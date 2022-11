Murat Yakin: «Wir sind gut genug, um Brasilien zu schlagen»

Fussball-WM Murat Yakin: «Mit unserer Mannschaft ist vieles möglich – wir sind gut genug, um Brasilien zu schlagen» Am Montag bestreiten die Schweizer ihr zweites Gruppenspiel. Gegen Brasilien sind sie Aussenseiter, glauben dennoch an ihre Chance. Für den Schweizer Trainer ist es auch eine Begegnung mit jenem Nationalteam, das ihn in der Kindheit bewegte. Christian Brägger, Doha 2 Kommentare 27.11.2022, 17.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zuversichtlich: Murat Yakin und Xherdan Shaqiri an der Pressekonferenz für das Brasilien-Spiel. Abir Sultan / EPA

Sie heissen Nico Elvedi, Remo Freuler, Granit Xhaka. Ganz schlicht, ganz einfach. Künstlernamen wie die brasilianischen Stars haben die Schweizer nicht. Brauchen sie auch nicht. Ebenfalls nichts Gekünsteltes lag in den Worten Murat Yakins, als der Nationaltrainer vor dem Abflug nach Katar sagte: «Wir wissen, dass wir gut genug sind, um Brasilien schlagen zu können.» Es waren Worte, die vor Überzeugung und innerer Ruhe strotzten.

Seither sind zwei Wochen vergangen und die Schweizer mit drei Punkten gut in die WM gestartet. Und Yakin bleibt dabei: «Ja, wir können Brasilien schlagen. Die Tagesform entscheidet. Das Momentum. Wie wir vorbereitet sind. Sie haben diese Pflicht, diese Aufgabe, Weltmeister zu werden. Mit unserer Mannschaft ist vieles möglich.»

Die Seleção als Gegner. Das ist eine riesige Kiste, die wohl schwierigste Aufgabe für jede Nation derzeit.

Brasilien in Yakins Kinderstube

Als Kind hat man Träume, Fussballträume. Die Schweizer verhehlen nicht, dass da die südamerikanischen Ballkünstler auch immer präsent waren. Bei Yakin kam das so, weil Mutter Emine ein riesiger Fan der Brasilianer ist und diese deswegen im Wohnzimmer der Grossfamilie stets präsent waren. Oder besser: im TV-Bild, und in den Schwärmereien. So gesehen stehen sie auch etwas für den Zauber der Kindheit.

Umso mehr freut sich Yakin seit der Auslosung auf diese Begegnung. Und erinnert sich an der Pressekonferenz genau daran, wie er als Bub in der Schule mehrfach grosse Vorträge über Pelé und Co. gehalten hat. «Vielleicht bin ich auch deshalb Fussballer geworden.»

Spannende Ausgangslage und Gedankenspiele

Die Ausgangslage in der Gruppe präsentiert sich spannend. Allgemein wird prognostiziert, dass sich die Schweizer mit den Serben zum Abschluss im Direktduell ums Weiterkommen streiten; Yakin erwartet einen Sieg der Serben gegen Kamerun. Das könnte zu den Gedankenspielen führen, dass der Nationalcoach gegen Brasilien umstellt.

Manuel Akanji oder Nico Elvedi womöglich schont, die beide mit der gelben Karte vorbelastet sind und bei einer weiteren gesperrt wären. Auf eine Dreierkette mit zwei defensiven Helfern auf der Seite setzt. Gar auf Ricardo Rodriguez verzichtet, der nicht mehr der Schnellste ist und Mühe haben könnte mit dem hohen Tempo der brasilianischen Offensive.

Unzertrennlich: Granit Xhaka (rechts) und Ricardo Rodriguez im Training. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Um es kurz zu machen. Derlei Gedanken sind Yakin fern, auch wenn er dafür bekannt ist, ein Gambler zu sein. Doch mit solchen taktischen respektive personellen Veränderungen ist bei genauem Zuhören nicht zu rechen, und der Nationaltrainer begründet das auch. Weil es beispielsweise um die Intelligenz auf dem Rasen geht, um das Zustellen, die richtige Portion Aggressivität.

«Man kann auch mit schnellen Spielern schlecht aussehen, wenn das Timing nicht stimmt.»

Es geht auch darum, nicht schon jetzt an Serbien oder sogar daran zu denken, mit welchem Torverhältnis die Schweiz in jene wohl schicksalhafte Begegnung gehen könnte. Bedeutet: Es gilt jetzt aufs Gaspedal zu drücken und auf die eigenen Stärken zu vertrauen. Für alles andere finden sich Lösungen.

Shaqiri glaubt an die Schweizer Chance

Xherdan Shaqiri, der den Nationaltrainer an die Pressekonferenz begleitet, sagt: «Wir wissen, was wir können. Wir haben Fortschritte erzielt und gegen grosse Mannschaften zuletzt gepunktet. Wir wollen dagegenhalten.» Das Schweizer Duo, da steht Shaqiri seinem Trainer in Nichts nach, hinterlässt einen guten Eindruck. Und eben: Es betont unentwegt, dass die Brasilianer verwundbar seien. Shaqiri etwa sagt:

«Auch sie haben ihre Schwächen. Wir müssen die wenigen Chancen nützen, um den Exploit zu schaffen.»

Und natürlich haben die Schweizer auch Trümpfe. Breel Embolo und Shaqiri sind an 14 der 22 Tore beteiligt, die in der Ära Yakin gefallen sind. Am häufigsten treffen sie über die rechte Seite, was kaum überrascht bei Silvan Widmers Offensivdrang. Gut sind die Schweizer auch bei Eckbällen, hier gelten die Brasilianer als verwundbar wie bei ihrem heftigen Gegenpressing, sofern dieses nicht funktioniert. Zudem rücken ihre beiden Aussenverteidiger oft in die Mitte, das schafft zwar Übergewichte, offenbart aber auch Lücken.

Okafor fällt aus – Yakin lässt eine Frage offen

Trotzdem gilt zu bedenken: Auf Noah Okafor, der als blitzschneller Vertikalspieler eine starke Option gewesen wäre wie damals in Rom beim 1:1 gegen Italien, muss Yakin wegen muskulärer Probleme verzichten. Und in den letzten 40 WM-Gruppenspielen hat Brasilien nur einmal verloren, zudem fast immer ein Tor erzielt.

Trainer Murat Yakin weist seine Spieler an. Toto Marti/Freshfocus

Als Aktiver spielte Yakin nie mit der Schweiz gegen Brasilien. Nun holt er das heute im 974-Stadion nach, das so heisst, weil es aus 974 Schiffscontainern erstellt wurde. Ist es seine grösste Partie als Trainer? Auf dies Frage schweigt er, ist sichtlich bewegt. «Fragt mich das nach dem Spiel. Ich habe mir diesbezüglich keine Gedanken gemacht, ich geniesse es einfach, dass wir hier sind. Es wird für mich emotional.» Freude, Emotionen und eine Steigerung im Vergleich zum Auftakt gegen Kamerun, das sind die Zutaten für eine Überraschung. Und mit Sicherheit drückt Mutter Emine für einmal nicht den Brasilianern die Daumen.

Mögliche Aufstellung

Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Frei, ; Shaqiri, Vargas; Embolo.

2 Kommentare Kurt Baumgartner vor 39 Minuten 1 Empfehlung "Sie lernen es nie, wie immer ein Hauch von grösster Selbstüberschätzung, der Sieg gegen Kamarun war sicher nicht schlecht, aber die Brasilianer sind da ein ganz anderes Kaliber, egal mit oder ohne Neymar , mal sehen was kommt"Mfg Kurt Baumgartner 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen