Sascha Ruefer erinnert an Papst Franziskus

Fussball WM Sascha Ruefer: Bei Startspiel der Schweizer Fussballnationalmannschaft spricht er zutiefst menschlich wie einst Papst Franziskus Sascha Ruefer wird als Reporter die Stimme der Schweiz, der Schweizer und Schweizerinnen. Beim Eröffnungsspiel der Schweiz gegen Kamerun war er souverän. Christian Berzins 1 Kommentar 24.11.2022, 14.30 Uhr

Sascha Ruefer schürt Emotionen aus tiefstem Herzen. SRF/Oscar Alessio / Aargauer Zeitung

«Die Zeit, sie rast an uns vorbei» philosophiert Sascha Ruefer bald nach dem Anpfiff. Doch noch ists 10.30 Uhr und die Zeit steht still. Jeder Beitrag aus dem Studio ist schön gemacht, wir aber warten auf den Anpfiff und den Moment, an dem die Stimme der Schweiz übernimmt: Mit und für uns die Schweizer Fussballnationalmannschaft zum Sieg führen soll…und wird.

Ruefer eröffnet seine Morgenshow spontan «Mit einem Lächeln begegnet man der Welt» und er verkündet uns, dass ein Startspiel eine Angelegenheit von schwierigem Ausmass, aber vor allem auch eine Kopfsache sei. Aber zum Glück: «Die Schweizer haben alles, was es braucht.»

Ruefer ist kribbelig, nervös, aber auch erwartungsvoll. Und vielleicht sitzt er gerade deswegen lange aufs Maul: Nichts zu falschen Fans, nichts zu den leeren Reihen im Stadion. In der 18. Minute wagt er die erste Analyse: «Es braucht Einzelaktionen, um sich numerische Vorteile verschaffen zu können.» Ruefer fällt das Reden umso leichter. Immerhin neun Minuten lang.

Wehe, wenn Ruefer ins Plaudern kommt

Dann kommt er dummerweise ins Plaudern, erzählt über das letzte Spiel des Schiedsrichters vor der WM, das «aus dem Ufer gelaufen» sei. Was solls, ein Wortschuss kann auch mal ins Kraut gehen, Hauptsache etwas mit See. Ruefer wirkt alsbald souverän, punktet mit starken Betonungen, die aber nicht wie bei den Schweizer Kollegen künstlich hörbar gemacht sind, sondern die aus dem Bauch und dem Herzen kommen. So schürt er Emotionen.

Abseits, Handspiel? Wir werden es nie erfahren, auch Ruefer lässt es mit dem Werweissen gut sein. Der Ball ist rund, er rollt weiter. Nächste Chance, nächster Irrtum. So ist das Leben. Ruefer verbeisst sich für einmal in keine Aktion und das ist gut so.

Noch am Vortag konnte er sich beim zweiten Tor der Japaner nicht beruhigen, musste nach «Nico Schlotterbecks schlottern die Knie» noch und noch einen Kalauer produzieren. Sie wurden nicht besser. Bereits aus den vergangenen zwei Einsätzen wissen wir, dass Ruefer die neue Nachspielzeitregel dumm findet, doch nach 45 Minuten reagiert er souverän mit einem süffigen Schuss Sarkasmus. «Nachspielzeit dürfte es eigentlich 0 geben, das heisst, dass etwa vier bis fünf Minuten nachgespielt werden», sagt er trocken…und wird abgestraft. Bloss zwei Minuten werden nachgespielt. Kein Nachtreten.

Die zweite Halbzeit beginnt. «Laue Kost, lauwarme Kost» habe man geboten bekommen und schickt «En Guete!» in Richtung Schweiz, winkt in unsere Küchen und Büros wie ein Papst Franziskus, als er frischgewählt auf den Petersplatz trat und ein zutiefst menschliches «Buona sera» sagte. Ruefer weiss, dass wir keine bierseligen Partys feiern, sondern dass da Tausende vor ihrem Nudelsalat sitzen.

Er kann auch von der Kanzel donnern

Nach solchen Worten sind wir eins mit ihm, akzeptieren, dass er das Spiel in unseren Kopf diktiert, dass er auch mal von der Kanzel donnert, belehrt und schimpft. Und so nähert sich das Spiel zufällig dem Ende und Ruefer bleibt bis zur Chance von Seferovic ruhig.

«Einzelaktionen können den Unterschied machen, zugeschnitten auf Shaqiri», sagte Sascha Ruefer zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ricardo Mazalan / AP

«Einzelaktionen können den Unterschied machen, zugeschnitten auf Shaqiri», sagte er zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wer spielte den goldenen, genialen Pass auf Embolo? Shaqiri. «Es ist nicht viel gelaufen, aber das, was lief, lief für die Schweiz». Wie kann man das Spiel besser zusammenfassen? Ruefer wird uns dieser Tage zum Glück begleiten: wortreich dribbeln, schwatzend straucheln – für uns und mit uns jubeln.

1 Kommentar anna-maria schmid vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Herr Ruefer Sie waren Grandios. Ich freue mich auf jedes weitere von Ihnen kommentierte Spiel bis zum bitteren Ende der ganzen Angelegenheit. Für uns wünsche ich zwar ein süsses Ende. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen