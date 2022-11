Der weisse Zauberer Renard will mit den Saudis in den Achtelfinal

Fussball-WM Der Fuchs zaubert wieder: Hervé Renard will mit Saudi-Arabien in den Achtelfinal Hervé Renard kann heute mit Saudi-Arabien ins Achtelfinal einziehen – es wäre nicht das erste Wunder des französischen Trainers. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Hervé Renard will mit Saudi-Arabien in den Achtelfinal. Bild: AP

Zaubern soll er können, dieser Hervé Renard, das sagen sie ihm in Afrika schon lange nach. «Le sorcier blanc», so nennt man ihn dort, der weisse Zauberer. Das hat ein bisschen etwas mit den weissen Hemden zu tun, die Renard seit vielen Jahren trägt, aus Aberglaube. Und es hat viel zu tun mit den Wundern, die er dort vollbracht hat.

Mittlerweile hat Renard – übersetzt bedeutet sein Name Fuchs – Afrika verlassen. Er ist jetzt der Trainer von Saudi-Arabien, und mit den Wundern macht er einfach weiter, auch an der WM in Katar hat er schon eines geschafft: 2:1 gegen Argentinien zum Auftakt. 2:1 gegen das Argentinien von Messi, das mit einer Serie von 36 Spielen ohne Niederlage angereist war und als Mitfavorit.

Den Grössten aller Zeiten besiegt: Messi bei der Niederlage gegen Saudi-Arabien. Bild: AP

Das zweite Wunder soll heute folgen, ein Sieg gegen Mexiko im letzten Gruppenspiel, dann stünde Saudi-Arabien sicher im Achtelfinal. Argentinien und Polen würden dann im anderen Spiel ausmachen, wer den Saudis folgt.

Das bedeutet auch, dass es bei einem saudischen Sieg nur Messi oder Robert Lewandowski im Achtelfinal geben kann, aber nicht beide. Und das alles wegen Hervé Renard, dem 54-Jährigen, der schon viel gesehen hat in seiner Karriere, aber in einem WM-Achtelfinal stand er noch nie. Saudi-Arabien hat das einmal geschafft, 1994.

Als Fussballer musste er nebenbei noch putzen

Diesen Sommer weilt Renard in Cannes in den Ferien, es ist eine Rückkehr für ihn, weil er dort gelebt hat. Es gibt in der Stadt eine Putzfirma, die er einst geführt hat. Dort hilft Renard nun einen Tag lang mit, er putzt und leert Kübel, so wie früher, als er ein Fussballer war, der zum Leben nicht genug verdient.

Der Fussball, sagt Renard, als er diese Geschichte dem Sportportal «The Athletic» erzählt, sei nicht das reale Leben. Es könne schwierig sein, die Füsse auf dem Boden zu halten. Deshalb wollte er wieder mal putzen gehen.

Als Fussballer bringt Renard es nicht weit, er spielt zwar in Cannes mal an der Seite des jungen Zinedine Zidane, aber Spuren hinterlässt er keine. Er landet bald in unteren französischen Ligen, putzt am Morgen, spielt am Nachmittag, macht die Trainerausbildung.

Anfang der Nullerjahre hat Renard dann das Glück, dass sein Weg den von Claude Le Roy kreuzt, einem französischen Trainer, der die Welt bereist und Kamerun, Malaysia und den Senegal betreut hat. Nun will Le Roy nach China, und er braucht noch einen Assistenten. Renard bekommt den Job.

Von Le Roy lernt der junge Mann viel, er wird eine Art Vaterfigur für ihn. Und Renard tut es seinem Mentor gleich: Er wird ein Fussballreisender, macht sich fern der Heimat einen Namen, in Afrika vor allem, wo er zweimal den Afrika-Cup gewinnt. 2012 mit Sambia, einem gewaltigen Aussenseiter.

2015 mit der Elfenbeinküste, das diesem Titel schon ewig nachjagt, eine ganze goldene Generation lang. Aber erst jetzt, wo Renard da ist und Didier Drogba, der grosse Stürmer, nicht mehr, reicht es endlich.

Nach drei Jahren und einer WM-Teilnahme mit Marokko kommt Renard 2019 nach Saudi-Arabien. Als sein Team dann an der WM in Katar gegen Argentinien zur Pause mit 0:1 zurückliegt, tritt er in die Kabine und hält eine Rede, deren Video später um die ganze Welt gehen wird.

