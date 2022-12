Die Viertelfinalisten stehen fest - das ist der grosse Check

Fussball-WM Brasilien zuvorderst, die Schweiz-Besieger aus Portugal auf Platz drei: Die Viertelfinalisten im grossen Check Jetzt geht die WM in die heisse Phase: Acht Teams sind noch übrig. Wir haben sie unter die Lupe genommen – und eine Rangliste gemacht. Dominic Wirth, Stefan Wyss Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie tanzen alle zusammen: Brasiliens Fussballer beim Sieg gegen Südkorea. AP

Es waren mal 32, aber jetzt bleiben nur noch 8 übrig - 8 Anwärter auf den Titel des Fussball-Weltmeisters. Am Freitag und Samstag bestreiten sie die Viertelfinals. Was spricht für wen, und welche Fragezeichen gibt es? Der grosse Check.

Glänzt an der WM bisher: Brasilien-Stürmer Richarlison. Keystone

Das spricht für sie: Diese «Seleção» versprühte bisher mehr Spielfreude als ihre Ausgaben der letzten Turniere. Wo Brasilien draufsteht, ist wieder mehr Brasilien drin. Der Auftritt gegen Serbien und die erste Halbzeit gegen Südkorea gehörten zum Besten, was diese WM bisher zu bieten hatte. Brasilien liefert von hinten bis vorne den perfekten Mix aus Technik, Routine und Wettkampfhärte. Und anders als etwa vor vier Jahren in Russland ist der Teamspirit intakt. Die verschiedenen Jubelszenen im Achtelfinal mögen einstudiert gewesen sein. Doch dies beweist, dass die Brasilianer an dieser WM Spass und Freude an- und miteinander haben – inklusive Superstar Neymar.

Die Fragezeichen: Bis jetzt wurde die Defensive noch in keinem Spiel gefordert. Der Abwehrchef Thiago Silva hat seinen Zenit eigentlich schon überschritten. Wie gut hält er seine Verteidigung zusammen, wenn die Gegner mehr offensive Wucht auf den Platz bringen als etwa die Schweiz oder Südkorea? Zumal das Mittelfeld nicht ganz ausbalanciert wirkt. Denn Paqueta, der zweite Spieler im Zentrum, ist eigentlich auch ein Offensiver.

Da helfen auch drei Verteidiger nichts: Kylian Mbappé trifft im Achtelfinal gegen Polen zum 3:1. AP

Das spricht für sie: Die Franzosen haben Qualität en masse und Kylian Mbappé, den herausragenden Einzelspieler bisher. Schon fünf Tore hat der Stürmer erzielt. Für sie spricht auch, dass sie wissen, wie das geht, Weltmeister zu werden. Das gilt für Trainer Deschamps, für Goalie Lloris, Verteidiger Varane, die Offensivspieler Griezmann, Mbappé, Giroud. Rückschläge hat der Weltmeister bisher weggesteckt, etwa das frühe Gegentor im Startspiel gegen Australien. Dazu kommt der taktische Pragmatismus der Franzosen, sie sind nur schwer zu überwinden.

Die Fragezeichen: Beim Titel von 2018 bestand das Mittelfeld-Herz aus Pogba und Kanté – eine physische und technische Wucht hier, ein taktisch kluges Laufwunder da. Jetzt fehlen beide verletzt. Das Mittelfeld bilden nun Tchouameni und Rabiot. Der eine ist ein Versprechen, der andere immerhin bei Juventus – aber reicht das, um Weltmeister zu werden? Und hält die linke Seite mit dem offensiven Verteidiger Theo Hernandez und Mbappé, der wenig Lust auf Defensivarbeit hat, dicht?

Er kam (für Ronaldo), sah und schoss drei Tore: Gonçalo Ramos ist der Beweis für das fast unerschöpfliche Offensivpotenzial der Portugiesen. AP

Das spricht für sie: Wer einen WM-Achtelfinal gegen einen europäischen Suptopper gleich 6:1 gewinnt (in diesem Fall gegen die Schweiz), der muss ganz hoch gehandelt werden. Vorne ist Qualität im Überfluss vorhanden. Cristiano Ronaldo sitzt nur auf der Bank, und sein Ersatz Gonçalo Ramos macht drei Tore. Oder Rafael Leão, der beste Spieler der letztjährigen Serie A? Nur Edelreservist. Ganz allgemein gilt: Die Generation um Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otavio, Ruben Neves und Raphael Guerreiro ist im Alter zwischen 25 und 28 Jahren und damit im Zenit ihres Schaffens.

Die Fragezeichen: Das Spiel gegen die Schweiz hat es bewiesen: Die Portugiesen können es auch ohne Ronaldo. Mehr noch: Sie können es ohne den Superstar sogar noch besser. Doch was passiert, wenn der Lauf Portugals anhält und der Weg zum grossen Ruhm kürzer wird? Ronaldo will dann garantiert ebenfalls ein beträchtliches Stück vom Kuchen abkriegen – und interne Querelen wären vorprogrammiert.

Jude Bellingham treibt das Spiel der Engländer vorwärts. AP

Das spricht für sie: So leicht wie die Engländer kamen bisher nicht einmal die Brasilianer zu ihren Toren. Bis jetzt war es so: Verschärfte England das Tempo, fielen die Tore wie reife Früchte. Gegen den Iran gab es drei in zehn Minuten, gegen Wales drei in 18 Minuten und gegen Senegal drei in 19 Minuten. Mit Ausnahme von Bellingham spielen alle Stammspieler in der Premier League. Das ist ein einmaliges Gütesiegel. Und dieses Mal sind die Spieler aus der besten Liga der Welt nicht überspielt, wie sonst, wenn die WM am Ende der Saison stattfindet.

