Fussball-WM «Wir sind nicht im Nachteil»: Murat Yakin zur grossen Hitze am Persischen Golf Am Donnerstag imitiert die Schweiz den ersten WM-Gegner Kamerun. Der Test gegen Ghana in Abu Dhabi in der Mittagssonne ist auch der nächste Schritt, um sich ans Klima anzupassen. Christian Brägger Jetzt kommentieren 16.11.2022, 18.45 Uhr

Trainer Murat Yakin leitet die zweite Übungseinheit der Schweizer. Bild: Toto Marti/Freshfocus

Murat Yakin bittet für die kurze Unterbrechung um Entschuldigung. «Ich muss mir rasch den Schweiss aus der Stirn wischen.» Erst Minuten davor hat der Nationalcoach – bemerkenswerterweise in langen Hosen – die zweite Trainingseinheit der Schweizer auf katarischem Boden beendet. Die erste war am frühen Dienstagabend, jetzt am Mittwochmittag ist es deutlicher denn je: Die brütende Tageshitze wird die vielleicht grösste Herausforderung sein. Yakin sagt: «Das heute war jetzt einmal der Einstieg. Wir können das steuern, die eine oder andere Trinkpause mehr einstreuen. Oder den Platz intensiver bewässern.»

Es gibt Angenehmeres, als bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius Hochleistungssport zu betreiben. Doch zum Spass sind die Schweizer ohnehin nicht hier, nicht an diesem Ort, an dem es ihnen an nichts fehlt. Das garantiert mit dem «Le Méridien Royal» nur schon die Teambasis. Das Fünfsterne-Hotel mit Blick auf auf den Persischen Golf wurde in diesem Jahr eröffnet. Es liegt in Dohas Norden im neuen Stadtteil Lusail, der ein Urbanisierungsprojekt ist und am Reissbrett entworfen wurde. In Sichtdistanz der Schweizer Nobelherberge ist auch gleich das nigelnagelneue Lusail-Stadion. Es bietet 80'000 Zuschauern Platz und wurde für weit mehr als eine halbe Milliarde Franken gebaut. Unter anderen wird hier der Final am 18. Dezember gespielt.

Auch das vom Sicherheitspersonal gut bewachte Trainingsgelände der Schweizer auf dem weitläufigen Areal der University of Science and Technology erfüllt alle Ansprüche. 15 Minuten dauert die Fahrt vom Teamhotel dahin. Der Platz ist ein Teppich, die Kabinen sind gross, Fitnessraum inklusive. Es gibt sogar eine Tribüne – sie ist der grösste Schattenspender. Zur Abwechslung stünden den Spielern ebenfalls Paddel-Courts oder ein Schwimmbad zur Verfügung. Auf der blauen Tartanbahn, die das saftige Grün des Rasens umgibt, müssen sie zum Glück keine Extrarunden drehen.

Die Hitze bleibt das Thema

Eine kleine Zusatzschlaufe gibt es nun aber schon: Das Testspiel am Donnerstagmittag um 11 Uhr Schweizer Zeit gegen Ghana. Es findet in Abu Dhabi statt, wohin die Schweiz am frühen Mittwochabend flog. Nach der Partie kehrt sie sofort wieder nach Katar zurück. Yakin hat nun dafür zu sorgen, dass die Belastung bei Vielspielern wie Manuel Akanji oder Djibril Sow nicht zu gross wird. Stattdessen sollen andere wie die im Klub wenig eingesetzten Denis Zakaria oder Haris Seferovic etwas aufholen und in einen Rhythmus kommen.

Mit Ghana imitieren die Schweizer den ersten WM-Gruppengegner Kamerun. Und wie es dann am 24. November sein wird, in der sengenden Mittagssonne um 13 Uhr Ortszeit gegen die «unzähmbaren Löwen» zu spielen. Man könnte durchaus auf den Gedanken kommen, dass an der Endrunde die Afrikaner – und im zweiten Gruppenspiel ebenfalls die Brasilianer – gegen das Schweizer Nationalteam im Vorteil sein werden.

Aber Yakin sagt:

«Ich sehe uns deswegen nicht im Nachteil. Wir haben genug Zeit, uns daran zu gewöhnen. Auch von den Kamerunern spielt die Mehrheit in Europa.»

Der Test gegen Ghana sieht ein Auswechselkontingent von sechs Spielern vor, wenngleich der Schweizer Verband (SFV) ein Gesuch bei der Fifa für ein grösseres gestellt hat. Zumal auch das Spielfeld in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate nicht heruntergekühlt sein wird. Der SFV-Antrag wurde bislang abgelehnt, weshalb Yakin gezwungen ist, anders zu rotieren. Und er wird mit Sicherheit nicht auf jene Startformation setzen, die dann zum WM-Beginn auf dem Feld stehen wird.

Trotz der Hitze ist das Training intensiv. Bild: Toto Marti/Freshfocus

Fit sind jedenfalls alle. Ricardo Rodriguez hat zwar noch kleine Schmerzen, herrührend von einem Schlag. Er ist aber einsatzfähig. Auch dürfte der wieder voll in die Übungseinheiten eingestiegene Yann Sommer gegen Ghana im Tor stehen. «Bei ihm hat es heute im Training gut ausgesehen. Wir müssen nun einfach schauen, wie sein Fuss reagiert», sagt Yakin. Risiko gehen muss der Trainer ohnehin noch nicht, auch vom Spielsystem her. Der Nationalcoach bevorzugt eine Viererkette in der Grundordnung. Fordert aber zugleich Flexibilität, wobei die Umschaltphasen zentral sind und das Ziel klar ist: Aus ihnen müssen die eigenen gefährlichen Aktionen entstehen und jene der gegnerischen verhindert werden.

Vielleicht doch mit Dreierkette?

Etwas hat sich Yakin auch in sechs Stunden Flugdistanz von der Schweiz bewahrt: Es ist schwierig vorherzusehen, was er tatsächlich im Schilde führt. Das wird bei seinem ersten Turnier als Coach so bleiben. Jedenfalls nahm er das Wort «Dreierkette» gleich mehrmals in den Mund. In seiner Amtszeit liess der 48-Jährige die Mannschaft aber nie mit ihr spielen, zumindest nicht von Beginn an. Noch bleibt etwas Zeit. Dafür, und für den letzten Schliff in der Hitze am Persischen Golf.