Zuerst sitzt Renard inmitten seiner Spieler, steht dann auf, spricht lauter und lauter, «gebt alles», ruft er, geht in die Knie, breitet die Arme aus, tänzelt wie ein Kämpfer, der sich zum Angriff rüstet, «seid so», ruft er, und schliesslich: «Allez. Come on. Bewegt euch.»

Einer seiner Spieler, Abdulelah Al-Malki, wird später sagen, sie hätten einen verrückten Trainer, er habe sie dazu gebracht, Gras fressen zu wollen. Nach der Pause dauert es drei Minuten bis zum saudischen Ausgleich und fünf weitere bis zum 2:1. Die Argentinier wissen nicht, wie ihnen geschieht.

In Frankreich fühlt er sich zu wenig wertgeschätzt

Der saudische Sieg ist einer für die Geschichtsbücher, eine Sensation, wie es sie kaum einmal gegeben hat. Ein Wunder, nicht mehr und nicht weniger. Zumal Renards Fussballer alle in der heimischen Liga spielen.

Tor ins Glück: Salem Al-Dawsari trifft zum 2:1 gegen Argentinien. Bild: AP

Der Franzose freut sich über einen Sieg, der «für immer bleiben» werde, aber dass er nun der Protagonist eines Videos ist, das viral geht, gefällt ihm nicht. Er findet, dass es seine Rolle auf die des Motivators reduziert.

Dabei, sagt er in einem Fernsehinterview, stecke viel mehr hinter dem Sieg gegen Argentinien, vor allem Detailarbeit, um seine Spieler perfekt einzustellen. Aber jetzt sei er wieder der Mann, der nur laut schreien könne.

Renard klingt wie einer, der findet, dass seine Arbeit zu wenig gewürdigt wird, gerade in Frankreich, der alten Heimat. Dort hat er sich zweimal in der obersten Liga versucht, in Sochaux und Lille, aber lange ging das nicht gut.

In Afrika sagte einmal jemand über Renard, dass er es verstehe, seinen Teams eine Seele zu verleihen und Energie. Er ist keiner dieser Nationaltrainer, die vorsichtig spielen lassen und erst einmal darauf bedacht sind, kein Tor zu kassieren.

Der Renard-Fussball ist anders. Und eigentlich keiner für Aussenseiter. Da wird viel gelaufen, hoch gepresst, die Abwehr weit weg vom eigenen Tor aufgereiht. Ganz schön mutig. Und auch: Ganz schön riskant.

Im Achtelfinal könnte Frankreich warten

In Saudi-Arabien ordnet Mohammed bin Salman nach der Sensation gegen Argentinien einen Feiertag an. Der saudische Kronprinz hat den Sport in den letzten Jahren für sich entdeckt, er dient ihm wie anderen Herrschern aus den Golfstaaten als Instrument der Macht und der Imagepolitur. Es gibt neuerdings Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien, einen englischen Fussballklub im Besitz des Staatsfonds und eine mit saudischem Geld gegründete Golftour.

Der saudische Kronprinz bin Salman (ganz rechts) mit Fifa-Präsident Infantino und dem Emir von Katar an der WM-Eröffnungsfeier. Bild: AP

Hervé Renard hat seinen Vertrag unlängst bis 2027 verlängert, und vielleicht bleibt er ja noch länger, bis 2030. Dann wollen die Saudis den ganz grossen Wurf landen und die Fussball-WM ausrichten, mit Griechenland und Ägypten. Wenn er auf die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien angesprochen wird, tut Renard, was viele Leute aus der Sportbranche tun, die im Sold der Golfstaaten stehen: Vor allem über die Fortschritte reden, die es gegeben habe.

Über das Spiel gegen Mexiko sagt Renard, es sei das drittwichtigste seiner Karriere, nach den beiden Afrika-Cup-Finals. Seinem Team garantiert nach der unglücklichen Niederlage gegen Polen ein Sieg das Weiterkommen, unter gewissen Umständen reicht sogar schon ein Punkt. Und wer könnte dann im Achtelfinal warten? Frankreich, ausgerechnet.

