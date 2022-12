Japan schreibt an der WM 2022 ein Fussball-Märchen

Fussball-WM Schluss mit Fairplay-Pokalen: Japan will nicht mehr nur der nette Spielkamerad sein Während die deutsche Elf längst zu Hause ist, steht Japan gegen Kroatien im Achtelfinal. Eine Sensation? Nicht unbedingt. Denn die Japaner haben schon vor dem Turnier ihre traditionelle Zurückhaltung ad acta gelegt und formulierten das Ziel: Viertelfinal. Felix Lill Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ritsu Doan lässt sich nach seinem Treffer zum 1:1 gegen Spanien (Schlussresultat 2:1 für Japan) von seinen Teamkollegen feiern. Neil Hall / EPA

Wer diese Tage in Japan den Fernseher einschaltet, sieht immer wieder dieses blaue Trikot. Die «Samurai Blue», wie die japanische Fussball-Nationalmannschaft auch genannt wird, bestimmen die Nachrichtenlage: Mal geht es darum, dass das blaue Trikot in den Fanshops des WM-Gastgeberlands Katar zum Bestseller geworden sein soll. Mehrere nicht-japanische Fans wollen – so berichtete es am Wochenende der TV-Sender TV Asahi – das Dress des eigenen Landes gegen jenes der Japaner eintauschen. Aber kaum jemand sei bereit, auf so einen Deal einzusteigen.

Japans Fussball boomt – und das offenbar nicht nur in Japan selbst, wo Fussball über die vergangenen Jahre Baseball als beliebtesten Sport abgelöst hat. Im ostasiatischen Land verfolgen derzeit auch jene Menschen die WM in Katar, denen Fussball eigentlich egal ist. Schliesslich könnte Historisches gelingen, was aus patriotischen Gründen doch die meisten Japanerinnen und Japaner interessiert: Mit einem Sieg über Kroatien im Achtelfinal (Montag, 16 Uhr) zöge Japan, wo Fussball vor 30 Jahren noch ein Amateursport war, in den Viertelfinal ein.

Das Erreichen der letzten Acht ist das offizielle Turnierziel, wie Nationaltrainer Hajime Moriyasu kurz vor Beginn der WM erklärt hatte. «Das wird nicht leicht», fügte Moriyasu hinzu. Immerhin musste sich Japan gegen Spanien, Deutschland und Costa Rica durchsetzen. Nach dem Sieg gegen Spanien spekulierte der TV-Kommentator des Senders Abema: «Wäre vielleicht nicht noch mehr drin?» Man denkt gross in Japan.

Die Japaner zeigen ihre Krallen: Schluss mit Tiefstapelei

Die Zeit des Tiefstapelns, das im ostasiatischen Land eigentlich als alte Tugend gilt, ist im japanischen Fussball zu Ende. Ein Viertelfinaleinzug wäre das beste Abschneiden der WM-Geschichte. Aber verblüffend ist diese Anspruchshaltung kaum. Tatsächlich verfügt Japan über den stärksten Kader seiner Geschichte.

Daichi Kamada (Mitte) zählt auch in der Bundesliga zu den Attraktionen. Julio Cortez / AP

Allein in der Bundesliga zählen die Mittelfeldspieler Ritsu Doan vom SC Freiburg, Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt und Wataru Endo vom VfB Stuttgart ebenso zu Leistungsträgern wie die Verteidiger Maya Yoshida (Schalke) und Ko Itakura (Mönchengladbach). Hinzu kommen die Offensivkräfte Takumi Minamino vom AS Monaco, Takefusa Kubo von San Sebastian und Takehiro Tomiyasu vom englischen Spitzenreiter Arsenal.

Fairplay-Pokale haben die Japaner genug

Im Gegensatz zu früheren Jahrgängen fallen japanische Spieler nicht mehr vor allem durch solide Technik und Fleiss auf, sondern mittlerweile auch durch eine körperliche Härte und Zweikampfbereitschaft. Den Fairplay-Pokal, der im japanischen Fussballmuseum in Tokio in mehrfacher Ausführung von diversen Turnieren mit Stolz präsentiert wird, dürfte Japan diesmal nicht gewinnen. In der Gruppenphase hat die Mannschaft sechs gelbe Karten kassiert – mehr als die Deutschen und die Spanier.

Dafür aber fuhr die Mannschaft trotz eines schwachen Spiels gegen Costa Rica eben den Gruppensieg ein, mit Siegen gegen zwei Truppen, die zumindest zum erweiterten Favoritenkreis auf den WM-Titel gehört haben. Denn zur neuen Härte Japans kommen das gemeinsame Pressen, Umschalten und Verteidigen, was auf einer hohen Kompaktheit und einem starken Kollektiv gründet. Sowohl gegen Deutschland als auch gegen Spanien verwandelte Japan durch intensive Druckphasen binnen weniger Minuten einen Rückstand in eine Führung.

Das Konzept des Kollektivs hat Nationaltrainer Moriyasu dabei noch etwas weiter gefasst: Kurz vorm WM-Start wandte er sich noch mit diesen Worten an die Öffentlichkeit: «Wir brauchen unbedingt die Unterstützung der Fans und des ganzen Landes. Ich bitte Sie, uns mit aller Kraft anzufeuern, mit uns zu kämpfen. Vielen Dank!» Und da diese anderswo kontrovers diskutierte Fussball-WM in Japan kaum politisch gedacht wird, sondern praktisch ausschliesslich sportlich, machen die Menschen mit.

Die Verkäufe des Samurai-Blue-Trikots haben sich seit WM-Beginn vervielfacht, berichten nationale Medien. Kneipen werben im ganzen Land mit Liveübertragungen. Am Freitag, direkt nach dem letzten Gruppenspiel, titelte die Tageszeitung «Asahi Shimbun»: «Das ist der Beginn einer neuen Geschichte.» Das Sensationsblatt «Nikkan Sports» hatte im Titel: «Jetzt schon Danke!» «Sports Houchi» titelte einen Tag danach: «Die Welt besiegt.»

«Guten Morgen. Danke fürs Einschalten!»

So sahen es kurz nach dem letzten Gruppenspiel auch die nationalen Vertreter im Stadion. «An euch alle: Bravo!», jubelte der 36-jährige Routinier Yuto Nagatomo, der einen Grossteil seiner Karriere in der italienischen Serie A verbracht hat. Ritsu Doan, der zur Halbzeit ins Spiel gekommen und an beiden Toren beteiligt war, rief den Menschen in Japan zu: «Guten Morgen. Danke fürs Einschalten!» Anpfiff gegen Spanien war um vier Uhr japanischer Zeit gewesen.

Japanische Fussballfans in Katar. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Entsprechend freute sich Captain Maya Yoshida: «International hat fast niemand auf uns gesetzt. Aber es waren so viele Menschen aus Japan hier im Stadion, das macht uns stärker.» Das Achtelfinal-Spiel gegen Kroatien dürften auch in Japan wieder viele Menschen live verfolgen. Seit Tagen wird der Gegner, der um Weltstar Luka Modric vor vier Jahren den WM-Final erreichte, in diversen Zeitungen und TV-Sendern analysiert. Einen Sieg hat man in Japan eingeplant. Man will schliesslich ins Viertelfinal. Mindestens.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen