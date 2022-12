Der Daten-Vergleich vor dem Viertelfinale der WM in Kat

Fussball-WM 2022 Welcher Fussball führt zum Erfolg? Die acht Viertelfinalisten im Grafik-Vergleich Der statistische Vergleich der acht Viertelfinalisten der Fussball-WM in Katar zeigt die Stärken und Schwächen der Teams eindeutig auf. 14 Grafiken zum Schmökern. Jakob Weber Jetzt kommentieren 08.12.2022, 16.00 Uhr

Richarlison, Lionel Messi, Kylian Mbappe und Hakim Ziyech haben das gleiche Ziel: Sie wollen ihre Teams in den Halbfinal führen. Bilder: Keystone

2,6 Franken gewinnt man, wenn man bei Sporttip heute einen Franken auf Brasilien als Weltmeister setzt. Am anderen Ende der Skala ist Kroatien mit einer 31er-Quote. Die Buchmacher nutzen auch Statistiken, um ihre Quoten festzulegen.

Und da gibt es tatsächlich einige, die für Brasilien sprechen. Kein Team kreiert an dieser Weltmeisterschaft bisher mehr Abschlüsse und Chancen und kein Team spielt nach Ballgewinn so schnell nach vorne wie die konterfreudigen Brasilianer.

Viertelfinalgegner Kroatien besticht dagegen durch das Abfangen von Bällen und versucht so häufig wie kein anderes Team, per Flanke zum Torerfolg zu kommen.

Argentinien verzichtet im Gegensatz zu Südamerika-Rivale Brasilien bei Ballgewinn gerne auf den Konter und versucht stattdessen, mit Ballbesitzfussball erfolgreich zu sein. Kein Team spielt an dieser WM mehr Pässe und kein Team wird häufiger gefoult. Und weil Argentinien so oft den Ball hat und zudem gut verteidigt, lässt auch keine Mannschaft weniger gegnerische Abschlüsse und Chancen zu.

Die Niederlande sind zumindest statistisch gesehen krasser Aussenseiter im Duell mit Argentinien. Denn kein Team lässt so viele gegnerische Schüsse und Chancen zu, was auch an den schwachen Zweikampfwerten der Elftal liegt. Dazu ist Holland auch bei der Standardqualität und bei den Dribblings Schlusslicht.

Schweiz-Besieger Portugal geht Zweikämpfen (insbesondere Kopfbällen) gerne mal aus dem Weg, besticht dafür aber mit Effizienz. 46 Prozent aller Chancen werden verwertet und zwölf Tore haben bisher auch nur die Engländer geschossen.

Marokko hat Belgien und Spanien bereits besiegt, scheint aber neben den vielen in Katar anwesenden Fans vor allem auch das Glück auf seiner Seite zu haben. Schon dreimal scheiterten die Gegner am Aluminium und statt der erwarteten fünf Gegentore gab es so erst eines.

Titelverteidiger Frankreich besticht unter Didier Deschamps mit Zweikampfstärke und Flügelspiel. Und es hat mit Kylian Mbappe den Toptorschützen in seinen Reihen.

Und England bereitet seinen Gegner mit effizientem Pressing und anschliessenden langen Ballbesitzphasen Probleme. Die dribbelstarken Angreifer erweisen sich zudem auch vor dem Tor als sehr effizient.

Hier der komplette Vergleich mit allen 14 Grafiken zum Schmökern:

