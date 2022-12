Niclas Füllkrug ist Deutschlands WM-Held

Fussball-WM Niclas Füllkrug: Vor 14 Monaten spielte er nicht mal in der 2. Liga, jetzt ist er Deutschlands WM-Retter Er ist schon 29 und seine internationale Karriere noch nicht mal einen Monat alt. Trotzdem fordert man in Deutschland: Mut zur Lücke. Der Stürmer mit der Zahnlücke soll es auch im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica richten, in dem Deutschland einen Sieg fürs Weiterkommen braucht. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Deutschlands Trainer Hansi Flick weiss, bei wem er sich nach dem 1:1 gegen Spanien bedanken muss: Torschütze Niclas Füllkrug. Matthias Schrader / AP

Deutschland ist wohl der glücklichste Tabellenletzte dieser Fussball-WM. Das hat einerseits viel mit Japan zu tun, das im zweiten Spiel gegen Costa Rica (0:1) das Achtelfinal-Ticket nicht löst. Das hat andererseits auch mit dem 1:1 der Deutschen gegen Spanien zu tun, das Manuel Neuer zum Spruch verleitete: «Wir leben noch!»

Das Deutschland noch lebt, hat wiederum viel mit einem Spieler zu tun, über den die Fussballwelt nun rätselt, wo sich dieser all die Jahre versteckt hat: Niclas Füllkrug. Oder Fülle. Oder Lücke, wegen der markanten Zahnlücke. Oder hässlicher Vogel.

Fülle, Lücke oder hässlicher Vogel. Niclas Füllkrug hat viele Spitznamen. Matthias Schrader / AP

Noch hat Füllkrug mehr Spitznamen als Länderspiele. Was nicht verwundert, wenn wir 14 Monate zurückblenden. Damals kickt er mit Werder Bremen in der zweiten Liga. Wobei kicken in diesem Zusammenhang zu gnädig ist. Häufig ist er Ersatz und wenn er doch mal ran darf, stolpert Füllkrug durch die Stadien von Karlsruhe, Dresden oder Rostock. Weshalb gespottet wird: Der trifft den Mannschaftsbus nicht mal aus drei Metern Entfernung.

Kein Werner, kein Nmecha: Bleibt noch Füllkrug

Erst, als er Anfang September nach fünf Spielen in der 1. Bundesliga ebenso oft trifft, fällt Füllkrugs Name auch mal im Zusammenhang mit der Nationalelf. Aber stets mit einem Fragezeichen versehen. Reicht das wirklich? Ist die WM-Bühne nicht eine Nummer zu gross für einen, der in seiner Karriere nicht über Fürth, Nürnberg, Hannover und Bremen hinausgekommen ist? Die Fragen bleiben. Selbst als er für die verletzten Stürmer Timo Werner und Lukas Nmecha als bester Deutscher Torschütze der Bundesliga für die WM nominiert wird.

Okay, eine Sturmkante für den absoluten Notfall. Oder, wenn keines der vielen Juwelen im Team der Deutschen glitzert. Aber ist das nicht genau die Rolle von Thomas Müller? Diesem Strassenfussballer, der in keine Schublade passt, dem in einer Szene die schwierigsten Dinge gelingen und in der nächsten die einfachsten misslingen? Der Spiele aus dem Nichts entscheidet, obwohl bei es ihm nicht immer geschmeidig ausschaut. Oder gerade deswegen. Egal, Müller ist ein Reisser, die Juwelen sind Juwelen, fast immer schön anzuschauen aber nicht immer effizient.

Trainer Hansi Flick sieht das ähnlich. Müller beginnt neben all den Musialas, Gnabrys, Gündogans und Havertz’. Fülle sitzt auf der Bank. Aber der Notfall trifft schon im ersten Spiel ein. Japan gleicht gegen Deutschland zum 1:1 aus. Wer in diesem Spiel ein Auge auf Kai Havertz wirft, fragt sich einmal mehr: Was wäre Havertz mit Wucht, Leidenschaft und Torinstinkt? So etwas wie Erling Haaland. Aber dieser ist Norweger, steht Flick nicht zur Verfügung. Dafür Füllkrug. Dieser kommt in der 79. Minute für Havertz. Kann aber nichts mehr ausrichten und steht sogar auf dem Platz, als die entfesselten Japaner den 2:1-Siegtreffer erzielen.

Doch der nächste Notfall kommt bald. Gegen Spanien. Wieder spielt Deutschland sehr ordentlich. Aber wieder sinniert man: Was bringen all die hübschen Kombinationen, wenn keiner vornedrin steht, der die Kunst vollenden kann? Dieses Mal wird Füllkrug beim Stand von 0:1 eingewechselt. Für Müller, der sich vorne versuchen darf, obwohl er kein Neuner ist.

Füllkrugs (Nummer 9) grosser Moment: Er hämmert den Ball gegen Spanien zum 1:1 ins Tor. Rungroj Yongrit / EPA

Dieses Mal hat Füllkrug seinen grossen Moment. Wobei man eher sagen muss: Lücke hat den Mut, sich diesen Moment zu klauen. Denn wenn Musiala, der wohl selbst mit verbundenen Augen den Ball in der Luft halten kann, während er sich die Schuhe bindet, im gegnerischen Strafraum zum Abschluss ansetzt, sollte man als Füllkrug einfach nur zuschauen und geniessen. Aber das tut Fülle nicht. Er schnappt sich den Ball von Musiala und hämmert das Ding zum 1:1 ins Tor.

Müller findet Füllkrug überragend

«Dafür, dass er erst so kurz dabei ist, ist er relativ laut und traut sich vieles zu. Er tut der Mannschaft gut», berichtet Gündogan. «Emotional überragend, dass Fülle den so reinnagelt», sagt Müller. Und Trainer Flick? «Ein richtig guter Junge mit dem Herzen am richtigen Fleck.»

Was für eine Tellerwäscher-Geschichte. Neu-Millionär Füllkrug aber tut so, als wäre es nichts Aussergewöhnliches, als hätte er eben für Bremen den 1:1-Ausgleich in Augsburg erzielt. Nichts deutet in seinem Verhalten darauf, dass er grossen Teilen einer grossen Nation die Freude an der Fussball-WM zurückgebracht hat. «Freut mich, dass ich hier sofort einen Stempel hinterlassen konnte und es die Mannschaft es gut findet, dass ich dabei bin. So kann’s weitergehen.»

Ob es für ihn so weitergeht? In Deutschland sind die Meinungen gemacht. Füllkrug statt Flasche leer – einverstanden, das ist etwas polemisch. Aber Müller hat in zwei Spielen noch keinen Torschuss abgegeben. Und weil Leroy Sané meldet, dass es dem Knie wieder besser gehe und «ich wieder von Anfang an spielen kann», könnte es für das heutige Spiel gegen Costa Rica eng werden für Müller in der Startformation.

Doch Müller hat eine andere Idee: «Lücke vorne drin, ich dahinter, das wär’s.» Ob das Flick auch so sieht? Klar, Deutschland muss gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass Japan gegen Spanien nichts holt. Sonst ist wie 2018 und 2021 schon nach der Gruppenphase Schluss mit lustig. Aber Füllkrug deswegen gleich von Beginn weg bringen?

Vielleicht aber findet Flick auch plötzlich gefallen an einem echten Mittelstürmer. Dafür brauchen Trainer bekanntlich etwas länger als Fans. Aber: Choupo-Moting (Kamerun), Giroud (Frankreich), Kane (England), Mitrovic (Serbien) und, und, und: Wir sehen sie wieder häufiger, diese kräftigen Sturmkanten, die nicht dribbeln können und kein Spektakel bieten, die eigentlich nie viel mehr können als Toreschiessen. Aber geht es im Fussball nicht genau darum, wer mehr Tore schiesst?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen