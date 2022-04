Die WM-Gegner Brasilien, Serbien und Kamerun im Portrait

Fussball-WM Katar Die WM-Gegner Brasilien, Serbien und Kamerun im Porträt Die Schweizer Nati trifft an der Fussball-WM 2022 in Katar auf Brasilien, Serbien und Kamerun. Wir stellen die drei Gruppen-Gegner im Porträt vor. Christian Brägger 01.04.2022, 20.52 Uhr

Die drei Gruppen-Gegner in der Übersicht Brasilien

Serbien

Kamerun

Ballzauberer für die Seleção: Superstar Neymar. Keystone

Weltrangliste: 1 – Trainer: Tite – Star: Neymar

Brasilien, Rekordweltmeister mit fünf Titeln, ist auch gleich die Nummer 1 der Fifa-Welt. Und stets Sehnsuchtsmannschaft wie Zufluchtsort für Fussballfans. Seit elf Spielen ist die Seleção unbesiegt, die letzte Niederlage gegen Argentinien im Sommer 2021 war dafür umso schmerzlicher: Im Final der Copa America. Ansonsten? Eine Ansammlung vieler Stars mit einem der grössten Fussballtalente weltweit: Vinícius Júnior. Und in deren Epizentrum? Natürlich er, Neymar, der PSG-Flügelspieler mit eigener Netflixdoku, der vom grossen Wurf träumen lässt, aber eine Faible für Fallsucht und Dramen hat.

Den Glanz früherer, glorreicher Zeiten jedoch, den hat das Team von Trainer Tite längst verloren, auch der Spielstil ist unterdessen nicht mehr nur technischer Ballzauber, sondern an die taktischen Finessen der Europäer angepasst. Den letzten grossen Titel gab’s an der Copa America 2019, Weltmeister wurde Brasilien zuletzt 2002. Fakt ist: Es verliert zwar selten, aber es gewinnt die grossen Spiele kaum mehr. An Tite ist es, dies nun an der WM in Katar zu ändern – am Grossanlass vor vier Jahren scheiterte sein Team im Viertelfinal an Belgien.

Was bei Brasilien auch immer mitschwingt: Das Volk leidet, die Wirtschaft ebenfalls, eigentlich ist nach der Heim-WM 2014 nichts so gekommen, wie erhofft. Umso mehr sehnen sich Land und Leute den sechsten Weltmeistertitel herbei – er wäre willkommene Arznei und idealer Sauerstoffspender.

Der Juve-Star in Serbiens Reihen: Dušan Vlahović. Keystone

Weltrangliste: 25 – Trainer: Dragan Stojković – Star: Dušan Vlahović

Autsch! Bloss nicht, aber es musste ja so kommen! In der WM-Qualifikation überzeugten die Serben, im letzten Spiel holten sie sich mit dem 2:1 in Lissabon gegen Ronaldo und Co. das Ticket auf direktem Weg. Dies zum dritten Mal, seit es 2006 als eigenständiger Staat antritt. Was erstaunt: An eine EM schaffte es das Land noch nie. Dafür ist die jüngste Bilanz ganz gut: Seit Oktober 2020 verlor man bei 20 Auftritten einzig zweimal – es waren Testspiele.

Die Mannschaft von Dragan Stojković – er war früher selbst ein begnadeter Fussballer – gilt als talentiert, unberechenbar. Als Stimmungsteam, das an guten Tagen jeden schlagen kann. Im Sturm kann Serbien auf den Torriecher von Juve-Profi Dušan Vlahović und im Mittelfeld auf das Auge von Lazio-Akteur Sergej Milinković-Savić zählen. Ganz zu schweigen von Dušan Tadić, der filigrane Techniker, der seit Jahren für Ajax Amsterdam aufläuft und eigentlich eine Weltkarriere hätte hinlegen müssen.

Der Nationalstolz der Serben schwingt immer mit (das kennt man ja auch bei Novak Djokovic), die Fans sind eine Einheit und deren Ruf nicht nur gut. Da kann es für einen Gegner schon mal unangenehm werden. Bisweilen stehen sich die Spieler oder die serbische Politik auch selbst im Weg, beschäftigen sich mit Nebenschauplätzen, wenn zum Beispiel eine Drohne mit albanischer Flagge ins Stadion fliegt. Was das Land dann daran hindert, so richtig durchzustarten.

Von Fulham derzeit an Napoli ausgeliehen: André Zambo Anguissa. Keystone

Weltrangliste: 37 – Trainer: Rigobert Song – Star: André Zambo Anguissa

Kamerun war heuer der Gastgeber des Afrika Cup. Und schied im Halbfinal gegen Ägypten denkbar knapp im Penaltyschiessen aus. In der Barrage der WM-Qualifikation wendete sich das Blatt, und Kamerun kam gegen Algerien denkbar knapp über die Verlängerung in der allerletzten Minute an die WM – es ist die achte Teilnahme, häufiger hat es keine Mannschaft vom Kontinent an die Endrunde geschafft. Nicht nur deswegen gilt sie dort als die beste, als die «unzähmbaren Löwen».

Rigobert Song ist der Nationalcoach, weil der Staatspräsident das vor zwei Monaten so angeordnet hat. Song war schon einmal auf diesem Posten, und früher spielte er selbst: Für Liverpool, West Ham, Köln, Galatasaray. Er ist mit 137 Länderspielen Rekordnationalspieler. Erst deren 27 vereint der 26-jährige Goalie André Onana, der bis zum vergangenen November eine einjährige Dopingsperre absitzen musste bei Ajax. Und in den Jugendjahren in der legendären Nachwuchsakademie Barcelonas ausgebildet wurde.

Es gibt tausend Geschichten über das fussballverrückte Land, die Deutschen Volker Finke und Winnie Schäfer waren hier ja schon Trainer. Und Roger Milla als ältester WM-Torschütze, vor allem aber Samuel Eto’o weltweite Legenden. In jedem Fall hat es immer geheissen: Wenn es ein afrikanisches Team erstmals an einer WM in einen Halbfinal schafft, dann ist es: Kamerun, das wirtschaftlich so sehr leidet. Der nächste Versuch wird nun in Katar lanciert.