Die Fragezeichen: In welchem Bereich soll eine Mannschaft Fragen aufwerfen, die ihre Spieler aus Klubs wie Manchester City, Chelsea, Liverpool oder Tottenham rekrutiert? Am ehesten in der Defensive. Dort verteidigt Maguire, der Mann, über den sich das Land sonst gerne lustig macht und der bei Manchester United kaum mehr eine Rolle spielt. Und der Goalie ist bei den Engländern immer ein Fragezeichen.

Alles schaut auf ihn: Lionel Messi, ein Mann auf grosser Mission. AP

Das spricht für sie: Natürlich muss hier sein Name fallen, anders geht es nicht. Lionel Messi ist in Katar auf einer grossen Mission unterwegs. 35 Jahre hat er mittlerweile auf dem Buckel, und auch wenn Messi ein Fussballer ist, der schon manch eine Grenze verschoben hat: Auch seine Zeit geht irgendwann zu Ende. Und so ist diese WM wahrscheinlich die letzte Chance, doch noch Weltmeister zu werden, es Diego Maradona gleichzutun, dem Mann, mit dem Messi immerzu verglichen wird. Dreimal hat Messi in Katar schon getroffen und viele grosse Momente gehabt. Das zeigt: Er ist bereit.

Die Fragezeichen: Auch hier dreht sich alles um Messi. Bisher waren die Argentinier ein Team, das sich seinem Star verschrieben hat, ganz von seinen Momenten lebt. Messi ist viel, aber ist er genug? Und dann sind da die gewaltigen Emotionen, mit denen die Argentinier stets unterwegs sind. Jetzt, bei der letzten WM Messis, gibt es von allem noch mehr: mehr Pathos, mehr Leidenschaft, mehr Überhöhung. Das kann wundervoll enden. Oder auch: sehr schlecht.

Die marokkanischen Fussballer bejubeln ihren Sieg gegen Spanien. AP

Das spricht für sie: Die Marokkaner reiten auf einer Welle, das zeigt sich in Katar gerade bei jedem ihrer Spiele. Es ist eine rot gefärbte Welle, rot wie die Nationalfarben Marokkos. Aber es ist nicht so, dass die Marokkaner nur für ihr Land spielen. Die ganze arabische Welt sammelt sich gerade hinter ihnen, sie sind ihr Hoffnungsträger an dieser ersten arabischen WM, das ist in Katar nicht zu überhören. Daraus ziehen die Fussballer viel Energie, sie arbeiten wie verrückt, zeigen Biss und Disziplin. Und sie haben rein gar nichts zu verlieren, weil sie der kleinste Name sind, der noch im Turnier verblieben ist.

Die Fragezeichen: Die Marokkaner haben ein paar Fussballer von grosser Klasse, den Aussenverteidiger Hakimi, den Mittelfeldmotor Amrabat, den Offensivmann Ziyech. Aber klar ist auch: Insgesamt kommen sie nicht an die Qualität der Viertelfinal-Konkurrenten heran. Kommt dazu, dass der Abwehrchef Aguerd im Spanien-Spiel den Platz verletzt verlassen musste. Das alles führt zur Frage: Wie weit können Emotionen ein Team tragen?

Er köpfelt alles weg: Innenverteidiger van Dijk. AP

Das spricht für sie: Wenn es stimmt, dass man Meisterschaften in der Verteidigung gewinnt, dann spricht einiges für Holland. Die Fünferkette mit Liverpools Van Dijk, Manchester Citys Aké und Ajaxs Timber in der Mitte sowie Inter Mailands Dumfries und Ajaxs Blind auf den Seiten genügt höchsten Ansprüchen. Zumal das ganze Teamgefüge defensiv sehr gut organisiert ist – die Handschrift von Trainer Van Gaal. Gepaart war diese starke Abwehrleistung bis jetzt mit unglaublicher Effizienz in der Offensive, einem weiteren Puzzleteil, mit dem man in einem Turnier sehr weit kommt. Gegen die USA etwa genügten drei Schüsse zu einer komfortablen 2:0-Pausenführung.

Die Fragezeichen: Hinten dicht, vorne effizient. Ja, aber gegen wen? Den Senegal, den man erst in den Schlussminuten bezwang. Ecuador, gegen das es nicht zum Sieg reichte. Gegen den überforderten Gastgeber Katar und schliesslich gegen naive und unerfahrene Amerikaner. Ganz allgemein gilt: Individuell ist Holland – abgesehen von Van Dijk und de Jong – auf keiner Position auf Augenhöhe mit Brasilien, Frankreich oder England.

Luka Modric, der Captain von Kroatien. AP

Das spricht für sie: Gerade an grossen Turnieren hilft es, wenn man eingespielt ist, sich jahrelang kennt. Das trifft auf die Kroaten zu wie auf kaum ein anderes Team. Verteidiger Lovren, die Mittelfeldspieler Brozovic, Modric und Kovacic, Flügelstürmer Perisic: Sie alle kennen sich schon seit vielen Jahren, haben es gemeinsam in den WM-Final 2018 geschafft. Von so viel Routine und Vertrautheit können die meisten anderen Viertelfinalteilnehmer nur träumen.

Die Fragezeichen: Routiniert, ja, das sind die Kroaten ohne Zweifel. Aber sie sind halt auch schon ganz schön alt, gerade für Schlüsselspieler wie Lovren (33), Modric (37) oder Perisic (33) gilt das. Das kann noch zu einem Nachteil werden. Zudem fehlt es dem kroatischen Kader in der Breite an Qualität. Da ist der eine oder andere dabei, der noch zu Hause in Kroatien spielt oder etwa in Schottland. Und dann fehlt vorne im Sturmzentrum eine Nummer neun. Kroatien hat keinen Mandzukic mehr, der für gehobene internationale Klasse steht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen