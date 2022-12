Das grosse Finale des Lionel Messi

Fussball-WM Nach jedem Tor denkt er an seine Grossmutter – Lionel Messi vor dem grossen Final Am Sonntag, im WM-Final gegen Frankreich, kann Lionel Messi seine Karriere vollenden. Für immer verändert hat der kleine Argentinier den Fussball aber schon viel früher. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Ein Spiel bis zur Ewigkeit: Lionel Messi. AP

Fast alles im Fussball ist käuflich, das weiss niemand besser als die Katarer. Sie holten sich die WM ins Wüstenland. Und sie haben dafür gesorgt, dass die derzeit grössten Figuren des Weltfussballs für ihren Verein Paris Saint-Germain spielen: Kylian Mbappé und ­Lionel Messi.

Fast alles im Fussball ist käuflich, aber eben: nur fast alles. Für die Geschichten gilt das nicht, für die grosse Erzählung, die ein Turnier prägt. Die schreibt immer noch das Spiel. Und da braucht es ein wenig Glück. Doch auch dieses ist dem WM-Ausrichter hold. Der Final ist noch nicht gespielt, aber es steht bereits fest, wessen Geschichte für immer mit der WM 2022 verbunden bleiben wird. Jene von Lionel Messi.

Ganz egal, ob der Argentinier am Sonntag Weltmeister wird oder eben nicht: Man wird noch lange darüber sprechen. Entweder über das Drama von Messi, dem Unvollendeten. Oder über das Glück von Messi, dem endlich Vollendeten.

Es ist bisher seine WM: Topskorer Messi steht schon bei fünf Toren und drei Assists. AP

Messi statt Menschenrechte: So und nicht anders hätte sich Katar die Erzählung zu seiner WM bestellt.

Der lange Schatten des Diego Maradona

Der kleine Argentinier hat den Fussball längst so verändert, dass man ihn in zwei Epochen unterteilen muss: jene vor ­Messi und jene danach. Längst hat der 35-Jährige so viele Titel gewonnen, so viele Tore erzielt, so ­viele Momente kreiert, dass ihm ein Platz im Pantheon des Fussballs sicher ist, neben Namen wie Pelé und, natürlich, Maradona.

Aber dieser WM-Final wird Messis Karriere doch definieren, anders geht es gar nicht, zu viel kommt zusammen.

In Katar wimmelt es gerade nur so vor Argentiniern. Und wo sie auch auftauchen, dauert es nicht lange, bis sie dieses Lied anstimmen, das zum Soundtrack der WM geworden ist.

Die Argentinier singen dann davon, dass sie träumen von der «Tercera», dem dritten WM-­Titel nach 1978 und 1986. Sie singen von Diego, den sie im Himmel sehen können, an der Seite seiner Eltern, und dass alle drei von dort oben aus Lionel anfeuern.

So ist das mit den Argentiniern und dem Fussball: Es geht um Leben und Tod und nichts weniger. Und immer auch um Diego Maradona, das so verehrte Genie, das sein Land vor 36 Jahren fast eigenhändig zum WM-Titel schleppte. Es ist bis heute der letzte geblieben.

Messi haben die Argentinier nie so geliebt wie den zerbrechlicheren, menschlicheren Maradona, und lange sah es so aus, als ob das alles zu viel sei für ihn, die ständigen Vergleiche, dieser riesige Schatten Maradonas.

Messi neben Maradona, dem Mann mit dem riesigen Schatten. Keystone

Es gab eine Zeit, in der Messi all dem entfliehen wollte, 2016 war das. Argentinien hatte im Final der Copa América gegen Chile verloren, auch, weil Messi im Penaltyschiessen gescheitert war.

Nach der Niederlage im Final der Copa América 2016 tritt Messi kurzzeitig zurück. Getty

Im vierten Final mit Argentinien verlor er zum vierten Mal. Messi weinte und verkündete den Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Das Beste für alle sei das, sagte er damals. Er habe alles versucht, aber ein Titel mit Argentinien sei ihm wohl nicht vergönnt.

In Katar ist Messi da, als ihn Argentinien braucht

Messi liess sich bald zu einer Rückkehr überreden. Er hat mittlerweile einen Titel mit Argentinien gewonnen, die Copa América 2021. Und an dieser WM, seiner letzten, wie er schon vor dem Turnier sagte, wächst Messi und wächst. Er sei kein Anführer, haben sie in Argentinien lange über ihn gesagt. Nicht zuletzt Maradona war dieser Meinung und äusserte sie in den Jahren vor seinem Tod 2020 auch.

In Katar sagte Messi, dass Maradona dem Team aus dem Himmel helfe. Vor allem aber ist es er, der für Argentinien da ist, als es ihn dringend braucht.

Die Südamerikaner reisen mit einer Serie von 36 Spielen ohne Niederlage an, doch im ersten Gruppenspiel verlieren sie gegen Saudi-Arabien mit 1:2. Es ist eine der grössten Sensationen der WM-Geschichte, ein Schock für alle. Am meisten für Messi.

Zum WM-Start erlebt Messi einen Schock – 1:2 gegen Aussenseiter Saudi-Arabien. AP

Im zweiten Spiel gegen Mexiko geht es schon um alles. Es entsteht ein Spiel, das dieses Wort nicht verdient, weil es eher einer Schlacht gleicht, Zweikampf reiht sich an Zweikampf, die Spieler verkeilen sich ineinander.

Bis zu Messis Moment.

Eben hat er noch einen Freistoss übers Tor geschossen und dabei wie einer ausgesehen, dem wieder alles zu viel wird. Doch diesmal ist es anders. Minute 64, der Ball gelangt zu ihm, der schon gesehen hat, dass er ein wenig Raum vor sich hat. Dorthin legt er sich den Ball. Schuss, aus 20 Metern ungefähr.

Und Tor. Ein klassischer Messi, weil er schneller denkt als alle anderen und das Spiel mit einer Aktion in neue Bahnen lenkt.

Eine zentnerschwere Last fällt ab: Lionel Messi nach dem 1:0 gegen Mexiko. AP

Auf der Trainerbank haben Assistent Pablo Aimar und Trainer Lionel Scaloni Tränen der Erleichterung in den Augen. Nun wird das Turnier ein anderes für Argentinien, es rast in den Final, und Messi steuert fünf Tore und drei Assists bei – er ist WM-Topskorer.

Als es im Viertelfinal gegen Holland hoch zu- und hergeht, wird auch der sonst so ruhige Messi zum Wilden. Noch lange nach dem Spiel peitscht das Adrenalin durch seinen Körper, die Welt bekommt das mit, als er den Holländer Wout Weghorst vor laufenden Kameras wegschickt. «Was schaust du, Dummkopf? Geh weiter», sagt er zu ihm.

Es ist die Szene dieser WM, die Messis Metamorphose illustriert. In der Masia, der Jugendakademie des FC Barcelona, in die er schon als 13-Jähriger kommt, nennen sie ihn einst «El Mudo», der Stumme. Bis heute gilt er als wortkarger, introvertierter Zeitgenosse. Aber an dieser WM explodiert er; seine letzte grosse Mission liefert dafür den Funken.

Als Kind braucht er Hormone, um wenigstens 169 Zentimeter gross zu werden

Von der Heimatstadt Rosario nach Doha: Es war ein weiter Weg für Messi. Dank der Grossmutter spielt er zum ersten Mal Fussball, bis heute schickt er nach jedem Tor Grüsse zu ihr in den Himmel. Als Kind ist Messi ein Zwerg, aber dieser Zwerg blüht auf, wenn er den Ball am Fuss hat. Schon früh geht er weg aus der Heimat, weil der Familie das Geld fehlt für die Hormonbehandlung, die ihn schliesslich doch noch 169 Zentimeter gross werden lässt.

Messi als Knirps in Argentinien – er braucht Wachstumshormone, um wenigstens 169 Zentimeter gross zu werden. Getty

Jahrelang muss sich Messi abends eine Spritze ins Bein setzen; der FC Barcelona ist der Klub, der ihm diese Behandlung zu Ende bezahlt, und er ist auch der Grund, warum Messi ohne Mutter und Geschwister aufwachsen muss. Sie kehren zurück nach Argentinien, das Heimweh.

In Barcelona schiesst Messi bald Tor um Tor, gewinnt Titel um Titel, liefert sich diesen Zweikampf mit Cristiano Ronaldo, der die Welt in Atem hält und die beiden antreibt. Messi und Ronaldo setzen Marken, wie sie unmöglich schienen, sie machen jahrelang die Auszeichnung zum Weltfussballer untereinander aus.

Messi nach dem Sieg in der Champions League 2011 mit dem FC Barcelona. Getty

Und sie tragen den Fussball noch weiter in die Welt hinaus, erschliessen als perfekte Botschafter neue Märkte. Spielerlöhne, Klubumsätze und Fifa-Einnahmen sind in ihrer Ära rasant gewachsen. Ihre Rekorde haben den Massstab verändert, an dem sich künftige Weltstars messen lassen müssen. In Doha kann Messi seinen ewigen Rivalen nun endgültig abhängen. Denn Weltmeister wird Ronaldo nicht mehr.

Messi 2015 mit dem ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo. Keystone

Für Messi steht der Final gegen Frankreich auch für eine zweite Chance, die kaum ein Fussballer bekommt. Er hat schon mal im WM-Final gestanden, diesem grössten aller Spiele. 2014 ist das, im Maracana von Rio, der Heimat des Erzrivalen Brasilien, ausgerechnet.

Es ist ein Spiel auf Messers Schneide, so, wie es WM-Finals fast immer sind. Messi serviert Gonzalo Higuain das Tor zum 1:0, doch dieser vergibt. Am Ende jubelt Deutschland. Alles, das weiss auch Messi, kann auch er in solchen Spielen nicht alleine erledigen; er braucht seine Mitspieler, und, ja, selbst Messi: auch ein wenig Glück. Mal schauen, ob es nicht nur dem WM-Gastgeber Katar vergönnt ist –, sondern auch ihm.

Messi nach der Niederlage im WM-Final 2014 gegen Deutschland. Getty

