Deutschland.

In Doha sieht es eine Zeit lang so aus, als ginge diesmal alles ganz leicht für Messi und seine Argentinier. Sie sind gegen Frankreich zu Beginn viel besser, es ist lange Zeit ein einseitiger Final. Damit hatte niemand gerechnet.

Dass es doch so kommt, liegt auch an einem Schachzug von Lionel Scaloni, dem jungen argentinischen Trainer. Er überrascht mit einer Systemumstellung, schickt drei Stürmer auf den Platz, darunter auch Angel di Maria, den routinierten Flügel, mit dem sich Messi so gut versteht, neben dem Platz - und auch auf ihm.

Messi und Di Maria, die alten Freunde, dominierten den WM-Final lange. AP

Die beiden alten Männer im argentinischen Team reissen diesen WM-Final in der ersten Halbzeit an sich. Immer wieder führt der Captain den Ball am Fuss, um ihn dann auf die linke Seite zu spielen, wo Di Maria an der Seitenlinie klebt.

Den letzten WM-Final, jenen von 2014, hatte Di Maria verpasst, wegen einer Verletzung. Jetzt narrt er die französische Abwehr. Weil er im Strafraum gefoult wird, gibt es Penalty - Messi trifft zum 1:0. Noch vor der Pause kontert Argentinien wunderbar - 2:0, diesmal erzielt von Di Maria.

Ein paar Minuten sieht es nach der schlimmsten Niederlage aus

Und der Weltmeister Frankreich? Findet lange nicht statt, weil er im Mittelfeld keinen Stich hat. Kylian Mbappé, Frankreichs Jungstar, der grosse Gegenspieler Messis, schaut lange nur zu. Und schlägt dann doch doppelt zu, Minute 80, Minute 81 - 2:2, aus heiterem Himmel, auch, weil Messi den Ball verloren hat vor dem französischen Ausgleich.

In diesen Minuten sieht es nach einer weiteren Niederlage für Messis Argentinien aus, der schlimmsten von allen, weil der Titel schon greifbar nahe war. Aber dieses Mal kommt es anders, auch, weil Messi sich gegen das Schicksal auflehnt. Er taucht zwar nach dem französischen Ausgleich kurz ab, unter Schock wie der Rest des argentinischen Teams. Aber dann ist er wieder da. Lanciert in der Verlängerung argentinische Angriffe. Trifft dann sogar zum 3:2, nach 109 Minuten.

Ist es jetzt geschafft? Nein, ist es nicht. Frankreich kommt noch einmal zu einem Penalty, nur zwei Minuten vor Schluss. Kylian Mbappé verwertet wieder - 3:3. Kurz vor Schluss hat Randal Kolo Muani sogar den Siegtreffer für Frankreich auf dem Fuss.

Martinez rettet kurz vor Schluss gegen Kolo Muani. AP

Doch Emiliano Martinez, der argentinische Goalie, macht sein Bein ganz lang. Und im Penatyschiessen, diesem ultimativen Nerventest, treffen alle Argentinier, sie können irgendwie ausblenden, was da alles auf einmal auf dem Spiel steht. Fallen einfach nicht. Bleiben stehen. Für Messi.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen