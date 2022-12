Jude Bellingham, was für ein super Spieler

Fussball-WM Der alte Junge: Jude Bellingham ist mit 19 schon die grosse Figur im englischen Mittelfeld Jude Bellingham ist erst 19, tritt aber auf wie einer aus dem Weisenrat. Im Viertelfinal von heute Abend gegen Frankreich hofft England auf den Mittelfeldspieler. Der ist so vieles in einem, dass man sich fragt, wie das sein kann. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Jude Bellingham ist schon der Dreh- und Angelpunkt im englischen Mittelfeld. AP

Es ist alles ziemlich mühsam für die Engländer an diesem Abend. WM-Achtelfinal gegen Senegal, eine Pflichtaufgabe, eigentlich. Aber eben, auf dem Platz sieht das dann anders aus. Die Afrikaner setzen vorne Nadelstiche, und hinten stehen sie gut, legen ein dichtes Abwehrnetz über ihre Platzhälfte.

Fast 38 Minuten lang geht das so. Von den Engländern kommt nicht viel. Doch dann sieht ein junger Mann endlich ein wenig Raum, und er rast hinein, bekommt den Ball, berührt ihn genau so oft wie nötig, passt ihn weiter - 1:0 für England. Und ein paar Minuten später spurtet dieser junge Mann schon wieder über den Platz. Diesmal hat er den Ball am eigenen Strafraum erbeutet, jetzt treibt er ihn bis in die gegnerische Hälfte, öffnet schliesslich den Raum mit einem Pass.

Ein paar Momente später steht es 2:0. Aus dem komplizierten Spiel ist ein einfaches geworden. Der junge Mann im englischen Mittelfeld hat es im Nu verwandelt. Jude Bellingham heisst er, gerade einmal 19 Jahre alt ist er. Und auch das erst seit ein paar Monaten.

Ist Bellingham, was England noch fehlte?

19 Jahre alt erst. Und doch ist Bellingham vor dem Klassiker im Viertelfinal gegen Frankreich der englische Hoffnungsträger. Auf der Insel erheben sie bis heute Besitzansprüche auf den Fussball, doch das selbst ernannte Mutterland wartet schon ewig auf einen Titel, seit der WM 1966. Zuletzt haben sich die Engländer angenähert, WM-Halbfinal 2018, EM-Final 2021.

Und jetzt steht da in ihrem Mittelfeld Jude Bellingham, dieser junge Mann, über den Trainer Gareth Southgate sagt, dass er bisher ein bemerkenswertes Turnier spiele für einen so jungen Spieler. Der so viel in einem ist, dass man sich fragt: Kann das wirklich wahr sein? Und: Ist er, was England noch fehlte?

Nach dem Spiel gegen Senegal gibt Bellingham ein Fernsehinterview, er nimmt es zum Anlass, seinen Mittelfeldkollegen Jordan Henderson ausführlich zu loben, den Mann, dem er das erste Tor aufgelegt hat. Henderson ist 32 Jahre alt, Captain von Liverpool, englischer Meister und Champions-League-Sieger, aber in England durchaus umstritten. Bellingham sagt, man solle Henderson endlich ein wenig Respekt zollen.

Für Routinier Henderson hatte Jüngling Bellingham zuletzt warme Worte übrig. AP

So weit ist Bellingham, der Jüngste im englischen Team, schon: Er glänzt selbst und lobt dann die Routiniers. Und weil er das auch noch so eloquent tut, klingt er ein wenig wie einer aus dem Weisenrat. Bellingham ist ein ganz schön alter Junger.

Übel nimmt ihm das niemand, weil längst allen klar ist: Für Bellingham gelten die üblichen Regeln nicht. Er war schon immer viel weiter als alle anderen. Das beginnt in Birmingham, der Stadt, in deren Nähe er aufwächst. Mit 16 Jahren und 38 Tagen debütiert er für Birmingham City in der zweithöchsten englischen Liga.

Die Championship gilt als hart und kompetitiv wie kaum eine andere Liga. Bellingham kommt - und bestreitet 41 Spiele bis zum Saisonende. Als er im Sommer darauf als kurz nach seinem 17. Geburtstag zu Borussia Dortmund wechselt, für 25 Millionen Euro, da beschliessen sie in Birmingham, dass Bellinghams Rückennummer 22 nie mehr vergeben werden soll. Eine solche Ehre für einen Fussballer, der eine Saison für einen Jugendklub hinter sich hat? Das finden damals viele Leute in England ziemlich lustig.

Der älteste 19-Jährige aller Zeiten

Mittlerweile lacht niemand mehr. In Dortmund war Bellingham auch schon mal Captain. Trainer Edin Terzic sagt über ihn, er sei der älteste 19-Jährige, den er je gesehen habe. Bellingham gilt auch noch als: intelligent, bescheiden, abgeklärt, unglaublich zielstrebig. Von sich selbst sagt er einmal, er habe dieses Feuer in seinem Bauch, und ein anderes Mal, dass er stets an den Fussball denke, schon fast besessen von ihm sei.

Gegen Senegal war er der erste Teenager seit Michael Owen, der für England ein K.o.-Runden-Spiel beginnen durfte; debütiert hatte er im Nationalteam bereits als 17-Jähriger. Das ist erstaunlich für einen, dessen Habitat das Mittelfeld ist. Dort jagt er Bälle. Öffnet Räume, mit Pässen und Dribblings. Setzt zu Tempoläufen an.

Er kann viele Dinge auf einmal, und es scheint ihn keine Mühe zu kosten. Wer ihm zuschaut, wie er über den Platz gleitet, bald diese Rolle einnimmt und bald jene, und ihn danach reden hört, dem kommt der Gedanke, dass dieser Bellingham ein Kunstprodukt ist. Entworfen im Trainerlehrgang, Klasse 2022.

Aber es gibt Bellingham tatsächlich, und nächsten Sommer dürfte er für eine gewaltige Summe aus Dortmund weggehen; es gibt kaum einen Topklub, der ihn nicht will. Seine Rückennummer ist die 22; er trägt sie, weil ihm ein Jugendtrainer einst sagte, er könne im Mittelfeld alles sein, eine 4, eine 8, eine 10 - eben eine 22.

Das Dortmund-Trikot dürfte Bellingham nicht mehr lange tragen. EPA

Wer alles kann, will zuweilen zu viel machen, auch Bellingham ist das schon passiert. Und wer so früh schon so gross wird, wer immer schnurstracks nach oben eilt, der läuft in Gefahr, früh zu verglühen, gerade als junger Engländer. Dort sagen sie gerne, dass das Nationalshirt besonders schwer sei. Bellingham aber hat es bisher nur beflügelt, wie ihn überhaupt alles zu beflügeln scheint.

