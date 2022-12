Fussball-WM Frankreichs Schlüsselspieler ohne Tore: Griezmann ist neu mehr Kämpfer als Künstler Beim Weltmeistertitel 2018 war Antoine Griezmann Torjäger, vier Jahre später ist seine Rolle im französischen Nationalteam noch viel wichtiger – obwohl er keine Tore mehr schiesst. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 15.12.2022, 14.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Antoine Griezmann freut sich über den Einzug in den WM-Final. Francisco Seco / AP

Begonnen hat alles mit einem flapsigen Spruch. Im Oktober 2019, so erzählt es die Legende, soll Trainer Didier Deschamps nach einem müden 1:0-Sieg gegen Island beim Abendessen Griezmann zugerufen haben: «Weisst du, dass du ein sehr guter defensiver Mittelfeldspieler wärst?» Der Angesprochene soll nur gelächelt haben.

Zu jenem Zeitpunkt hatte sich Antoine Griezmann im französischen Nationalteam als Kreativspieler etabliert. An der EM 2016 war er Toptorjäger gewesen, an der WM 2018 der beste französische WM-Torschütze beim Titelgewinn. Eine Rolle für ihn im defensiven Mittelfeld? Kaum vorstellbar. Doch aus dem flapsigen Spruch von Deschamps wurde ernst. Und so ist aus dem einstigen Kreativspieler an dieser WM gegen den Ball der vielleicht beste zentrale Mittelfeldspieler geworden. Griezmann schafft es, Mittelfeld und Angriff perfekt miteinander zu verbinden, und hilft mit seiner Erfahrung dem ansonsten jungen zentralen Mittelfeld der Franzosen in der Organisation.

Gegen Marokko ist Griezmann (links) oft gegen den Ball gefordert – und wird zum Spieler des Spiels gewählt. Ronald Wittek / EPA

Es gibt diese Szene aus dem Halbfinal gegen Marokko, als Griezmann im eigenen Strafraum den Ball klärt und dann seine Mitspieler koordiniert. Seine Rolle ist eine andere geworden, unwichtiger ist sie gleichwohl nicht, auch wenn Griezmann noch kein einziges Tor erzielt hat. «Er kann das Tempo des Spiels bestimmen. Er kann es schnell machen oder beruhigen. Er hat eine sehr wichtige Rolle und gibt dem Team sehr viel, sowohl auf als auch neben dem Platz», lobt Innenverteidiger Raphael Varane. Und Trainer Deschamps sagt: «Ich verlange jetzt andere Dinge von ihm, aber es ist nicht so, dass wir ihn geopfert hätten. Er interpretiert seine Rolle sehr intelligent und schafft ein Gleichgewicht.»

Griezmann fiel einst durch das französische Raster

Griezmanns Biografie hatte zunächst nicht vorhergesehen, dass er es überhaupt zum Fussballprofi schaffen würde. Zwar war sein Grossvater Amaro Lopes in den 1950er-Jahren ebenfalls Fussballprofi gewesen, doch Antoine fiel in Frankreich durch alle Raster. Zu schmächtig, lautete das Urteil. Durch einen Scout fand er den Weg ins baskische San Sebastian, wo er auf den uruguayischen Jugendtrainer Martin Lasarte traf.

Unter Diego Simeone bei Atlético lernt Antoine Griezmann auch die Arbeit gegen den Ball. Francisco Seco / AP

Noch heute schätzt Griezmann den uruguayischen Spielstil, in dem Kampf und Intensität eine ebenso grosse Rolle spielt wie die Kunst am Ball. Unter Lasarte lernt er seinen etwas schmächtigeren Körper richtig einzusetzen und setzt sich als Flügelspieler fest im spanischen Profiteam. 2014 darf er erstmals mit dem französischen Team an die WM, rennt dort bei der 0:1-Niederlage im Viertelfinal gegen Deutschland auf der linken Seite auf und ab. Danach wechselt er zu Atlético Madrid, wo unter Trainer Diego Simeone die Arbeit gegen den Ball wichtiger ist als jene mit Ball. Ist Atlético im Besitz des runden Leders, sorgt Griezmann für das spielerische Element. Hat er den Ball am Fuss, wird er auch im französischen Kollektiv zum Künstler.

Griezmann ist der Spieler mit den meisten Abwehrpressing-Aktionen

Mit dem Ball agieren die Franzosen in einem 4-2-1-3-System, Griezmann geniesst dann als Spielmacher grosse Freiheiten. Dann spielt er so viele Schlüsselpässe wie kein anderer an diesem Turnier. Schon 18 seiner Pässe führten zu einem Torabschluss, drei zu einem Treffer. Gegen den Ball agiert Frankreich in einem 4-4-2, weil Flügelstürmer Kylian Mbappé nur wenig defensive Arbeit wahrnimmt. Griezmann agiert dann gemeinsam mit Aurélien Tchouaméni auf der Doppelsechs, verteidigt dabei konsequent gegen den Ball. Dabei brilliert er in allen Statistiken: Er gewinnt gegen Dänemark am meisten Zweikämpfe, läuft gegen Polen die grösste Distanz zurück und grätscht gegen England am häufigsten. Er kommt im ganzen Turnier auf so viele Abwehrpressing-Aktionen wie keiner seiner Mitspieler.

Zwei so unterschiedliche Stars Frankreichs: Kylian Mbappé (links) und Antoine Griezmann. Georgi Licovski / EPA

Dass Antoine Griezmann auch an dieser WM eine wichtige Rolle im französischen Team einnehmen würde, war nach seinen letzten Jahren nicht abzusehen. 2019 hat er Atlético für die festgeschrieben Ablösesumme von 120 Millionen Euro in Richtung Barcelona verlassen, glücklich wurde er in Katalonien jedoch nie. Seine Spielweise passte nicht in das Tiki-Taka-Team, Griezmann wurde von den Fans belächelt und als Chancentod abgestempelt. Dazu kamen finanzielle Probleme des Klubs, als einer Topverdiener ohne Leistungsausweis sollte er gehen.

Bei Barcelona landete Griezmann auf dem Abstellgleis. Joan Monfort/AP (8. Dezember 2020)

2021 ging Griezmann zurück zu Atlético, doch das Kapitel Barcelona war noch nicht ganz abgeschlossen. Sein Leihvertrag enthielt eine Klausel, wonach er deutlich teurer geworden wäre, wenn er lange eingesetzt worden wäre. Und so durfte er für Atlético in vielen Spielen nur weniger als eine halbe Stunde ran. Erst im Oktober konnten sich die Klubs einigen.

Doch in all der Zeit war seine Rolle im französischen Team nie gefährdet. Deschamps und Griezmann schätzen sich und vertrauen einander. In den letzten 72 Länderspielen Frankreichs stand Griezmann immer auf dem Platz, zuletzt in veränderter Rolle. «Die Mannschaft braucht mich im Herzen des Spiels», sagt Antoine Griezmann. Spielmacher in der Offensive und Abräumer in der Defensive: Aus dem einstigen Torjäger ist jener sehr gute defensive Mittelfeldspieler geworden, den Deschamps schon 2019 in ihm gesehen hatte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen