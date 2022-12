Das ist das Erfolgsrezept der sensationellen Marokkaner

Fussball-WM Marokko ist die Sensation an dieser WM – so funktioniert das Spiel des Aussenseiters Sie haben kaum den Ball, ziehen in der eigenen Hälfte zwei Abwehrreihen auf und schalten rasch um: Das ist Erfolgsrezept der Nordafrikaner. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Jubel ohne Ende: Marokko trifft heute im Halbfinal auf Frankreich. AP

Marokko im WM-Halbfinal: Damit hat niemand gerechnet, und doch ist es so gekommen. Was hat es möglich gemacht? Nach diesem Erfolgsrezept funktioniert das marokkanische Spiel.

Fussball ist das Spiel der kleinen Margen. Solange man kein Tor kassiert, braucht es zum Sieg nur eines: ein einziges eigenes Tor.

Und wenn es etwas gibt, dass die Marokkaner gut können, dann das: keine Tore zulassen. An dieser WM wurden sie bisher nur von Kanada überwunden. Und selbst da waren es nicht die Kanadier, die ins marokkanische Tor trafen. Das übernahmen die Nordafrikaner gleich selbst. Nayef Aguerd, der Innenverteidiger, lenkte eine Hereingabe ins eigene Tor ab. Es ist bis heute das einzige Gegentor, das Marokko unter Trainer Walid Regragui kassiert hat. Der 47-Jährige hat sein Amt im August angetreten. Seither hat Marokko acht Spiele bestritten.

Ein Gegentor in acht Spielen, das ist herausragend, und keine Gegentore als Basis des Erfolgs, das klingt simpel. Ist es natürlich nicht. Wie macht Regragui das? Beginnen wir mit dem Fundament.

Die Zahl der Gegentore legt es nahe: Im marokkanischen Spiel ist alles darauf ausgelegt, kein Tor zu kassieren. In der gegnerischen Platzhälfte sieht man die Marokkaner kaum einmal einen Ball jagen. Sie formieren sich lieber in einem tiefen oder mittelhohen Verteidigungsblock. Dort verteidigen sie mit zwei Viererketten, wobei gegen Frankreich mit Captain Roman Saïss, Nayef Aguerd und Noussair Mazraoui gleich drei Stammverteidiger wegen Verletzungen fraglich sind. Zwischen den Ketten agiert Sofyane Amrabat als Abräumer. Das Ergebnis: Marokko hat pro Spiel die zweitmeisten Bälle aller Teams abgefangen.

Es gibt im marokkanischen Defensivspiel noch zwei weitere Zutaten. Zum einen ist das Härte. Pro Spiel haben die Marokkaner die sechstmeisten Fouls begangen, wobei sie kaum gelbe Karten kassieren, im Schnitt nur eine pro Spiel – nur zwei Teams kommen auf weniger.

Zum anderen treten sie sehr solidarisch und diszipliniert auf. Beispielhaft zeigt sich das auf den Seiten. Dort spielen Sofiane Boufal und Hakim Ziyech, offensive Flügel und eigentlich Freigeister. Doch ohne Ball findet man sie stets in der eigenen Platzhälfte, nahe beim Aussenverteidiger. So sorgen sie in der Defensive für eine Überzahl und verhindern Flanken in den Strafraum. Das Ergebnis: Der Gegner läuft auf, rennt sich fest – und versucht dann, den Ball auf die andere Seite zu verlagern, wo sich die Geschichte wiederholt. Das führt uns zum nächsten Befund.

In einer Rangliste findet man Marokko erst weit hinten: beim Ballbesitz. Es gibt sich damit zufrieden, den Ball nur während etwa eines Drittels der Spielzeit in den eigenen Reihen zu haben. Das ist hinter Costa Rica der zweittiefste Wert von allen WM-Teilnehmern. Doch anders als die Mittelamerikaner verhindert Marokko, dass der Gegner mit dem vielen Ballbesitz auch etwas anstellen kann.

Von den im Turnier verbliebenen Mannschaften lässt nur Argentinien pro Spiel weniger gefährliche Situationen zu. Es gibt eben verschiedene Wege, ein Spiel zu kontrollieren. Mannschaften wie Spanien (74 Prozent Ballbesitz) oder England (62) machen das lieber mit dem Ball. Marokko überlässt ihn dem Gegner, aber das heisst nicht, dass es die Sache nicht im Griff hat.

Eine Frage aber ist noch offen. Fussball ist bekanntlich ein Spiel der kleinen Margen. Es ist gut, kein Tor zu kassieren. Aber zum Gewinnen braucht es schon auch noch ein eigenes. Und das machen die Marokkaner so.

Um an einer WM in den Halbfinal zu kommen, braucht es in erster Linie viel Können und taktisches Geschick, aber natürlich gehört auch eine Portion Glück dazu. Das hatten die Marokkaner. Drei ihrer fünf Tore haben sie auch erzielt, weil der gegnerische Goalie unglücklich aussah – zuletzt im Viertelfinal der Portugiese Diogo Costa.

Diogo Costa, der portugiesische Goalie, kommt beim marokkanischen Tor im Viertelfinal zu spät – Youssef En-Nesyri profitiert. AP

Und sonst? Erspielen sie ihre Chancen aus Standardsituationen und mit raschem Umschaltspiel, wobei Hakim Ziyech die meisten Torgelegenheiten kreiert und Youssef En-Nesyri mit zwei Treffern der marokkanische Toptorschütze ist. Am stärksten sind die Marokkaner über die rechte Seite, wo neben Ziyech Aussenverteidiger Achraf Hakimi auf- und abstürmt. In ihrem Dunstkreis hält sich auch Azzedine Ounahi, einer der beiden 8er, gerne auf.

