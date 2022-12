Richarlison ist Brasiliens grosser Trumpf an der Fussball-WM

Fussball-WM Das Glück der Brasilianer: Sie haben Richarlison, die Taube für Tore und den Frieden Keine Nationalmannschaft ist mit derart viel Ballast nach Katar gereist wie die brasilianische. Das Team soll aus der Ferne ein zerstrittenes Land einen und gefälligst mit dem WM-Pokal zurückkehren. Bis jetzt sind die Brasilianer auf Kurs. Dank Richarlison, der Taube. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Marquihos (links) feiert Richarlison nach dessen Tor zum 3:0 gegen Südkorea. Manu Fernandez / AP

Richarlison? Das Fragezeichen ist verschwunden. Spätestens seit seinem ersten WM-Einsatz kennt ihn die Welt. Beim ersten Treffer gegen Serbien staubt der 25-jährige Stürmer humorlos ab. Der zweite aber ist ein Kunstwerk, wie von Picasso gemalt, von Maria Callas gesungen oder von Max Frisch geschrieben. Oder alles zusammen. Jedenfalls ein Opus, das nicht so schnell verblassen wird, wahrscheinlich sogar seine Karriere überdauert. Richarlison also legt sich mit dem linken Fuss eine halbhohe Flanke zurecht, dreht sich um die eigene Achse, und trifft mit einem Seitfallzieher zum 2:0. Richarlison geht viral, weltweit.

Nach seinem nächsten künstlerisch wertvollen Beitrag beim 4:1-Achtelfinalsieg gegen Südkorea – Richarlison jongliert den Ball in grösster Bedrängnis erst dreimal mit dem Kopf, ehe er abspielt, die Lücke sieht, Tempo aufnimmt, den Ball zurückerhält und souverän zum 3:0 trifft – ist er schon bei drei WM-Treffern. Das ist ziemlich gut für einen, der vor der WM ausserhalb von Brasilien keinen erhöhten Puls bei den Fans auslöste.

Richarlisons Wundertor per Seitfallzieher im Spiel gegen Serbien. Darko Vojinovic / AP

Einem, dem im Anschluss an Richarlisons Treffer die Zornesröte ins Gesicht steigt, ist Roy Keane. Nicht wegen der Ballkunst. Sondern, wegen der harmlosen Tänzchen nach den Toren. «Respektlos» findet es der frühere Star von Manchester United. Darüber, wie es um Keans Respekt gegenüber den Gegnern steht, kann Erling Haalands Vater Alf-Inge einiges erzählen. Es war Keane, der mit einem Foul der brutalsten Sorte die Karriere Haalands beendete und dem am Boden liegenden Norweger entgegenfauchte: «Nimm das, du Schwein.»

In Brasilien gibt es grössere Probleme als die One-Love-Binde

Man kann von den Tanzeinlagen halten, was man will. Aber für die weit über 200 Millionen Menschen in Brasilien ist jeder Tanz ihrer Fussballhelden wie ein kleiner Schritt zu einem besseren Leben. Klar, in Europa fragt man sich, ob man den Fussballern mit Protest-Forderungen zu viel Ballast für die Reise nach Katar mitgegeben hat. Aber die Brasilianer sind mit ganz anderem Gewicht in Doha gelandet. Sie wurden zwar im Unterschied zu den Kickern aus Europa mehrheitlich verschont von Fragen über die Menschenrechtslage in Katar. Und die One-Love-Binde war in Brasilien schlicht kein Thema, weil es andere, aus ihrer Sicht grössere Probleme gab.

Brasilien ist gespalten. Hier die Bolosonaristen, dort die Lulaner. Die Risse gehen durch Dörfer, Städte, Quartiere, Büros, Familien und Fussballteams. Ein riesiges Land, durchzogen von unzähligen tiefen Gräben, was sich in brutalen Strassenschlachten zeigt. Und dann kumuliert die Krise auch noch kurz vor der WM, Ende Oktober, als Brasilien Bolsonaro ab- und Lula reinwählt.

So wird die brasilianische Mannschaft auf die Reise geschickt, mit dem Auftrag, das Land aus dem fernen Katar zu einen und gefälligst mit dem WM-Pokal nach Hause zurückzukehren. Wobei das eine mit dem anderen eng verknüpft ist. Was die Sache aber nicht einfacher macht. Schliesslich erkennt man aus der Vogelperspektive, wie sich auch durch das Team selbst ein tiefer Graben zieht.

Neymar bettelt, obwohl er drei Millionen Euro im Monat verdient

Das hat viel mit Neymar, und etwas weniger mit den Teamsenioren Thiago Silva und Dani Alves zu tun. Neymar polarisiert allein schon wegen seines protzigen Getues auf den sozialen Medien. Nun aber macht er sich noch unbeliebter. Neymar lässt sich wie Silva und Alves von Bolsonaro, in dem die Hälfte der Bevölkerung einen wütenden Faschisten sehen, vor den Karren spannen. Neymar tut es, so wird spekuliert, weil er sich mit Bolsonaro eher auf einen Erlass von Steuerschulden einigen kann als mit dem Sozialdemokraten Lula. Doch in einem Land, in dem 30 Millionen Menschen eher zu wenig als zu viel zu essen haben, kommt das nicht nur gut an. Erst recht, wenn man wie Neymar drei Millionen Euro pro Monat allein mit Fussballspielen verdient.

Zum Glück der Brasilianer hat Nationaltrainer Tite daran gedacht, eine Taube mit nach Katar zu nehmen. Walter Casagrande, ein Nationalspieler aus den 80er-Jahren, sagte in einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung»: «Neymar hat in Brasilien keine Wurzeln mehr. Es gibt einen grossen Widerstand gegen ihn, Dani Alves und Thiago Silva. Aber Richarlison hat es geschafft, das Klima zu ändern, weil er der brasilianischen Gesellschaft noch nahe ist.»

In Brasilien nennen sie Richarlison die Taube. Und nun sieht auch die Welt, dass die Taube nicht nur Frieden bringt, sondern auch Tore schiesst. Sicher, auf den Strassen sind immer noch die letzten Zombies des Putsches unterwegs, wie der berühmte brasilianische Journalist Xico Sa schreibt. Aber unterdessen kramen auch wieder die ersten ihr Neymar-Shirt aus dem Schrank, die Lula gewählt haben.

Der Eindruck täuscht: Neymar (links) und Richarlison gehen nicht getrennte Wege. Noushad Thekkayil / EPA

Je mehr Tore Neymar vorbereitet oder selber erzielt, desto kleiner wird er als Reizfigur. Aber das gilt für fast alle brasilianischen Spieler. Einzig Richarlison, den lieben sie alle. Weil er gegen Armut und die Zerstörung des Amazonas kämpft, weil er zehn Prozent seines Gehalts spendet, weil er sich gegen Rassismus, Gewalt an Frauen und für die Rechte der LGBTQ-Community einsetzt, weil er während der Pandemie die Menschen zum Impfen aufruft, während Bolsonaro von einer kleinen Grippe spricht. Und natürlich, weil der Stürmer der Tottenham Hotspur fabelhafte Tore schiesst.

Doch zumindest ein verbissener Ire hat keine Freude an Richarlison: Roy Keane. Aber erst, wenn sich bei Richarlison ein Lächeln über die sonst ausdruckslose Mimik schiebt, er mit den abgewickelten Armen Flügel bildet, mit der Nase im Rhythmus pickt und es ihm die Mitspieler, Trainer Tite und Abermillionen in Brasilien gleichtun. Oh, wie schön ist der Taubentanz.

