Panini-Fieber: Der grosse Elternratgeber

Fussball-WM Hilfe, mein Kind ist im Panini-Fieber – das ist der ultimative Ratgeber für Eltern Seit einer Woche sind die Panini-Bildli zur WM 2022 im Handel – hier beantworten wir die wichtigsten Fragen. 10.09.2022

Das Tauschfieber ist wieder ausgebrochen. Andrea Stalder

80 Seiten, 670 Sticker: Das geht ja ganz schön ins Geld. Wo gibt es die Paninis am günstigsten?

Es lohnt sich, Preise zu vergleichen. Panini gibt zwar eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.10 Franken pro Päckchen mit 5 Stickern heraus. Allerdings kriegt man die Bildli deutlich günstiger, wenn man etwa in der Migros oder bei Lidl zur 100er-Box greift. Die gibt es derzeit für 75 Franken. Macht pro Tüte nur 75 Rappen – und damit einen Drittel weniger als am Kiosk. Dort kostet das Päckchen 1.10, die 100er-Box 110 Franken. Andere Anbieter verlangen etwa 89 Franken für die Box (Media Markt) oder 79.95 (Manor).

1.10 für ein Päckchen, also 22 Rappen pro Bildli – war das schon immer so?

Nein, aber seit längerem. Für die EM im Jahr 2016 lag die Preisempfehlung seitens Panini noch bei einem Franken, was 20 Rappen pro Bildli ergibt. Und einst, in den 1990er-Jahren, gab es die Sticker für 10 Rappen – damals steckten noch sechs Bildli in den Tüten, die 60 Rappen kosteten. In Deutschland liegt die aktuelle Preisempfehlung bei einem Euro pro Päckli. Ezio Bassi, Geschäftsführer von Panini Schweiz, verweist indes auf den «starken Preiswettbewerb» in der Schweiz – dadurch sind die Sticker heuer hierzulande teils günstiger als im Ausland.

Mein Kind liebt Paninis, aber in seiner Schule sammelt sonst fast niemand. Gibt es eine Alternative im Internet?

Ja, diverse Online-Tauschbörsen, die alle ungefähr nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Nach der Registrierung gibt man an, welche Sticker einem noch fehlen und welche man doppelt besitzt. Das System gleicht die Alben aller Teilnehmer ab und schlägt einem den idealen Tauschpartner vor. Wenn beide einem Tausch zustimmen, erhält man die jeweiligen Kontaktdaten, danach muss man sich die Bildli nur noch per Post zuschicken.

In der Schule wird zwar munter getauscht, aber gewisse Bildli hat einfach niemand im Angebot. Was tun?

Es gibt da einen letzten Ausweg: Einfach direkt auf der Website von Panini bestellen. Das ist allerdings teurer, 40 Rappen pro Bildli. Pro Bestellung sind maximal 50 Sticker zugelassen; total dürfen fünf Bestellungen platziert werden. Wer schon mit dem Gedanken gespielt hat, gleich das ganze Album zu bestellen: geht nicht.

Sonst bricht das Sammelfieber im Frühsommer aus, jetzt im September – warum eigentlich?

Eine gute Frage, und die Antwort darauf hat viel mit der Fifa zu tun und der Vergabe der WM nach Katar, dem winzigen Wüstenstaat. Dort wird es im Sommer bis zu 50 Grad heiss – kein Fussballklima. Und so beschloss der Fussball-Weltverband, dass die WM dieses Jahr im November und Dezember stattfinden soll.

Mein Kind vermisst Italien im neusten Album – warum fehlt das Team?

Ganz einfach: Der Europameister hat es nicht geschafft, sich zu qualifizieren, wie schon bei der WM 2018 in Russland. In der Qualifikation landete Italien hinter der Schweiz und verlor dann im Playoff gegen Nordmazedonien.

Gibt es eigentlich auch Frauen-Bildli?

Ja, auch für die EM in diesem Sommer hat Panini ein Album gemacht. Laut Bassi ist die Nachfrage noch «weit weg» von jener bei den Männern, steigt aber stetig an.

Der Nachwuchs hat schon letztes Jahr, bei der verschobenen EM, gesammelt – wieso sind jetzt plötzlich 32 statt 24 Teams im Heft?

Bei einer WM spielen mehr Mannschaften mit als an einer EM – eben 32 in acht Vierergruppen. Und damit es hier schon mal erwähnt ist: Ab der WM 2026 sind dann sogar 48 Teams dabei.

Fehlt im Panini-Album: der FCB-Kanadier Liam Millar. Freshfocus

Mein Kind vermisst Liam Millar, den Kanadier des FC Basel. Warum hat es der nicht ins Heft geschafft?

Mit den Spielern ist es so eine Sache. Panini trifft eine Auswahl, ohne den Kader kennen zu können – und dazu noch eine kleinere Auswahl mit nur 18 statt 26 Spielern. Da kann es schon mal passieren, dass einer wie Millar durchrutscht. Der Flügelspieler hat es zuletzt zwar meist in den Kader der Kanadier geschafft, aber selten auf den Platz. Laut Bassi werden die Spieler anhand von Statistiken – etwa den Einsatzzeiten – ausgewählt, und teilweise auch in Absprache mit den Verbänden.

Eigentlich ist ja nichts mehr analog, schon gar nicht in der Welt unserer Kinder – gibt es auch die Panini-Alben im Netz?

Das Panini-Album gibt es tatsächlich auch in der digitalen Welt. Per App auf dem Smartphone oder im Browser am Computer kann man auch ganz virtuell auf Bildli-Jagd gehen. Das Online-Album ist aber nicht mit dem Originalen aus Papier zu vergleichen. Pro Tag erhält man in der App ein Gratispäckchen, wenn man sich registriert sogar deren zwei. Durch das Eingeben von Codes kann man die Anzahl Päckchen auf maximal vier pro Tag erhöhen. Die Codes findet man auf jedem analogen Päckchen oder etwa auf Coca-Cola-Flaschen. Eine Möglichkeit, virtuelle Päckchen zu kaufen, gibt es nicht.

Wieso sehen die Sticker, die ich in Deutschland gekauft habe, anders aus?

Panini bringt für den Schweizer Markt seit der WM 2010 eine Sonderedition heraus. Die Sticker der in der Schweiz erhältlichen Oryx-Edition unterscheiden sich leicht im Design und der Qualität. Ezio Bassi begründet das mit der Bedeutung des Schweizer Markts: Nirgendwo werden pro Kopf mehr Bildli verkauft als hier.

Gibt es auch künftig Panini-Bildli?

Im Frühling wurde bekannt, dass Panini die Lizenzrechte für die Fussball-EM 2024 und 2028 an den schon länger expandierenden US-Konkurrenten Topps verloren hat. Die WM-Rechte hält Panini aktuell noch, doch ob das auch für die nächste Austragung gilt, ist geheim. Ezio Bassi will sich zu den Zukunftsplänen seiner Firma nicht im Detail äussern, sagt aber, dass Gespräche mit der Fifa liefen – und Panini auf jeden Fall auch künftig Alben produzieren werde.

